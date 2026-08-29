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Енцо Фернандес иска в Манчестър Сити, говори се за 140 милиона евро

Енцо Фернандес иска в Манчестър Сити, говори се за 140 милиона евро

29 Август, 2026 14:06 360 0

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  • висша лига

Трансферът на 25-годишния футболист вече зависи от ръководителите на двата клуба

Енцо Фернандес иска в Манчестър Сити, говори се за 140 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Челси и аржентинския национален отбор Енцо Фернандес е постигнал устно споразумение с Манчестър Сити за лични условия, съобщи Фабрицио Романо, предаде БТА.

Трансферът на 25-годишния футболист вече зависи от ръководството на двата клуба. Манчестър Сити все още не е подал официална оферта на лондончани, но скоро ще започне преговори. „Гражданите“ могат да платят 140 милиона евро за правата на играча.

Фернандес се присъедини към Челси от Бенфика през 2023 г. Той има 170 участия във всички турнири за лондонския клуб, като е отбелязал 31 гола и е дал 30 асистенции.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 100 милиона евро.


Великобритания
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