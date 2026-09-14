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Рекордни класирания за Елизара Янева и Росица Денчева в световната ранглиста за жени

Рекордни класирания за Елизара Янева и Росица Денчева в световната ранглиста за жени

14 Септември, 2026 16:47 490 1

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  • лидия енчева

Елизара Янева се изкачи с 15 позиции

Рекордни класирания за Елизара Янева и Росица Денчева в световната ранглиста за жени - 1
Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста за жени.

19-годишната Янева се изкачи с 15 позиции до №151, след като достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите WTA 125 в Анталия (Турция). Янева има актив от 483 точки.


Втората ракета на България Росица Денчева направи огромен скок със 79 позиции и вече е №201 с 380 точки. 19-годишната Денчева спечели турнира в Анталия, след като на финала в неделя победи рускинята Алевтина Ибрагимова със 7:5, 6:4.


Друга националка на България за „Били Джийн Кинг Къп" – Лидия Енчева, също постигна рекордно класиране. 20-годишната тенисистка се изкачи до №350 с 185 точки.


Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Янева, Денчева и Енчева ще участват тази седмица в силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара.

Елизара Янева е водачка в схемата и в първия кръг ще играе срещу Сара ван Емст (Нидерландия).

Росица Денчева е поставена под №5 и ще играе на старта срещу Джулия Адамс (САЩ).

Две от националките ни ще играят една срещу друга в първия кръг – седмата поставена Лидия Енчева и Денислава Глушкова.


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  • 1 Оня с джипката от Банкя

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    На снимката е Росица Денчева. Хубава жена!

    17:29 14.09.2026

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