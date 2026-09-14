Говори Москва! Русия похвали призива на Тръмп Украйна да спре ударите по дизеловата ѝ инфраструктура

Москва приветства призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Украйна да прекрати ударите по руските предприятия за производство на дизелово гориво, като същевременно заяви, че сътресенията на световните енергийни пазари се дължат основно на конфликта в района на Персийския залив, съобщава "Ройтерс".

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руската дизелова инфраструктура, като предупреди, че ударите водят до недостиг на горивото, който "вреди на света".

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Вълна от украински атаки с дронове на далечни разстояния срещу петролни рафинерии в Русия през последните месеци намали производството на горива в страната и доведе до недостиг, включително на бензин, в различни региони.

Украйна твърди, че чрез атаките срещу руските рафинерии се опитва да повиши цената, която Москва плаща за продължаването на инвазията в Украйна.

"Всеки призив към киевския режим да прекрати атаките срещу цивилна икономическа инфраструктура може само да бъде приветстван", изтъкна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Редица руски региони са изправени пред недостиг на бензин, а дефицитът на горива се отразява на обществения дух в навечерието на парламентарните избори, насрочени за 18-20 септември.

Песков посочи и че ситуацията на световните енергийни пазари се влошава основно заради "нестабилността и новите ескалации в района на Персийския залив", като добави, че забраната за износ на дизелово гориво би трябвало да подпомогне укрепването на вътрешния пазар в Русия.