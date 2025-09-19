Новини
България »
На 19 септември 1903 г. България и САЩ установяват дипломатически отношения

19 Септември, 2025 03:18 2 937 35

На 19 септември 1903 г. България и САЩ установяват дипломатически отношения

  • българия-
  • сащ-
  • дипломация

Княз Фердинанд приема акредитивните писма на първия американски посланик  Джон Б. Джаксън

На 19 септември 1903 г. България и САЩ установяват дипломатически отношения - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 19 септември 1903 г. Джон Б. Джаксън става първият американски посланик в България. Той връчва акредитивните си писма на княз Фердинанд. Така се поставя началото на българо-американските дипломатически отношения.

Джон Б. Джаксън, който е пълномощен министър за Гърция, Румъния и Сърбия, е първият дипломатически представител в България на САЩ.

Джаксън е назначен отново през 1911 г. като пълномощен министър за Румъния, Сърбия и България.
Година по-късно, на 14 декември 1914 година Стефан Панаретов връчва акредитивните си писма като първия пълномощен министър на България в САЩ. Той е на този пост до 1925 г.

Едва след Първата световна война има американски представител, назначен само за България.
Американската легация в София пък започва своята дейност на 18 март 1919 г., когато Чарлс С. Уилсън връчва акредитивните си писма като шарже д’афер ad interim в София.

Уилсън по-късно е назначен за пълномощен министър за България – на 8 октомври 1921 г.

и връчва акредитивните си писма на 5 декември.

На 22 септември 1908 г. България обявява независимостта си от Отоманската империя.
Това припомнят от посолството на САЩ в София.

Още същия ден Хорас Г. Ноулс, посланик на САЩ в Румъния и Сърбия и дипломатически представител за България, изпраща телеграма до държавния секретар на САЩ с която го информира, че България е обявила независимостта си.

На 3 май 1909 г. държавният секретар на САЩ изпраща телеграма до Хъчесън, временно изпълняващ длъжността дипломатически представител за България, с която информира за нареждането на президента на САЩ да се предадат неговите поздравления до цар Фердинанд за приемането на България в общността на суверенните и независими държави.

Консулско присъствие

На 12 януари 1912 г. в София е открита Консулска служба, която се отчита пред генералния консул в Букурещ. Първият служител в американското консулство в България всъщност е български поданик на име Асен Кермекчиев, който по-късно приема името Ейс Кермек – бизнесмен, лекар и журналист. Кермекчиев работи за американското правителство и по времето, когато участва в Балканската война – дори на фронта той получава похвали за опазването на живота и собствеността на американски граждани. Той е и основател на първата Американска търговска камара в София.

Консулската служба се трансформира в Генерално консулство на 22 февруари 1915 г. с назначаването на Доминик Мърфи.

Прекъсване на дипломатическите отношения – 1941 г.

България обявява война на САЩ на 13 декември 1941 г. Пълномощният министър Джордж Х. Ърл III напуска София и пристига в Истанбул на 27 декември 1941 г. САЩ обявяват война на България едва на 5 юни 1942 г. Според президента Франклин Делано Рузвелт България обявява война на САЩ под натиск, оказан от нацистка Германия.

Възстановяване на дипломатическите отношения и на дейността на Американската легация – 1947 г.

Съветският съюз обявява война на България на 5 септември 1944 г. и окупира страната независимо от подписания от България мирен договор на 8 септември 1944 г. Съветизацията на страната започва бързо, като България е обявена за народна република на 15 септември 1946 г. САЩ обаче продължават да признават за легитимно българското правителство отпреди войната. Американската легация в София отваря отново врати на 27 септември 1947 г., а на 8 ноември Доналд Р. Хийт връчва акредитивните си писма като пълномощен министър за България.

Българската легация в САЩ отваря отново врати през 1947 г.

