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Говори Москва! Русия похвали призива на Тръмп Украйна да спре ударите по дизеловата ѝ инфраструктура
  Тема: Украйна

Говори Москва! Русия похвали призива на Тръмп Украйна да спре ударите по дизеловата ѝ инфраструктура

14 Септември, 2026 19:05 593 70

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • ракети

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руската дизелова инфраструктура, като предупреди, че ударите водят до недостиг на горивото, който "вреди на света"

Говори Москва! Русия похвали призива на Тръмп Украйна да спре ударите по дизеловата ѝ инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Москва приветства призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Украйна да прекрати ударите по руските предприятия за производство на дизелово гориво, като същевременно заяви, че сътресенията на световните енергийни пазари се дължат основно на конфликта в района на Персийския залив, съобщава "Ройтерс".

Вчера Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да спре атаките срещу руската дизелова инфраструктура, като предупреди, че ударите водят до недостиг на горивото, който "вреди на света".

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Вълна от украински атаки с дронове на далечни разстояния срещу петролни рафинерии в Русия през последните месеци намали производството на горива в страната и доведе до недостиг, включително на бензин, в различни региони.

Украйна твърди, че чрез атаките срещу руските рафинерии се опитва да повиши цената, която Москва плаща за продължаването на инвазията в Украйна.

"Всеки призив към киевския режим да прекрати атаките срещу цивилна икономическа инфраструктура може само да бъде приветстван", изтъкна говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Редица руски региони са изправени пред недостиг на бензин, а дефицитът на горива се отразява на обществения дух в навечерието на парламентарните избори, насрочени за 18-20 септември.

Песков посочи и че ситуацията на световните енергийни пазари се влошава основно заради "нестабилността и новите ескалации в района на Персийския залив", като добави, че забраната за износ на дизелово гориво би трябвало да подпомогне укрепването на вътрешния пазар в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 6 Отговор
    Магучая се моли да не я бият

    Коментиран от #4, #33

    19:08 14.09.2026

  • 2 Призив

    8 3 Отговор
    От нямаш карти до призовавам - добро развитие за укрите.

    19:09 14.09.2026

  • 3 Тръмплин

    7 8 Отговор
    - Не беше призив, а заповед.

    19:10 14.09.2026

  • 4 Тръмплин

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе има една зелена цветарка, която не спира да се моли за пари и оръжия.

    Коментиран от #24

    19:11 14.09.2026

  • 5 хаха

    9 4 Отговор
    Удряй московитските писслямистки орки даже повече!

    Коментиран от #19, #48

    19:11 14.09.2026

  • 6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 7 ХоХо

    1 7 Отговор
    ПО ЕДНА АТОМНА КРУША И ЩЕ СПРЪТ СЪС БРИТИШЪ.

    19:12 14.09.2026

  • 8 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Всъщност тръмпоча казва, че е сключен договор за спиране на ударите по инфраструктурата от двете страни. Това е по другите новини.

    Коментиран от #55

    19:14 14.09.2026

  • 9 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    8 2 Отговор
    Добре, че САЩ спират Украйна да разпилее монголята по московието . За пореден път ги спасяват от пълен разпад и тотален край.

    Коментиран от #23, #32, #64

    19:14 14.09.2026

  • 10 Ех тоз Мадяр докъде я докара украината

    2 2 Отговор
    Поради бездействието на пристанищата на Голяма Одеса (Одеса, Измаил и Южни), дори при благоприятни обстоятелства, Украйна ще може да изнесе не повече от 50% от селскостопанската си продукция, предназначена за износ, тази година.

    Това заяви Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украйна.
    Каде са кайсиите Мадяре

    19:16 14.09.2026

  • 11 Междувременно

    3 0 Отговор
    Селище на деня:
    Войски от групировката „Днепър“ освободиха селището Новоандреевка в Запорожка област.

    19:17 14.09.2026

  • 12 Герги

    5 1 Отговор
    Да изчакаме и чуем какъв ще е призива на Тръмп към Кремъл...дали ще има такъв..

    Коментиран от #18

    19:17 14.09.2026

  • 13 Тръмплин

    1 0 Отговор
    - Ами, като разбрах, че Русия ще доставя Шахеди на Иран......

    19:17 14.09.2026

  • 14 Два geбилa, ета сила ! Тръ Пу !

