"Пирин Ултрас" поде инициатива за събиране на средства за обяд на играчите

Фенската общност на Пирин Благоевград демонстрира истинска сплотеност и отдаденост, след като стартира кампания за събиране на средства, с които да бъдат подсигурени обяд и други нужди на футболистите преди предстоящия сблъсък с Фратрия.

В навечерието на десетия кръг от Втора лига, където Пирин ще се изправи срещу Фратрия в неделя от 19:00 часа, атмосферата в Благоевград е напрегната. Отборът заема последното място в класирането, без спечелена точка до момента, а финансовите проблеми се задълбочават с всеки изминал ден.

Ситуацията се влоши още повече, след като досегашният основен спонсор Георги Калпакчиев официално се оттегли от клуба в началото на месеца. Това предизвика вълна от тревога сред феновете и ветераните на Пирин, които дори изразиха желание да поемат акциите на клуба, за да предотвратят евентуална загуба на лиценз и изпадане от професионалния футбол.

В този труден момент, групата „Пирин Ултрас“ отправи призив към всички съпричастни да се включат в дарителската акция. „Събираме средства за обяд на футболистите преди мача с Фратрия, както и за покриване на други належащи разходи. Всеки, който има възможност, може да помогне във фреш бар „Оркови“, написаха организаторите в социалните мрежи.

Въпреки мрачните облаци над стадион „Христо Ботев“, верните фенове на Пирин не губят надежда. Тяхната солидарност и желание да подкрепят любимия си отбор са пример за истинска спортна любов и отдаденост.