Българската легация във Вашингтон възстановява дейността си на 21 ноември 1947 г., като Стоян Атанасов е шарже д’афер ad interim. Пълномощният министър Нисим Меворах връчва акредитивните си писма на 29 декември 1947 г.

Скъсване на дипломатическите отношения от страна на България – 1950 г.

През 1950 г. правителството на България обвинява американския пълномощен министър Хийт в шпионаж и на 19 януари го обявява за персона нон грата. България скъсва дипломатическите си отношения със САЩ на 20 февруари 1950 г. САЩ обявяват прекратяване на дипломатическите си отношения с България на 21 февруари, а Хийт напуска страната на 24 февруари 1950 г.

Възобновяване на дипломатическите отношения и на дейността на Американската легация – 1959-1960 г.

САЩ и България се споразумяват да възобновят дипломатическите си отношения на 24 март 1959 г. Едуард Пейдж младши е назначен като пълномощен министър за България на 23 ноември 1959 г. и връчва акредитивните си писма на 14 март 1960 г.

Възобновяване на дейността на българската легация в САЩ – 1960 г.

Петър Вутов е назначен за български пълномощен министър в САЩ на 2 декември 1959 г. и връчва акредитивните си писма на 15 януари 1960 г.

Повишаване на статута на Американската легация в Посолство на САЩ – 1966 г.

Американската легация получава по-високия статут на Посолство на 28 ноември 1966 г. Джон М. Максуийни, първоначално назначен като пълномощен министър на 16 май 1966 г., е назначен за посланик на 7 април 1967 г. Той връчва акредитивните си писма на 19 април 1967 г.

Българската легация получава статут на посолство – 1966 г.

Българският пълномощен министър Любен Герасимов, който заема поста си на 1 септември 1965 г., е повишен в посланик и представя новите си акредитивни писма на 14 декември 1966 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана

    19 16 Отговор
    На 13 декември 1941 г. България обявява война на САЩ и Великобритания в качеството си на съюзник на Германия. Славна дата за България.Български ботуш да марширува на 5то авеню в Ню Йорк.
    Но сега сме в Матрицата и Афроамерикански чепик гази нашата родна земя,родила Ботев и Левски.

    04:27 19.09.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДЖЕНДЪР

    4 5 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Така се поставя началото на българо-американскАТА ДРУЖБА.

    04:43 19.09.2021

  • 4 СТАМАТ МАГАРЕТО

    8 5 Отговор
    АБЕ ПРАЩАЙТЕ ГО ДА ПРОДАВА БАНИЧКИ ТОЯ МАЛОУМННИЯ БЕ

    Коментиран от #11

    04:49 19.09.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "СОФИЯ":

    ВИЕ КОИ СТЕ ГОСПОДИНЕ?

    АС ПИША ОТ ПСИИХОБОЛНИЦАТА НА ГРАД ЛОМ И СЪМ С НИК ГРАД КОЗЛОДУЙ А ВИЕ СТЕ...?

    ОТ КЪДЕ СТЕ ? ОТ СОФИЯ ЛИ СТЕ, НЕ ВИ ПОЗНАВАМ ЗАЩОТО

    05:13 19.09.2021

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "СОФИЯ":

    И АС НЕ ГО ОБИЖДАМ , А МУ ДАВАМ СЪВЕТ ДА ХОДИ ДА ПРОДАВА БАНИЧКИ ЗАЩОТО ЗА ЖУРНАЛИСТ НЕ СТАВА ! САМ ВИЖДАТЕ ЧЕ Е ЗЛЕ КАТО ЖУРНАСЛИТ ТОЯ МИХАЛОФ

    05:22 19.09.2021

  • 8 RED Vampire 👺

    7 5 Отговор
    Тъпите демократи не са никакви американци ,а най обикновени недорасляци и олигофрени разбира се истинските и обикновени оригинални американци са червените🚩 Републиканци те изградиха Америка като велика сила и най много президенти са били ....българо американска Дружба има само с червените Републиканци при сините олигофрени демократи сатанисти едно голямо кухо и скучно нищо има само.......

