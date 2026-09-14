Новият стадион на Левски ще бъде с капацитет 28 000 места, строителството започва в средата на 2027г.

Смели планове и свежа енергия витаят около стадион „Георги Аспарухов“, където Левски се готви да постави началото на най-мащабната реконструкция в историята си. Архитект Цветан Петров, водещият визионер зад проекта, обяви, че първата копка на новото съоръжение е планирана за юни 2027 година. След години на очакване, „сините“ фенове най-сетне ще видят мечтата си реализирана – модерен стадион, който ще бъде дом не само на футболните емоции, но и на разнообразни събития през цялата година.

Новият стадион на Левски ще разполага с внушителните 28 000 седящи места и ще бъде сред най-модерните спортни арени в Югоизточна Европа. При концерти и мащабни събития капацитетът ще достига до 38 700 души – истински рекорд за българските стандарти. Проектът предвижда не просто футболен храм, а мултифункционално пространство, което ще бъде отворено за посетители 365 дни в годината.

В изграждането на новия „Герена“ ще се включи и реномираната немска компания SBB, известна с участието си в проекти като Олимпиащадион Мюнхен, стадиона на Тотнъм и легендарния „Сантяго Бернабеу“. Сътрудничеството с международни експерти гарантира, че съоръжението ще отговаря на всички изисквания на УЕФА и ще предлага най-високо ниво на комфорт и сигурност.

Архитект Петров подчертава, че новият стадион няма да бъде просто арена за 20 мача годишно, а истински социален хъб. Феншопове, ресторанти, спортни игрища, пътеки за бягане и над 150 метра заведения ще превърнат „Герена“ в любимо място за разходка, спорт и забавления. Създадени са три сценария за използване – в ден на мач, в ден на събитие и в обикновен делник, така че всеки да намери нещо за себе си.

Стадионът ще разполага с 348 турникета, просторни паркинги и отличен достъп до метрото, което ще улесни придвижването на посетителите. Сектор А ще бъде сърцето на съоръжението, а специална зала от 1250 кв. м ще посреща корпоративни събития, празненства и различни форми на ентъртейнмънт. ВИП зоните ще предложат луксозно изживяване за най-взискателните гости.