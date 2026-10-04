Украйна: Над 51% от руските НПЗ са извадени от строя

Над 51% от нефтопреработващите мощности на Русия са извадени от строя след украински операции с далечен обсег. Това твърди украинското Министерство на отбраната, позовавайки се на оценка на военното разузнаване, Генералния щаб и самото ведомство.

Данните бяха представени от министъра на отбраната Евгений Хмара. По думите му оценката е направена след последните украински удари и показва ефекта от „планирани, последователни и системни действия“, насочени към отслабване на руската военна машина и нейния военно-икономически потенциал.

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„51% от поразените нефтопреработващи мощности е съществен удар върху икономиката на противника, върху способността му да продължава агресията и да осигурява своите военни групировки“, заявява Хмара.

Сред обектите, посочени от украинския министър, са Московският, Ярославският, КИНЕФ, Уст-Луга, Пермският, Илският, Саратовският и Сизранският нефтопреработващ завод.

Киев увеличава производството на ударни дронове

Според Хмара един от приоритетите на украинското Министерство на отбраната са ударните дронове с далечен обсег, които могат да поразяват цели дълбоко в руска територия. Той определя тези операции като пренасяне на войната на територията на Русия.

„Тази година увеличихме производството и закупуването три пъти. Това не е пределът. И занапред ще увеличаваме потенциала за удари с далечен обсег“, се казва в съобщението.

В публикацията не са посочени технически подробности за отделните поражения, продължителността на спирането на производството или независима оценка на общия дял на засегнатите руски мощности. Съобщението представя оценката единствено от позицията на украинското Министерство на отбраната.

Източници: Украинска правда