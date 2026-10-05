Нов исторически рекорд за Елизара Янева в ранглистата на WTA

Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева постигна поредно рекордно класиране в обновенето световно съпоставяне на WTA. 19-годишната състезателка от Пловдив се изкачи с четири позиции и вече заема 149-ото място в света с актив от 510 точки. Прогресът ѝ е пряк резултат от отличното ѝ представяне на международния турнир от сериите W50 в Пловдив, където тя стигна до финала и завърши като вицешампионка.

В същото време втората ракета на страната Росица Денчева отбелязва леко отстъпление с четири места на сингъл и заема 205-ата позиция. Бившата първа ракета Виктория Томова се смъква с 5 места и се намира под №339.

При двойките обаче Денчева записва нов личен рекорд. Тя се изкачва с едно място до №215 с 384 точки, превръщайки се в българката с най-предно класиране при съставите на двойки. Тя изпревари Лиа Каратанчева, която се смъкна със седем позиции до №222.

В челната десетка на сингъл няма настъпили промени, като представителката на Казахстан Елена Рибакина остава на върха с 9901 точки, следвана от Арина Сабаленка (Беларус) и Джесика Пегула (САЩ). На двойки първото място продължава да бъде притежание на Катержина Синякова (Чехия) с общ актив от 11 350 точки.