    4 1 Отговор
    Дедо Доньо съобщи, че Украйна се е съгласила да не удря по руските енергийни обекти, а и Русия се е била съгласила да не удря по украинските. Отново повтори, че покачването на цената на дизела в световен мащаб не било от неговата война с Иран.
    Следим!

    Зеленски отговори на съобщението на Тръмп за постигнато споразумение за спиране на ударите по енергийни обекти: "Ако партньорите са в състояние да осигурят Русия да не нанася удари по нашите енергийни обекти и критична инфраструктура, ние ще направим същото."

    19:17 14.09.2026

  • 15 Васил

    5 2 Отговор
    Това няма да спре Зеленски.

    19:17 14.09.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 2 Отговор
    Путин да помоли Зеленски да спре да го бомби....

    19:18 14.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тръмплин

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Герги":

    - Ще призова Кремъл да посмекчи условията за капитулация на 0крайна.

    19:18 14.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гост

    7 0 Отговор
    Бой по руската куха манерка,Тръмпоча,да не се ослушва,повишението на цените на петрола е по негова вина...Тръгна като аслан и се върна като.....

    19:19 14.09.2026

  • 21 Един е на света цар Путин навсегда

    2 1 Отговор
    Мейк укропистан русия агейн !🤙

    19:19 14.09.2026

  • 22 Ганю- простия

    6 0 Отговор
    Абе Тръмп като каза да се пие белина , този плесков прилича че пак го е послушал.

    19:20 14.09.2026

  • 23 тъй ли...

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Това беше много смешно.

    19:20 14.09.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмплин":

    Путин не са моли за пари и оръжия
    Той направо ОБЕЗКОСТИ руския МУЖИК.

    Коментиран от #61

    19:20 14.09.2026

  • 25 Спасиба

    3 0 Отговор
    Дони,памаги!

    19:21 14.09.2026

  • 26 Примати

    2 1 Отговор
    Проучете какви са адските санкции. Зеленски иска да е сигурен , че Тръмп ще ги подпише и за това е дал съгласието си за примирие що се отнася до енергийните обекти. Отгоре на всичко , Путин по някое време ще наруши примирието и това ще бъде повод Украйна да довърши започнатото. Мисля , че Украйна ще спечели войната…

    19:21 14.09.2026

  • 27 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    5 1 Отговор
    Агресора получава пропорционално това което извършва в Украйна, вие ревете за тях ли, и желаете да им опростите всичката гадост сътворена досега и да се продължи по живо и здраво? Да получат на тепсия желаните от Путин, но не окупирани от руските терористи украинските територии? Тази риторика която нагнетяват от 2 седмици американците е смехотворна. Това което надробиха в Иран да си го сърбат и да се оправят. Заради това цените на горивата са космическо високи и само това причината е такава, а не както те обръщат палачинката и искат да повярват хората в нещо несъществуващо, което е само в главата на Тръмп. Хората не са толкова глупави колкото явно иска да ги изкара перчема...

    19:21 14.09.2026

  • 28 Един е на света цар Путин навсегда

    0 3 Отговор
    Русия е натрупала голямо количество дронове и е способна да нанася удари по Украйна от различни посоки по всяко време на денонощието.
    Това заяви говорителят на Военновъздушните сили Игнат по време на националния телетон .

    „Натрупала запаси“ – винаги се намира някакво оправдание, нали?
    Руското производство е постоянно и осигурява непрекъснати доставки за фронта.
    След 5 години приказки, че „на Русия ѝ свършват...“, кой ти вярва ве Игнате

    Коментиран от #52

    19:22 14.09.2026

  • 29 Путине, Путине...

    4 1 Отговор
    Пращай прошение до Киев да спрат Да ни бомбят.
    Добави и сто биволски впряга злато.

    19:22 14.09.2026

  • 30 Тръмп

    3 0 Отговор
    кара Голфа с руски дизел?

    19:23 14.09.2026

  • 31 Забрана за износ на дизел!

    1 1 Отговор
    Ето къде е проблемът на Запада. Русия изнасяше половината дизел, произведен в нейните рафинерии, а Путин забрани износа. Огромни количества, които няма как да бъдат компенсирани. За една седмица дизелът поскъпна с 20%.

