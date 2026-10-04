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Украйна: Над 51% от руските НПЗ са извадени от строя
  Тема: Украйна

Украйна: Над 51% от руските НПЗ са извадени от строя

4 Октомври, 2026 21:24 1 506 58

  • украйна-
  • русия-
  • нефтопреработващи заводи-
  • евгений хмара-
  • ударни дронове

Украинският министър на отбраната Евгений Хмара свързва пораженията с операции с далечен обсег и заявява, че производството и закупуването на ударни дронове са увеличени три пъти.

Украйна: Над 51% от руските НПЗ са извадени от строя - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 51% от нефтопреработващите мощности на Русия са извадени от строя след украински операции с далечен обсег. Това твърди украинското Министерство на отбраната, позовавайки се на оценка на военното разузнаване, Генералния щаб и самото ведомство.

Данните бяха представени от министъра на отбраната Евгений Хмара. По думите му оценката е направена след последните украински удари и показва ефекта от „планирани, последователни и системни действия“, насочени към отслабване на руската военна машина и нейния военно-икономически потенциал.

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„51% от поразените нефтопреработващи мощности е съществен удар върху икономиката на противника, върху способността му да продължава агресията и да осигурява своите военни групировки“, заявява Хмара.

Сред обектите, посочени от украинския министър, са Московският, Ярославският, КИНЕФ, Уст-Луга, Пермският, Илският, Саратовският и Сизранският нефтопреработващ завод.

Киев увеличава производството на ударни дронове

Според Хмара един от приоритетите на украинското Министерство на отбраната са ударните дронове с далечен обсег, които могат да поразяват цели дълбоко в руска територия. Той определя тези операции като пренасяне на войната на територията на Русия.

„Тази година увеличихме производството и закупуването три пъти. Това не е пределът. И занапред ще увеличаваме потенциала за удари с далечен обсег“, се казва в съобщението.

В публикацията не са посочени технически подробности за отделните поражения, продължителността на спирането на производството или независима оценка на общия дял на засегнатите руски мощности. Съобщението представя оценката единствено от позицията на украинското Министерство на отбраната.

Източници: Украинска правда


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абу Будалиб

    16 5 Отговор
    Особено тия на Камчатка.

    21:28 04.10.2026

  • 2 Вивалди

    11 25 Отговор
    Ето нещо дето Вовата също е планирал преди пет години при СВО - 51% за половин година е добро темпо.

    21:30 04.10.2026

  • 3 Овчар

    44 11 Отговор
    Това са последните отчайващи опити на зеления гарван и компания да въвлече ЕС във война но той започва да губи и медиите защото катастрофата вече е очевадна..!

    Коментиран от #8

    21:30 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахаха

    12 28 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Украйна и Зеленски война не са започвали!

    Коментиран от #49

    21:32 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Удри вУйо

    13 24 Отговор
    Удри зеленски,ръша на колене

    21:33 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смехурко

    35 25 Отговор
    Това не е новина вече, а ежедневие. Новина ще бъде ако за няма поразена рафинерия.
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.Позора е безаналогов определено за разлика от прехвалените руски кюнци наречени от тях ПВО

    21:38 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аз съм веган

    14 9 Отговор
    Бензиностанцията е без бензин. Смех.

    21:40 04.10.2026

  • 20 Сатана Z

    14 13 Отговор
    Доколкото знам Лукойл в Бургас си работи на 6,но тази вечер в Киев пак ще падат плочки от банята на укъра Евгений Хмара

    21:41 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много Известен Съветски Актьор

    7 14 Отговор
    До края на годината, Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    Коментиран от #34, #50

    21:44 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    6 7 Отговор
    Унищожаването на руски петролни рафинерии и ударите по руски танкери обслужват стратегическите интереси на глобалистите, които се стремят да предизвикат хаос в световната икономика чрез енергийна криза и да попречат на възникването на многополюсен свят.

    Чрез ескалирането на конфликта в Украйна колективният Запад започна да формира общественото мнение в Европа относно предполагаеми предстоящи руски удари срещу европейски държави. В много германски градове се обявяват учения за действия при въздушна тревога. Германия и Швеция проведоха военните учения „Northern Viking“ в Балтийско море, близо до Калининградска област.

    21:46 04.10.2026

  • 26 И НИКАКВО ОГЪВАНЕ , НАЛИ ТАКА !

    8 3 Отговор
    ЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙ, КАКВО ПРАВИ ПОДАРЕНО МИЛЯРДЧЕ ОТ МЕРЦ , А ??И ЗЕЛЬО ЗА ДА СЕ ОТБЛАГОДАРИ, МУ СОБЩИ ЧЕ 51% ОТ НЕФТОПРЕРАБ НА РУСИЯ Е УНИЩЖЕНО. ТОВА ЗА МЕРЦ Е ДВОЕН ПОДАРЪК И СЛЕДВАЩИЯ ПОДРЪК ЩЕ Е 2-Е МИЛЯРДЧРЕТА !
    ТАКА СЕ ПТРАВИ ПО КЛОУНСКИ , РАБОТИ С МИЛЯРДИТЕ , А ТЕ МУ ПРИГОТВЯТА КАПИТУЛАЦИЯТА НО НА ЗЕЛЬПО КАКВО МУ ПУКА , НЕ МРЕ ТОЙ Я , НАЛИ СИ ПРЕБИТА ПОДАРЪЧЕТА !

