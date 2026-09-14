Новият стадион на Левски ще бъде с капацитет 28 000 места, строителството започва в средата на 2027г.

Смели планове и свежа енергия витаят около стадион „Георги Аспарухов“, където Левски се готви да постави началото на най-мащабната реконструкция в историята си. Архитект Цветан Петров, водещият визионер зад проекта, обяви, че първата копка на новото съоръжение е планирана за юни 2027 година. След години на очакване, „сините“ фенове най-сетне ще видят мечтата си реализирана – модерен стадион, който ще бъде дом не само на футболните емоции, но и на разнообразни събития през цялата година.
Новият стадион на Левски ще разполага с внушителните 28 000 седящи места и ще бъде сред най-модерните спортни арени в Югоизточна Европа. При концерти и мащабни събития капацитетът ще достига до 38 700 души – истински рекорд за българските стандарти. Проектът предвижда не просто футболен храм, а мултифункционално пространство, което ще бъде отворено за посетители 365 дни в годината.
В изграждането на новия „Герена“ ще се включи и реномираната немска компания SBB, известна с участието си в проекти като Олимпиащадион Мюнхен, стадиона на Тотнъм и легендарния „Сантяго Бернабеу“. Сътрудничеството с международни експерти гарантира, че съоръжението ще отговаря на всички изисквания на УЕФА и ще предлага най-високо ниво на комфорт и сигурност.
Архитект Петров подчертава, че новият стадион няма да бъде просто арена за 20 мача годишно, а истински социален хъб. Феншопове, ресторанти, спортни игрища, пътеки за бягане и над 150 метра заведения ще превърнат „Герена“ в любимо място за разходка, спорт и забавления. Създадени са три сценария за използване – в ден на мач, в ден на събитие и в обикновен делник, така че всеки да намери нещо за себе си.
Стадионът ще разполага с 348 турникета, просторни паркинги и отличен достъп до метрото, което ще улесни придвижването на посетителите. Сектор А ще бъде сърцето на съоръжението, а специална зала от 1250 кв. м ще посреща корпоративни събития, празненства и различни форми на ентъртейнмънт. ВИП зоните ще предложат луксозно изживяване за най-взискателните гости.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #6
17:58 14.09.2026
2 Харчат се пари за безумия
Коментиран от #7, #14
18:00 14.09.2026
3 Някой
18:00 14.09.2026
4 Велчов
До коментар #1 от "Сатана Z":Какви руски пари бе оранжев.
Коментиран от #13
18:01 14.09.2026
5 Дон Балон
Коментиран от #11
18:06 14.09.2026
6 Да бе!
До коментар #1 от "Сатана Z":Таки и Пеевски да не са приели руско гражданство!
Коментиран от #15
18:09 14.09.2026
7 Дон Балон
До коментар #2 от "Харчат се пари за безумия":Това да не ти е Ловечспор Арена, на която ще ходят по 500 фена. Това е стадиона на великият Левски.
18:09 14.09.2026
8 Ще, ще, ще
18:09 14.09.2026
9 факуса
18:15 14.09.2026
10 Разбрах
Коментиран от #12
18:17 14.09.2026
11 Лафчис 2016
До коментар #5 от "Дон Балон":Какви биропроводи те мъчат.
Под всяка седалка ще има бяло прахче, което ще е включено в цената на билета
18:18 14.09.2026
12 Разбрах
До коментар #10 от "Разбрах":150 линейни или кв.м.?
18:18 14.09.2026
13 Далтонист
До коментар #4 от "Велчов":Провери в нета фирмите свързани със Бостанджи ефенди от къде им са корените и всичко ще ти се изясни
18:22 14.09.2026
14 тъй ли...
До коментар #2 от "Харчат се пари за безумия":В България спорт няма.
Тези вложени пари само ще подпомагат залозите по БЕТ платформите.
18:26 14.09.2026
15 Разбирач
До коментар #6 от "Да бе!":Много ги е яд припоците че парите на Бостанджиев не са на Пеевски или руски.
19:03 14.09.2026
16 Закривай
19:07 14.09.2026
17 Дано не фалират до тогава
19:20 14.09.2026