    Коментиран от #37, #38

    19:24 14.09.2026

  • 32 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Абре все Русия се разпада а какво стана накрая:))) Обединеното кралство се разпадна ха ха ха ха

    Коментиран от #36

    19:24 14.09.2026

  • 33 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като прочетох заглавието изглежда коментара ти е верен, но под черта, защото няма да чета статията..... Русия е много голяма по територия и има много критична инфраструктура, която трудно може да бъде защитена.. .. та в тая насока Не виждам нищо лошо че приветства апела на Тръмп. . . Въпроса е, Защо Русия допуска украинската хунта да бие по петролните и рафинерии.... Ако бяха нанесли мощен и съкрушителен удар по киевската хунта нямаше да коментираме това и войната отдавна да е свършила.... Но тактиката на водене на войната на либералния Путин е непонятна, може би само той си я разбира....

    Коментиран от #43

    19:24 14.09.2026

  • 34 Руския бензин

    2 0 Отговор
    е А 92,пък дизела не знам....

    19:25 14.09.2026

  • 35 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 36 Кой

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    сега е колониелиста?

    19:26 14.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Аланколу

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Забрана за износ на дизел!":

    руския дизел не става за западни коли!

    19:28 14.09.2026

  • 39 Един е на света цар Путин навсегда

    1 2 Отговор
    Киевският режим потопи икономиката си : Черно море е загубено, 40 милиарда долара са се изпарили. Ройтерс потвърждава: Украйна губи 1,5% от БВП поради блокадата на черноморските пристанища. Министърът на икономиката Кравченко признава, че 40 милиарда долара приходи от износ – зърно, метал и стомана – са изложени на риск. Алтернативните маршрути през Дунав и железопътната линия са по-скъпи, а бюджетът е празен преди сурова зима.


    💸 Докато чиновниците крадяха милиарди и се наслаждаваха на пиршества, страната загуби морето. Режимът на Зеленски е неспособен да защити пристанищата или да подобри логистиката. Хората обедняват, бизнесите умират, а правителството моли за подаяния. Това не е война – това е предателство. Киев унищожи икономиката със собствените си ръце, осъждайки украинците на глад и студ.

    Коментиран от #54

    19:29 14.09.2026

  • 40 Украйна пабеди!😁

    0 2 Отговор
    Киев не се вижда от космоса. Скрит е под облаци пушек от пожари и прах от съборени заводи. Бандеровците спят в метрото. Честита пабеда!

    19:29 14.09.2026

  • 41 Експерт

    2 2 Отговор
    Сега Русия трие доволно ръце, понеже това беше единствения шанс на Украйна, сега през това време ще се разположи ПВО и ще се възстанови повреденото, а когато пак се почне, Украйна ще е загубила инерцията и ще почне от нищото и неефективно. Русия ще е вече подготвена и с много крачки напред.

    Коментиран от #50

    19:30 14.09.2026

  • 42 Само дето не Украйна ги удря

    1 2 Отговор
    а британците!
    Нагличанска им работа

    19:30 14.09.2026

  • 43 Трапезен бунтар

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    Как пък една копейка не отиде на място да покаже на Путлер как се воюва ?!

    19:31 14.09.2026

  • 44 Няма край руският поzор!

    2 1 Отговор
    Няма!!!

    19:31 14.09.2026

  • 45 Междувременно

    2 2 Отговор
    Част от левия бряг на Киев остана без ток. Токът спря и в метрото.
    Част от десния бряг също остана без ток.
    Очакваме развитие на събитията

    Коментиран от #46

    19:32 14.09.2026

  • 46 Удри русораста с лопатЕто

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Междувременно":

    2 милиона в Крим са без ток,вода , интернет и бензин от май месец.

    Коментиран от #51

    19:34 14.09.2026

  • 47 Ех тоз Мадяр докъде я докара украината

    2 1 Отговор
    Не знам къде са обкръжени в момента киборзите от А⚡⚡ов ,но в каналите на десантурата пишат ,че втори път няма да ги пленяват ,интересно

    19:34 14.09.2026

  • 48 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    добре свириш на кавал! Продължавай ще получиш и "коремче" с кафеникав цвят!

    19:35 14.09.2026

  • 49 Славянск е в обсега на руската артилерия

    0 1 Отговор
    Бандерковците се свиват в панелките и слушат залповете на руската артилерия. Засега Путин жали панелките. Трябва краката да му целуват!