    Коментиран от #33

    21:46 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 кравария убер алез

    6 5 Отговор
    ММММ, Гледам фермата на Мирчев е на работа.... ПП Де Би ли...

    Коментиран от #30

    21:46 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ммммм

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "кравария убер алез":

    Гледам Мадяр Бровди работи.

    Коментиран от #39, #47, #48

    21:48 04.10.2026

  • 31 Сатана Z

    6 3 Отговор
    В интернет се появиха кадри от сутрешен удар на реактивен дрон „Геран“ по Северния мост в Киев – атака, извършена в момент, когато по него активно се движеха цивилни превозни средства. Изглежда, че режимът на Зеленски умишлено е оставил моста отворен за движение, опитвайки се да използва цивилните като „жив щит“ ​​в интерес на Въоръжените сили на Украйна. Веднага след удара, оставил кратер в пътното платно, кметът Виталий Кличко потвърди, че мостът е изведен от експлоатация и на мястото са изпратени аварийни екипи.

    В Киев цари възмущение от факта, че хвалената украинска система за противовъздушна отбрана е останала напълно безмълвна, въпреки широко рекламираното присъствие на самоходна зенитна установка „Гепард“ върху платното на моста само ден по-рано. Струва си да се припомни, че снимки и видеоклипове на доставената от НАТО система се разпространиха масово в интернет, подтиквайки различни украински коментатори да твърдят, че мостът е надеждно защитен.

    Впоследствие обаче интернет потребителите наложиха тезата, че разполагането на „Гепард“-а по средата на открит мост – по който ежедневно преминават десетки хиляди хора – е било тактическа грешка.

    Коментиран от #45

    21:49 04.10.2026

  • 32 Ганю Балкански

    10 5 Отговор
    ...Източници: Украинска правда..
    Все едно Бойко Винетуто да признае за престоя си в чешкия затвор, или за манекенката с дете от Барселона. Или Шишо Шопара да си признае за за Деса поетеса в Дубай,или за полетите до Дубай покрай" мантинел експрес"

    21:49 04.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Българин

    3 5 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    21:51 04.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    ....
    И В КИЙВ ПОЧНАХА ДА СЕ ИЗСЕЛВАТ ПО СЕЛАТА
    ....
    КОЙ Е ПАНИКЬОСАНИЯ?:)

    21:53 04.10.2026

  • 38 Фен

    4 0 Отговор
    Ми екстра! Мерц кво квичи за мир тогава!?🤔

    21:54 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 чичо Кольо

    2 3 Отговор
    Еваларката.Украинците да пичове!

    21:55 04.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зад украйна са ЕС и НАТО

    2 3 Отговор
    Руснаците трябваше да са 700-800 милиона руснаЧета за да има паритет между изтока и запада

    21:55 04.10.2026

  • 43 урко

    5 1 Отговор
    Браво, по голяма лъжа от тази скоро не бях чувал, затова ядат хурката навсякъде

    Коментиран от #58

    21:56 04.10.2026

  • 44 Удри копейката с лопатЕто!

    1 3 Отговор
    В европейската част на Русия останаха ДВЕ работещи рафинерии.Колапс!

    21:56 04.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ТО ЗАТОВА УКРАИНЦИТЕ ЩЕ КОПАЯТ
    В КИЙВ ТУНЕЛ ПОД ДНЕПЪР
    .....
    МОСТОВЕ НЕМА :)

    21:58 04.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 кравария убер алез

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ммммм":

    Мдам, Мирчев му знаем акъла, гледам ботовете му са огледало... ПП Де Би ли....

    22:01 04.10.2026

  • 49 Не е така!

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Ако не бяха атакували Луганск и другите и жертвите и подготовката за смъртоносно нахлуване там, нямаше да има война. Всъщност, истинските подбудители са САЩ. С сега истинската водеща страна срещу Русия е Англия. Зеленият е параван.

    22:06 04.10.2026

  • 50 Отреазвяващ

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Да го е срам човек да те обиди.Сигурно си мазохист.Виж световната статистика!Тръмп плаче!Русия си продава.Пък,ако искаш инфо на български,чуй,,Вихърът на промяната ".Не,не.По-добре недей,защото ще поумнееш!

    Коментиран от #56

    22:10 04.10.2026

  • 51 Психясалите

    1 0 Отговор
    Нямат страх от Бог , а той гледа отгоре !

    22:16 04.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Ако се чудите защо плащате 2 евро на колонка - ето защо!
    То за глупост се плаща! А за престъпна глупост се плаща по 2 евро литъра!

    22:43 04.10.2026

  • 58 Емиии...

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "урко":

    Като нямат други успехи - поне мечтите и бляновете са им безплатни...
    Пък РФ даже не знае колко НПЗ има...

    23:05 04.10.2026

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