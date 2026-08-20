Скандал в Ямбол: Марица (Пловдив) надигна глас срещу "невидим" гол - ВИДЕО

Марица (Пловдив) изрази бурно недоволство след поражението с 0:3 като гост на Ямбол, като основната причина за възмущението е първият гол в срещата – попадение, което според пловдивчани изобщо не е трябвало да бъде зачетено.

Ръководството на Марица публикува видео, което ясно показва, че при спорната ситуация топката дори не докосва голлинията, а пада пред нея. Въпреки това, главният съдия Димо Димов от Сливен и неговите помощници Станимир Трифонов (Сливен) и Димо Стоянов (Бургас) отсъждат гол в полза на домакините. Още по-любопитен детайл е, че четвъртият рефер Яни Дончев е именно от Ямбол – градът на отбора домакин.

"Не е допустимо с подобни груби грешки да се обезсмисля усилието на един млад и амбициозен състав", заявиха от Марица. Клубът настоява за по-голяма отговорност и безпристрастност от страна на съдийските екипи, особено когато решенията им могат да променят хода на мача и да повлияят на развитието на младите футболисти.

Случаят предизвика бурни реакции сред фенове и анализатори, които настояват за прозрачност и справедливост в българския футбол.