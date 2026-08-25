Бразилски финансов експерт се присъединява към Левски?

Интересна новина в редиците на столичния футболен колос Левски. В навечерието на решаващия сблъсък срещу АЕК в Атина, "сините" се отправиха към гръцката столица с чартърен полет, а сред пътуващите се откроява едно ново и интригуващо име.

Според източници, близки до клуба, към делегацията на Левски се е присъединил бразилски специалист, чиято експертиза във финансовата сфера е добре позната в родината му. Този професионалист е работил за някои от най-големите футболни институции в Бразилия и сега се очаква да внесе свеж полъх и стабилност в управлението на "сините".

Присъствието на бразилеца не е случайно – то идва на фона на очакваните мащабни промени в ръководството на Левски, които трябва да се реализират през септември. Именно тогава се очаква клубът да обяви новата си управленска структура, а името на финансовия експерт вече се спряга като ключова фигура в бъдещото ръководство.

Предстоящите дни и седмици ще бъдат изпълнени с напрежение и очакване както на терена, така и извън него. Докато футболистите се борят за успех в Европа, зад кулисите се подготвя нова страница в историята на клуба.