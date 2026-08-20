Новини
Спорт »
Бг футбол »
Скандал в Ямбол: Марица (Пловдив) надигна глас срещу "невидим" гол - ВИДЕО

Скандал в Ямбол: Марица (Пловдив) надигна глас срещу "невидим" гол - ВИДЕО

20 Август, 2026 19:11 495 1

  • марица пловдив-
  • ямбол-
  • съдийски скандал-
  • гол-фантом-
  • футбол-
  • българия-
  • спорно съдийство-
  • видеоразкритие-
  • спортни новини

"Жълто-сините" настояват за справедливост след спорно съдийско решение

Скандал в Ямбол: Марица (Пловдив) надигна глас срещу "невидим" гол - ВИДЕО - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марица (Пловдив) изрази бурно недоволство след поражението с 0:3 като гост на Ямбол, като основната причина за възмущението е първият гол в срещата – попадение, което според пловдивчани изобщо не е трябвало да бъде зачетено.

Ръководството на Марица публикува видео, което ясно показва, че при спорната ситуация топката дори не докосва голлинията, а пада пред нея. Въпреки това, главният съдия Димо Димов от Сливен и неговите помощници Станимир Трифонов (Сливен) и Димо Стоянов (Бургас) отсъждат гол в полза на домакините. Още по-любопитен детайл е, че четвъртият рефер Яни Дончев е именно от Ямбол – градът на отбора домакин.

"Не е допустимо с подобни груби грешки да се обезсмисля усилието на един млад и амбициозен състав", заявиха от Марица. Клубът настоява за по-голяма отговорност и безпристрастност от страна на съдийските екипи, особено когато решенията им могат да променят хода на мача и да повлияят на развитието на младите футболисти.

Случаят предизвика бурни реакции сред фенове и анализатори, които настояват за прозрачност и справедливост в българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Нормално.
    Добре че не са го зачели за два гола. Късмет

    19:38 20.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове