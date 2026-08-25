Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бразилски финансов експерт се присъединява към Левски?

Бразилски финансов експерт се присъединява към Левски?

25 Август, 2026 13:24 572 1

  • левски-
  • аек-
  • атина-
  • директор-
  • футбол-
  • ръководство

Големи промени се задават на "Герена"

Бразилски финансов експерт се присъединява към Левски? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интересна новина в редиците на столичния футболен колос Левски. В навечерието на решаващия сблъсък срещу АЕК в Атина, "сините" се отправиха към гръцката столица с чартърен полет, а сред пътуващите се откроява едно ново и интригуващо име.

Според източници, близки до клуба, към делегацията на Левски се е присъединил бразилски специалист, чиято експертиза във финансовата сфера е добре позната в родината му. Този професионалист е работил за някои от най-големите футболни институции в Бразилия и сега се очаква да внесе свеж полъх и стабилност в управлението на "сините".

Присъствието на бразилеца не е случайно – то идва на фона на очакваните мащабни промени в ръководството на Левски, които трябва да се реализират през септември. Именно тогава се очаква клубът да обяви новата си управленска структура, а името на финансовия експерт вече се спряга като ключова фигура в бъдещото ръководство.

Предстоящите дни и седмици ще бъдат изпълнени с напрежение и очакване както на терена, така и извън него. Докато футболистите се борят за успех в Европа, зад кулисите се подготвя нова страница в историята на клуба.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо

    2 1 Отговор
    "Столичен футболен колос" Голямо сравнение. Няма що. Вижте му предишните десет години на този колос! Пълна трагедия. Колос си когато отстраниш Арсенал, Реал , Интер, ПСЖи други подобни, а не да се хвалиш, че си победил Кайрат. Ще ги видим съвсем скоро колко могат и за какво толкова много им пораснаха акциите.

    13:36 25.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове