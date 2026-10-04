Украйна: Над 51% от руските НПЗ са извадени от строя

Над 51% от нефтопреработващите мощности на Русия са извадени от строя след украински операции с далечен обсег. Това твърди украинското Министерство на отбраната, позовавайки се на оценка на военното разузнаване, Генералния щаб и самото ведомство.
Данните бяха представени от министъра на отбраната Евгений Хмара. По думите му оценката е направена след последните украински удари и показва ефекта от „планирани, последователни и системни действия“, насочени към отслабване на руската военна машина и нейния военно-икономически потенциал.
Сред обектите, посочени от украинския министър, са Московският, Ярославският, КИНЕФ, Уст-Луга, Пермският, Илският, Саратовският и Сизранският нефтопреработващ завод.
Киев увеличава производството на ударни дронове
Според Хмара един от приоритетите на украинското Министерство на отбраната са ударните дронове с далечен обсег, които могат да поразяват цели дълбоко в руска територия. Той определя тези операции като пренасяне на войната на територията на Русия.„Тази година увеличихме производството и закупуването три пъти. Това не е пределът. И занапред ще увеличаваме потенциала за удари с далечен обсег“, се казва в съобщението.
В публикацията не са посочени технически подробности за отделните поражения, продължителността на спирането на производството или независима оценка на общия дял на засегнатите руски мощности. Съобщението представя оценката единствено от позицията на украинското Министерство на отбраната.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абу Будалиб
21:28 04.10.2026
2 Вивалди
21:30 04.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #8
21:30 04.10.2026
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8 Хахахаха
До коментар #3 от "Овчар":Украйна и Зеленски война не са започвали!
Коментиран от #49
21:32 04.10.2026
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10 Удри вУйо
21:33 04.10.2026
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16 Смехурко
Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО
21:38 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аз съм веган
21:40 04.10.2026
20 Сатана Z
21:41 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #34, #50
21:44 04.10.2026
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25 Сатана Z
Чрез ескалирането на конфликта в Украйна колективният Запад започна да формира общественото мнение в Европа относно предполагаеми предстоящи руски удари срещу европейски държави. В много германски градове се обявяват учения за действия при въздушна тревога. Германия и Швеция проведоха военните учения „Northern Viking“ в Балтийско море, близо до Калининградска област.
21:46 04.10.2026
26 И НИКАКВО ОГЪВАНЕ , НАЛИ ТАКА !
ТАКА СЕ ПТРАВИ ПО КЛОУНСКИ , РАБОТИ С МИЛЯРДИТЕ , А ТЕ МУ ПРИГОТВЯТА КАПИТУЛАЦИЯТА НО НА ЗЕЛЬПО КАКВО МУ ПУКА , НЕ МРЕ ТОЙ Я , НАЛИ СИ ПРЕБИТА ПОДАРЪЧЕТА !
Коментиран от #33
21:46 04.10.2026
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28 кравария убер алез
Коментиран от #30
21:46 04.10.2026
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30 Ммммм
До коментар #28 от "кравария убер алез":Гледам Мадяр Бровди работи.
Коментиран от #39, #47, #48
21:48 04.10.2026
31 Сатана Z
В Киев цари възмущение от факта, че хвалената украинска система за противовъздушна отбрана е останала напълно безмълвна, въпреки широко рекламираното присъствие на самоходна зенитна установка „Гепард“ върху платното на моста само ден по-рано. Струва си да се припомни, че снимки и видеоклипове на доставената от НАТО система се разпространиха масово в интернет, подтиквайки различни украински коментатори да твърдят, че мостът е надеждно защитен.
Впоследствие обаче интернет потребителите наложиха тезата, че разполагането на „Гепард“-а по средата на открит мост – по който ежедневно преминават десетки хиляди хора – е било тактическа грешка.
Коментиран от #45
21:49 04.10.2026
32 Ганю Балкански
Все едно Бойко Винетуто да признае за престоя си в чешкия затвор, или за манекенката с дете от Барселона. Или Шишо Шопара да си признае за за Деса поетеса в Дубай,или за полетите до Дубай покрай" мантинел експрес"
21:49 04.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Българин
21:51 04.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И В КИЙВ ПОЧНАХА ДА СЕ ИЗСЕЛВАТ ПО СЕЛАТА
....
КОЙ Е ПАНИКЬОСАНИЯ?:)
21:53 04.10.2026
38 Фен
21:54 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 чичо Кольо
21:55 04.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Зад украйна са ЕС и НАТО
21:55 04.10.2026
43 урко
Коментиран от #58
21:56 04.10.2026
44 Удри копейката с лопатЕто!
21:56 04.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В КИЙВ ТУНЕЛ ПОД ДНЕПЪР
.....
МОСТОВЕ НЕМА :)
21:58 04.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 кравария убер алез
До коментар #30 от "Ммммм":Мдам, Мирчев му знаем акъла, гледам ботовете му са огледало... ПП Де Би ли....
22:01 04.10.2026
49 Не е така!
До коментар #8 от "Хахахаха":Ако не бяха атакували Луганск и другите и жертвите и подготовката за смъртоносно нахлуване там, нямаше да има война. Всъщност, истинските подбудители са САЩ. С сега истинската водеща страна срещу Русия е Англия. Зеленият е параван.
22:06 04.10.2026
50 Отреазвяващ
До коментар #23 от "Много Известен Съветски Актьор":Да го е срам човек да те обиди.Сигурно си мазохист.Виж световната статистика!Тръмп плаче!Русия си продава.Пък,ако искаш инфо на български,чуй,,Вихърът на промяната ".Не,не.По-добре недей,защото ще поумнееш!
Коментиран от #56
22:10 04.10.2026
51 Психясалите
22:16 04.10.2026
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57 ДрайвингПлежър
То за глупост се плаща! А за престъпна глупост се плаща по 2 евро литъра!
22:43 04.10.2026
58 Емиии...
До коментар #43 от "урко":Като нямат други успехи - поне мечтите и бляновете са им безплатни...
Пък РФ даже не знае колко НПЗ има...
23:05 04.10.2026