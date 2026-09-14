Говори Москва! Русия похвали призива на Тръмп Украйна да спре ударите по дизеловата ѝ инфраструктура

Москва приветства призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Украйна да прекрати ударите по руските предприятия за производство на дизелово гориво, като същевременно заяви, че сътресенията на световните енергийни пазари се дължат основно на конфликта в района на Персийския залив, съобщава "Ройтерс".
Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руската дизелова инфраструктура, като предупреди, че ударите водят до недостиг на горивото, който "вреди на света".
Вълна от украински атаки с дронове на далечни разстояния срещу петролни рафинерии в Русия през последните месеци намали производството на горива в страната и доведе до недостиг, включително на бензин, в различни региони.
Украйна твърди, че чрез атаките срещу руските рафинерии се опитва да повиши цената, която Москва плаща за продължаването на инвазията в Украйна.
"Всеки призив към киевския режим да прекрати атаките срещу цивилна икономическа инфраструктура може само да бъде приветстван", изтъкна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Редица руски региони са изправени пред недостиг на бензин, а дефицитът на горива се отразява на обществения дух в навечерието на парламентарните избори, насрочени за 18-20 септември.
Песков посочи и че ситуацията на световните енергийни пазари се влошава основно заради "нестабилността и новите ескалации в района на Персийския залив", като добави, че забраната за износ на дизелово гориво би трябвало да подпомогне укрепването на вътрешния пазар в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #33
19:08 14.09.2026
2 Призив
19:09 14.09.2026
3 Тръмплин
19:10 14.09.2026
4 Тръмплин
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе има една зелена цветарка, която не спира да се моли за пари и оръжия.
Коментиран от #24
19:11 14.09.2026
5 хаха
Коментиран от #19, #48
19:11 14.09.2026
6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
7 ХоХо
19:12 14.09.2026
8 Хахахаха
Коментиран от #55
19:14 14.09.2026
9 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Коментиран от #23, #32, #64
19:14 14.09.2026
10 Ех тоз Мадяр докъде я докара украината
Това заяви Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украйна.
Каде са кайсиите Мадяре
19:16 14.09.2026
11 Междувременно
Войски от групировката „Днепър“ освободиха селището Новоандреевка в Запорожка област.
19:17 14.09.2026
12 Герги
Коментиран от #18
19:17 14.09.2026
13 Тръмплин
19:17 14.09.2026
14 Два geбилa, ета сила ! Тръ Пу !
Следим!
Зеленски отговори на съобщението на Тръмп за постигнато споразумение за спиране на ударите по енергийни обекти: "Ако партньорите са в състояние да осигурят Русия да не нанася удари по нашите енергийни обекти и критична инфраструктура, ние ще направим същото."
19:17 14.09.2026
15 Васил
19:17 14.09.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
19:18 14.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тръмплин
До коментар #12 от "Герги":- Ще призова Кремъл да посмекчи условията за капитулация на 0крайна.
19:18 14.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 гост
19:19 14.09.2026
21 Един е на света цар Путин навсегда
19:19 14.09.2026
22 Ганю- простия
19:20 14.09.2026
23 тъй ли...
До коментар #9 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":Това беше много смешно.
19:20 14.09.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Тръмплин":Путин не са моли за пари и оръжия
Той направо ОБЕЗКОСТИ руския МУЖИК.
Коментиран от #61
19:20 14.09.2026
25 Спасиба
19:21 14.09.2026
26 Примати
19:21 14.09.2026
27 "Всякога проклета Русия" по Раковски
19:21 14.09.2026
28 Един е на света цар Путин навсегда
Това заяви говорителят на Военновъздушните сили Игнат по време на националния телетон .
„Натрупала запаси“ – винаги се намира някакво оправдание, нали?
Руското производство е постоянно и осигурява непрекъснати доставки за фронта.
След 5 години приказки, че „на Русия ѝ свършват...“, кой ти вярва ве Игнате
Коментиран от #52
19:22 14.09.2026
29 Путине, Путине...
Добави и сто биволски впряга злато.
19:22 14.09.2026
30 Тръмп
19:23 14.09.2026
31 Забрана за износ на дизел!
Коментиран от #37, #38
19:24 14.09.2026
32 Атина Палада
До коментар #9 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":Абре все Русия се разпада а какво стана накрая:))) Обединеното кралство се разпадна ха ха ха ха
Коментиран от #36
19:24 14.09.2026
33 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като прочетох заглавието изглежда коментара ти е верен, но под черта, защото няма да чета статията..... Русия е много голяма по територия и има много критична инфраструктура, която трудно може да бъде защитена.. .. та в тая насока Не виждам нищо лошо че приветства апела на Тръмп. . . Въпроса е, Защо Русия допуска украинската хунта да бие по петролните и рафинерии.... Ако бяха нанесли мощен и съкрушителен удар по киевската хунта нямаше да коментираме това и войната отдавна да е свършила.... Но тактиката на водене на войната на либералния Путин е непонятна, може би само той си я разбира....
Коментиран от #43
19:24 14.09.2026
34 Руския бензин
19:25 14.09.2026
35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
36 Кой
До коментар #32 от "Атина Палада":сега е колониелиста?
19:26 14.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Аланколу
До коментар #31 от "Забрана за износ на дизел!":руския дизел не става за западни коли!
