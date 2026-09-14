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Сбогом на Лудек Миклошко: Иконата на чешкия и английския футбол си отиде на 64 години

Сбогом на Лудек Миклошко: Иконата на чешкия и английския футбол си отиде на 64 години

14 Септември, 2026 18:43 580 0

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Новината за смъртта му бе съобщена в понеделник от семейството му

Сбогом на Лудек Миклошко: Иконата на чешкия и английския футбол си отиде на 64 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният свят потъна в скръб след новината за кончината на Лудек Миклошко – легендарният вратар, оставил незаличима следа както в родната Чехия, така и на Острова с екипа на Уест Хем Юнайтед. На 64-годишна възраст, след дълга и неравна битка с рака, Миклошко си отиде, оставяйки след себе си богато наследство и безброй почитатели.

Кариерата на Миклошко започва в чешкия гранд Баник (Острава), където прекарва осем незабравими сезона. Именно там той се утвърждава като един от най-талантливите вратари на своето поколение. След историческите промени в Източна Европа, през февруари 1990 г. Миклошко поема към Англия, където се присъединява към Уест Хем и се превръща в първия чех, който блести в английския футбол след падането на комунизма.

С впечатляващите 373 мача за Уест Хем, Миклошко се превръща в истинска икона за лондонския клуб. Още в дебютния си сезон той е избран за играч на годината, след като помага на отбора да се завърне в елита на английския футбол. Сърцатата му игра и човешкото му отношение го правят любимец на феновете и вдъхновител за съотборниците.

След края на активната си кариера, която завършва през 2001 г. след кратък престой в Куинс Парк Рейнджърс, Миклошко се завръща в Уест Хем като треньор на вратарите, където работи до 2010 г. Той записва и 42 мача за националните отбори на Чехословакия и Чехия, като винаги защитава честта на родината си с достойнство. През последните пет години от живота си, Лудек Миклошко се бори с тежко онкологично заболяване. През декември 2024 г., по време на посещение в Лондон за мач срещу Ливърпул, той открито споделя за диагнозата си и решението да не се подлага на химиотерапия, избирайки да живее пълноценно до последния си ден.

Уест Хем Юнайтед и Баник (Острава) изразиха дълбоката си скръб и уважение към своя обичан вратар. „Почивай в мир, Лудек – нашият герой, вдъхновител и човек с голямо сърце“, гласи официалното изявление на лондонския клуб. В негова чест ще бъде организирана минута мълчание преди предстоящите мачове на Уест Хем и Баник.


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