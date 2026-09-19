Времето днес, прогноза за събота, 19 септември: Слънчево и топло, но с облаци

Времето ще ни изненада с истински летни температури. Синоптиците прогнозират предимно слънчев и топъл уикенд, но предупреждават, че това са последните горещи дни преди сериозно застудяване.

Температури в страната в събота

През нощта небето ще остане ясно, а минималните температури ще се движат в диапазона между 11° и 16°. По-хладно ще бъде в планинските котловини – от 7° до 10°.

През деня в събота максималните температури ще достигнат летни стойности между 27° и 32°. В столицата София термометрите ще показват около 11° сутринта и до 28° в следобедните часове. Вятърът ще бъде слаб от изток, а атмосферното налягане ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

Времето по Черноморието и в планините

По Черноморието ще бъде идеално за плаж и разходки – предимно слънчево със слаб до умерен изток-югоизточен вятър. Максималните температури там ще са по-ниски и приятни, между 24° и 26°. Морската вода остава топла с температура от 23° – 24°, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините условията също ще са подходящи за туризъм, като времето ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, а на 2000 метра – около 14°.

Идва ли рязко застудяване?

Официалните данни за времето в събота, публикувани от btvnovinite.bg, показват стабилно време, но НИМХ съобщава за предстоящ обрат. В края на уикенда вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлуе много по-студен въздух. В началото на следващата седмица облачността ще се увеличи значително и се очакват интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, предимно в Западна и Централна Северна България.

Освен това, според актуална информация на центъра за космическо време, публикувана от iskra.bg, за събота, 19 септември, не се очакват магнитни бури, което гарантира спокоен почивен ден без геомагнитни смущения.