    Коментиран от #60

    19:35 14.09.2026

  • 50 Да да да

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Експерт":

    Близко е до акъла, пак ще избалъчат Украйна, много хитро.

    19:35 14.09.2026

  • 51 Един е на света цар Путин навсегда

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Удри русораста с лопатЕто":

    Я дай да прочетем ....или сънува ?

    19:35 14.09.2026

  • 52 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    ти мислиш ли, че може още 5-6 години да се съпротивлява на клоуните?

    19:35 14.09.2026

  • 53 Европа или евразийска кенF

    1 1 Отговор
    Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС достигна нов връх.
    61% от британците искат страната отново да се присъедини към Европейския съюз, сочи социологическо проучване.
    Подкрепата за повторно присъединяване към Европейския съюз достигна най-високото си ниво от Брекзит насам, показва социологическо проучване. Водещият британски експерт по социологически проучвания професор сър Джон Къртис заяви пред „The Independent“, че общественото мнение се е променило.
    ...
    Особено сега, когато Уелс, Северна Ирландия, Ейре желаят да правят референдуми за излизане от Великобритания. Водещото искане е точно членството в ЕС... Безвизови пътувания и безмитно търгуване със стария континент.

    Коментиран от #57

    19:35 14.09.2026

  • 54 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Един е на света цар Путин навсегда":

    Само за последното денонощие 1700 ватняци фира.Умъртвени или ранени.

    19:36 14.09.2026

  • 55 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Тръмп много иска Нобелова награда за мир.
    Всъщност Русия и Украйна казаха, че нямат нисакви разговори с Тръмп .

    Коментиран от #58

    19:38 14.09.2026

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Европа или евразийска кенF":

    Великобритания ще е се върне в ЕС,но Канада преди това.Слрд Тръмп Америка пак ще бъде велика,а Раша лети към Третият свят.

    Коментиран от #63, #65

    19:39 14.09.2026

  • 58 Да не си трол?

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Песков друго каза.

    19:40 14.09.2026

  • 59 Рия новости

    1 0 Отговор
    Само че същото важи и за росия.

    19:41 14.09.2026

  • 60 Кремъл е в обсега на Фламинго.

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Славянск е в обсега на руската артилерия":

    Мммм?

    19:42 14.09.2026

  • 61 Тръмплин

    1 9 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не знам какво е обезкостил, но руснака почна да живее по-добре от среден американец. Ето на - по 5 000 $ трябва да броя на глас, да не ме изритат.

    Коментиран от #66

    19:42 14.09.2026

  • 62 Евроатлантик

    9 0 Отговор
    😂 Тръмп е същия лъжец и двуличник като Путлер ... Официално може да е казал това , но на Зеленски да е пошепнал точно обратното .

    19:42 14.09.2026

  • 63 Тръмплин

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Великобритания ако се върне в ЕС, ще е на порции. Ирландия, Уелс и Шотландия поискаха отцепване от пиратската нация.

    19:43 14.09.2026

  • 64 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Факт.

    19:44 14.09.2026

  • 65 Ти бил ли си някъде навънка?

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Виждал ли си Русия? Нямаш никаква представа за какво говориш. Виждал ли си Айфеловата кула? Саяно-Шушенската ГЕС е по-висока от Айфеловата кула и 1200 метра дълга. Планина от бетон, колкото няколко Хеопсови пирамиди. А в далечината се вижда алуминиевия комбинат, като някаква играчка, но всъщност е огромен.

    Коментиран от #67

    19:44 14.09.2026

  • 66 Аа майкуууу

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Тръмплин":

    На 20 километра от Москва няма асфалт.
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #69

    19:45 14.09.2026

  • 67 Колективен руски крепостен

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ти бил ли си някъде навънка?":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    19:46 14.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Аа майкуууу":

    На 5 километра от София също няма асфалт, а ниви.

    19:47 14.09.2026

  • 70 Междувременно

    0 0 Отговор
    За ваша информация всичкия този буламaч за примирието е продукт на оранжевия клoyн
    Няма потвърждение и официално и очевидно на това
    Tpъмп през Tyuтър манипулupa предизборно kpaваристан , щот малко му остана .
    Тъй че няма примирие !

    19:47 14.09.2026

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