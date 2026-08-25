Бивша легенда на Реал Мадрид поставя под въпрос характера на Винисиус Жуниор

Още с първия съдийски сигнал на новия сезон в Ла Лига, името на Винисиус Жуниор се превърна в ябълката на раздора между футболни експерти, треньори и бивши играчи. След драматичната победа на Реал Мадрид с 2:1 над Еспаньол, бразилският нападател отново попадна под светлината на прожекторите – този път не само заради играта си, но и заради поведението си на терена.

В хода на срещата Винисиус два пъти падна в наказателното поле на домакините, настоявайки за дузпа. Съдиите обаче останаха непреклонни и не отсъдиха наказателен удар в негова полза. Това предизвика бурни реакции – треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо застана твърдо зад своя футболист, заявявайки, че Винисиус е подложен на постоянен натиск и несправедливост от страна на съперниците и реферите.

От другата страна на барикадата, Маноло Гонсалес, част от щаба на Еспаньол, не скри възмущението си: „Стига вече! Не можем да докоснем Вини, защото веднага се вдига шум, че го тормозим. Това са нормални ситуации във футбола“.

Вълната от коментари не спря дотук. Бившият вратар на Реал Мадрид и Валенсия, Сантиаго Канисарес, хвърли още масло в огъня с остри думи по адрес на Винисиус. Според него, именно характерът на бразилеца е причината, поради която през лятото не е имало сериозен интерес към него от други големи клубове. „Имаше много спекулации за бъдещето му, но истината е, че никой не го пожела. Реал Мадрид беше принуден да удължи договора му, защото не се появиха оферти. Кой би искал играч с такова поведение? Може би някой по-малък клуб като Нюкасъл, но не и грандовете“, категоричен бе Канисарес.

Въпреки критиките, Жозе Моуриньо не се поколеба да защити своя нападател. „Вини не е безгрешен, но това, което му причиняват, е прекалено. Той е подложен на натиск и от съперници, и от фенове. Наш дълг е да го подготвим психически за тези предизвикателства“, заяви португалският специалист.

Снимка: БГНЕС/EПA