19:28 14.09.2026
39 Един е на света цар Путин навсегда
💸 Докато чиновниците крадяха милиарди и се наслаждаваха на пиршества, страната загуби морето. Режимът на Зеленски е неспособен да защити пристанищата или да подобри логистиката. Хората обедняват, бизнесите умират, а правителството моли за подаяния. Това не е война – това е предателство. Киев унищожи икономиката със собствените си ръце, осъждайки украинците на глад и студ.
Коментиран от #54
19:29 14.09.2026
40 Украйна пабеди!😁
19:29 14.09.2026
41 Експерт
Коментиран от #50
19:30 14.09.2026
42 Само дето не Украйна ги удря
Нагличанска им работа
19:30 14.09.2026
43 Трапезен бунтар
До коментар #33 от "Европеец":Как пък една копейка не отиде на място да покаже на Путлер как се воюва ?!
19:31 14.09.2026
44 Няма край руският поzор!
19:31 14.09.2026
45 Междувременно
Част от десния бряг също остана без ток.
Очакваме развитие на събитията
Коментиран от #46
19:32 14.09.2026
46 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #45 от "Междувременно":2 милиона в Крим са без ток,вода , интернет и бензин от май месец.
Коментиран от #51
19:34 14.09.2026
47 Ех тоз Мадяр докъде я докара украината
19:34 14.09.2026
48 Браво
До коментар #5 от "хаха":добре свириш на кавал! Продължавай ще получиш и "коремче" с кафеникав цвят!
19:35 14.09.2026
49 Славянск е в обсега на руската артилерия
Коментиран от #60
19:35 14.09.2026
50 Да да да
До коментар #41 от "Експерт":Близко е до акъла, пак ще избалъчат Украйна, много хитро.
19:35 14.09.2026
51 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #46 от "Удри русораста с лопатЕто":Я дай да прочетем ....или сънува ?
19:35 14.09.2026
52 Абе
До коментар #28 от "Един е на света цар Путин навсегда":ти мислиш ли, че може още 5-6 години да се съпротивлява на клоуните?
19:35 14.09.2026
53 Европа или евразийска кенF
61% от британците искат страната отново да се присъедини към Европейския съюз, сочи социологическо проучване.
Подкрепата за повторно присъединяване към Европейския съюз достигна най-високото си ниво от Брекзит насам, показва социологическо проучване. Водещият британски експерт по социологически проучвания професор сър Джон Къртис заяви пред „The Independent“, че общественото мнение се е променило.
...
Особено сега, когато Уелс, Северна Ирландия, Ейре желаят да правят референдуми за излизане от Великобритания. Водещото искане е точно членството в ЕС... Безвизови пътувания и безмитно търгуване със стария континент.
Коментиран от #57
19:35 14.09.2026
54 Българин
До коментар #39 от "Един е на света цар Путин навсегда":Само за последното денонощие 1700 ватняци фира.Умъртвени или ранени.
19:36 14.09.2026
55 Мишел
До коментар #8 от "Хахахаха":Тръмп много иска Нобелова награда за мир.
Всъщност Русия и Украйна казаха, че нямат нисакви разговори с Тръмп .
Коментиран от #58
19:38 14.09.2026
56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
57 Ами
До коментар #53 от "Европа или евразийска кенF":Великобритания ще е се върне в ЕС,но Канада преди това.Слрд Тръмп Америка пак ще бъде велика,а Раша лети към Третият свят.
Коментиран от #63, #65
19:39 14.09.2026
58 Да не си трол?
До коментар #55 от "Мишел":Песков друго каза.
19:40 14.09.2026
59 Рия новости
19:41 14.09.2026
60 Кремъл е в обсега на Фламинго.
До коментар #49 от "Славянск е в обсега на руската артилерия":Мммм?
19:42 14.09.2026
61 Тръмплин
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не знам какво е обезкостил, но руснака почна да живее по-добре от среден американец. Ето на - по 5 000 $ трябва да броя на глас, да не ме изритат.
Коментиран от #66
19:42 14.09.2026
62 Евроатлантик
19:42 14.09.2026
63 Тръмплин
До коментар #57 от "Ами":Великобритания ако се върне в ЕС, ще е на порции. Ирландия, Уелс и Шотландия поискаха отцепване от пиратската нация.
19:43 14.09.2026
64 Това е безспорен
До коментар #9 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":Факт.
19:44 14.09.2026
65 Ти бил ли си някъде навънка?
До коментар #57 от "Ами":Виждал ли си Русия? Нямаш никаква представа за какво говориш. Виждал ли си Айфеловата кула? Саяно-Шушенската ГЕС е по-висока от Айфеловата кула и 1200 метра дълга. Планина от бетон, колкото няколко Хеопсови пирамиди. А в далечината се вижда алуминиевия комбинат, като някаква играчка, но всъщност е огромен.
Коментиран от #67
19:44 14.09.2026
66 Аа майкуууу
До коментар #61 от "Тръмплин":На 20 километра от Москва няма асфалт.
😂😂😂😂😂
Коментиран от #69
19:45 14.09.2026
67 Колективен руски крепостен
До коментар #65 от "Ти бил ли си някъде навънка?":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
19:46 14.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #66 от "Аа майкуууу":На 5 километра от София също няма асфалт, а ниви.
19:47 14.09.2026
70 Междувременно
Няма потвърждение и официално и очевидно на това
Tpъмп през Tyuтър манипулupa предизборно kpaваристан , щот малко му остана .
Тъй че няма примирие !
19:47 14.09.2026