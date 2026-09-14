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Георги Костадинов: Всеки трябва да е наясно със своята роля и да носи лична отговорност

Георги Костадинов: Всеки трябва да е наясно със своята роля и да носи лична отговорност

14 Септември, 2026 16:22 721 4

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  • български футбол

Спортният директор на Левски призна, че от месеци работи с Едуардо Гаспар, който официално влезе в ръководството на „сините“

Георги Костадинов: Всеки трябва да е наясно със своята роля и да носи лична отговорност - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващи промени разтърсват футболния клуб Левски, след като Георги Костадинов, спортният директор на "сините", сподели за ползотворното си сътрудничество с Едуардо Гаспар. Бразилският специалист, който официално се присъедини към ръководството на клуба, вече няколко месеца работи рамо до рамо с Костадинов, като двамата градят нови стандарти в управлението на отбора.

С идването на новия собственик и въвеждането на Съвет на директорите, Левски поема по пътя на модерното управление. Костадинов подчертава, че разпределението на отговорностите и правата между членовете на ръководството е ключово за успеха на клуба. "Всеки трябва да е наясно със своята роля и да носи лична отговорност", категоричен е спортният директор.

Георги Костадинов не крие задоволството си от възможността да черпи опит от Едуардо Гаспар. "Вече няколко месеца работя с него и съм изключително доволен, че имам ежедневен достъп до неговите знания и съвети", споделя той. По думите му, експертизата на Гаспар не само подпомага личното му развитие, но и дава тласък на целия клуб към по-високи постижения.


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