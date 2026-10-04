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Лудогорец с втора поредна голова фиеста при Йовичевич – този път над Черно море

Лудогорец с втора поредна голова фиеста при Йовичевич – този път над Черно море

4 Октомври, 2026 20:04 912 5

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Ерик Маркус се отличи с хеттрик

Лудогорец с втора поредна голова фиеста при Йовичевич – този път над Черно море - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лудогорец продължава да впечатлява след завръщането на Игор Йовичевич на треньорския пост. След убедителното 3:0 над втородивизионния румънски тим СЧМ Ръмнику Вълча преди седмица, днес „орлите“ разгромиха Черно море с 5:0 в контролна среща, играна на стадион „Хювефарма Арена“.

Четири от попаденията паднаха още преди почивката. Голямата звезда на проверката бе крилото Ерик Маркус, който блесна с хеттрик – 17', 41' и 43', а едно попадение добави нападателят Руан Секо в 28-ата минута. Крайното 5:0 оформи Ивайло Чочев в 80-ата минута. Резултатът можеше да бъде и по-категоричен, но гол на Сон бе отменен заради засада, а шампионите пропуснаха още няколко чисти положения.

Двубоят започна с ранен шанс за Лудогорец – още в 4-ата минута Кайо Видал стреля от границата на наказателното поле, но не намери целта.

В 17-ата минута „орлите“ поведоха. Ерик Маркус получи отдясно, освободи си пространство и с по-слабия си ляв крак прати топката в мрежата на „моряците“.

В средата на полувремето разградчани вкараха втори гол чрез Сон, но страничният съдия маркира засада и попадението не бе зачетено. Малко след това вратарят на Черно море Дамян Христов спаси силен изстрел на Руан Секо.

В 28-ата минута все пак дойде и вторият гол. След неубедително изчистване на Ертан Томбак топката попадна в Станич, който веднага намери Руан Секо, а бразилецът с техничен удар в далечния ъгъл удвои аванса.

В 36-ата минута Христов отново се намеси решително след коварен удар на Сон.

До края на полувремето домакините довършиха съперника. В 41-ата минута Маркус реализира втория си гол в мача, а само две минути по-късно оформи своя хеттрик за 4:0.

След почивката темпото се запази. В 50-ата минута Амир Хаджиахметович стреля на сантиметри от страничния стълб. В 57-ата минута грешка при изнасянето на топката от разградчани подари шанс на Селсо Сидни, но неговият удар срещна гредата.

В 80-ата минута Ивайло Чочев се възползва от неразбирателство в отбраната на варненци и останал сам срещу вратаря хладнокръвно направи 5:0.

Малко след това Ертан Томбак получи втори жълт картон и бе изгонен, като на негово място в игра се появи юношата на Черно море Николай Илиев.


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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БайПолиграф

    0 0 Отговор
    Илиев, подавай оставка и се махай, ръководството също !!!

    20:48 04.10.2026

  • 4 Баба Цоца

    1 0 Отговор
    Малее снюмне Арена

    20:50 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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