    05:28 19.09.2021

  • 9 БОРУНА ЛОМ

    19 4 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ Е ТРЯБВАЛО! НИКАКВИ КОНТАКТИ С ТЯХ ЗАЩОТО НОСЯТ САМО ЗЛО И МЪКА!

    Коментиран от #10

    05:52 19.09.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СОФИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "СТАМАТ МАГАРЕТО":

    я н обиждай господин ЖУРНАЛИСТА ВЕНЦИ МИХАЙЛОВ

    Коментиран от #14

    06:02 19.09.2021

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "СОФИЯ":

    къф журналист е тоя? само магаретата може да пасе на село

    ВИЕ АДЮТАНТА ЛИ СТЕ МУ?

    06:11 19.09.2021

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оня с коня

    2 8 Отговор
    "Българо-американската дружба е както слънцето и въздуха за всяко живо Същество"- това ЛИЧНО Т.Живков го е казал.Ама тука Мужиците оде да го знаят като не четат История?

    06:27 19.09.2021

  • 23 Еиии

    13 4 Отговор
    Години по-късно София е срината от американските бомби и загиват невинни хора, само защото някой малоумник е обявил война на Америка.През 21ви век България се сдобива с корона вирус маде ин УСА и Чайна

    06:31 19.09.2021

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 СОФИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Милена":

    МИЛЕНО от ХУМАТА ЛОМ нямаш елементарно възпитание а имаш злоба и завист

    07:08 19.09.2021

  • 27 САЩ...... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 10 Отговор
    Винаги с Америка....където нашите деца избягаха след сгромолясването на соца

    Коментиран от #28, #29, #30

    07:33 19.09.2021

  • 28 367$8329

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ...... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Голяма дружба,може ,но пречат докарват ни хора като Османската имерия е взимала за еничери деца,тия същите само че по друг сценарии.

    08:46 19.09.2021

  • 29 Абе амебо

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ...... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Малко ли ти бяха американските бомби през 1943-44 година?! Ще ги призная твоите ЩАТИ за най-могъщите ако ръснат една ядрена над къщата ти или скапаната ти панелка..

    09:02 19.09.2021

  • 30 Американеца

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "САЩ...... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Браво мойто момче! Знаеш ли колко е готино за фирмата да имаш вишист от България, на когото да плащаш по-малко отколкото на неграмотния мексиканец! Далавера си е, вечна дружба, елате всички!

    10:03 19.09.2021

  • 31 Кога нема да има визи

    2 0 Отговор
    Да емигрирам завинаги в саш да карам тир и да печеля пари

    10:31 19.09.2021

  • 32 Дедо Ванго

    2 0 Отговор
    Пишем новата история няма как

    12:03 19.09.2021

  • 33 История бг Евангелие от Лука

    4 2 Отговор
    И появи се 1903 година САЩ в БГ и българина видя че е добро.И бомбардира САЩ 1944 ГОДИНА БГ И БЪЛГАРИНА ВИДЯ ЧЕ Е ДОБРО.И ОКУПИРА САЩ БГ 1989 ГОДИНА И БЪЛГАРИНА БЯЛ ДЕН НЕ ВИДЯ

    12:09 19.09.2021

  • 34 Пролетен мензис

    1 1 Отговор
    Айде не се халосвайте.Американците убиха около 4000 българи при бомбандировките.При руската окупация бяха ликвидирани 30 000 учители, свещеници и т.н според пропагандата фашисти.

    16:37 19.09.2021

  • 35 Хамериканците са им по важни турците

    1 0 Отговор
    И едвам едвам признават България после 1941 цар Борис трети обявява война на САЩ и Великобритания с цел като свърши войната американци и англичани да окупират България а не руснаци
    А сега България и САЩ и Великобритания не са подписали все още мирен договор

    03:46 19.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове