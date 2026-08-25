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Бивша легенда на Реал Мадрид поставя под въпрос характера на Винисиус Жуниор

Бивша легенда на Реал Мадрид поставя под въпрос характера на Винисиус Жуниор

25 Август, 2026 12:38 736 4

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Сантиаго Канисарес твърди, че никой не желае бразилската звезда, докато Моуриньо го защитава след спорен мач с Еспаньол

Бивша легенда на Реал Мадрид поставя под въпрос характера на Винисиус Жуниор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Още с първия съдийски сигнал на новия сезон в Ла Лига, името на Винисиус Жуниор се превърна в ябълката на раздора между футболни експерти, треньори и бивши играчи. След драматичната победа на Реал Мадрид с 2:1 над Еспаньол, бразилският нападател отново попадна под светлината на прожекторите – този път не само заради играта си, но и заради поведението си на терена.

В хода на срещата Винисиус два пъти падна в наказателното поле на домакините, настоявайки за дузпа. Съдиите обаче останаха непреклонни и не отсъдиха наказателен удар в негова полза. Това предизвика бурни реакции – треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо застана твърдо зад своя футболист, заявявайки, че Винисиус е подложен на постоянен натиск и несправедливост от страна на съперниците и реферите.

От другата страна на барикадата, Маноло Гонсалес, част от щаба на Еспаньол, не скри възмущението си: „Стига вече! Не можем да докоснем Вини, защото веднага се вдига шум, че го тормозим. Това са нормални ситуации във футбола“.

Вълната от коментари не спря дотук. Бившият вратар на Реал Мадрид и Валенсия, Сантиаго Канисарес, хвърли още масло в огъня с остри думи по адрес на Винисиус. Според него, именно характерът на бразилеца е причината, поради която през лятото не е имало сериозен интерес към него от други големи клубове. „Имаше много спекулации за бъдещето му, но истината е, че никой не го пожела. Реал Мадрид беше принуден да удължи договора му, защото не се появиха оферти. Кой би искал играч с такова поведение? Може би някой по-малък клуб като Нюкасъл, но не и грандовете“, категоричен бе Канисарес.

Въпреки критиките, Жозе Моуриньо не се поколеба да защити своя нападател. „Вини не е безгрешен, но това, което му причиняват, е прекалено. Той е подложен на натиск и от съперници, и от фенове. Наш дълг е да го подготвим психически за тези предизвикателства“, заяви португалският специалист.

Бивша легенда на Реал Мадрид поставя под въпрос характера на Винисиус Жуниор
Снимка: БГНЕС/EПA


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  • 1 Фен

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    Когато беше треньор на Бенфика,МОУ говореше съвсем друго за Винито

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  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Ако беше някой средняк, всички негови противници щяха да са доволни.

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  • 4 Джаба

    2 0 Отговор
    Ако има във всеки отбор по един като Винисиус, няма да има публика. може да е надарен футболист, но поведението поражда само омраза към него.

    13:16 25.08.2026

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