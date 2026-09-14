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Новият стадион на Левски ще бъде с капацитет 28 000 места, строителството започва в средата на 2027г.

Новият стадион на Левски ще бъде с капацитет 28 000 места, строителството започва в средата на 2027г.

14 Септември, 2026 17:55 1 994 17

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Архитект Цветан Петров разкри повече информация за плановете за реконструкция на стадион "Георги Аспарухов"

Новият стадион на Левски ще бъде с капацитет 28 000 места, строителството започва в средата на 2027г. - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Смели планове и свежа енергия витаят около стадион „Георги Аспарухов“, където Левски се готви да постави началото на най-мащабната реконструкция в историята си. Архитект Цветан Петров, водещият визионер зад проекта, обяви, че първата копка на новото съоръжение е планирана за юни 2027 година. След години на очакване, „сините“ фенове най-сетне ще видят мечтата си реализирана – модерен стадион, който ще бъде дом не само на футболните емоции, но и на разнообразни събития през цялата година.

Новият стадион на Левски ще разполага с внушителните 28 000 седящи места и ще бъде сред най-модерните спортни арени в Югоизточна Европа. При концерти и мащабни събития капацитетът ще достига до 38 700 души – истински рекорд за българските стандарти. Проектът предвижда не просто футболен храм, а мултифункционално пространство, което ще бъде отворено за посетители 365 дни в годината.

В изграждането на новия „Герена“ ще се включи и реномираната немска компания SBB, известна с участието си в проекти като Олимпиащадион Мюнхен, стадиона на Тотнъм и легендарния „Сантяго Бернабеу“. Сътрудничеството с международни експерти гарантира, че съоръжението ще отговаря на всички изисквания на УЕФА и ще предлага най-високо ниво на комфорт и сигурност.

Архитект Петров подчертава, че новият стадион няма да бъде просто арена за 20 мача годишно, а истински социален хъб. Феншопове, ресторанти, спортни игрища, пътеки за бягане и над 150 метра заведения ще превърнат „Герена“ в любимо място за разходка, спорт и забавления. Създадени са три сценария за използване – в ден на мач, в ден на събитие и в обикновен делник, така че всеки да намери нещо за себе си.

Стадионът ще разполага с 348 турникета, просторни паркинги и отличен достъп до метрото, което ще улесни придвижването на посетителите. Сектор А ще бъде сърцето на съоръжението, а специална зала от 1250 кв. м ще посреща корпоративни събития, празненства и различни форми на ентъртейнмънт. ВИП зоните ще предложат луксозно изживяване за най-взискателните гости.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    12 15 Отговор
    С Руски пари бързо се строи обор за говедата от Подуене

    Коментиран от #4, #6

    17:58 14.09.2026

  • 2 Харчат се пари за безумия

    15 5 Отговор
    Дето не пройзвеждат нищо тез пари

    Коментиран от #7, #14

    18:00 14.09.2026

  • 3 Някой

    11 3 Отговор
    Стадиона е супер. Но паркоместата са супер малко. Трябва да са поне 6-7хил.

    18:00 14.09.2026

  • 4 Велчов

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Какви руски пари бе оранжев.

    Коментиран от #13

    18:01 14.09.2026

  • 5 Дон Балон

    3 5 Отговор
    И пет биропровода да има, като на Шалке стадиона. Навсякъде в Европа, феновете си пийкат бира, а тука само за трезвеници.

    Коментиран от #11

    18:06 14.09.2026

  • 6 Да бе!

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Таки и Пеевски да не са приели руско гражданство!

    Коментиран от #15

    18:09 14.09.2026

  • 7 Дон Балон

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Харчат се пари за безумия":

    Това да не ти е Ловечспор Арена, на която ще ходят по 500 фена. Това е стадиона на великият Левски.

    18:09 14.09.2026

  • 8 Ще, ще, ще

    8 5 Отговор
    Подуене Арена?

    18:09 14.09.2026

  • 9 факуса

    6 4 Отговор
    а кой ще плаща всичко,стига мечти

    18:15 14.09.2026

  • 10 Разбрах

    10 4 Отговор
    Разбрах,че стадионът ще има 150 м.заведения.За кинейни или квадратни метри иде реч? А козирка ще има ли?

    Коментиран от #12

    18:17 14.09.2026

  • 11 Лафчис 2016

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дон Балон":

    Какви биропроводи те мъчат.
    Под всяка седалка ще има бяло прахче, което ще е включено в цената на билета

    18:18 14.09.2026

  • 12 Разбрах

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Разбрах":

    150 линейни или кв.м.?

    18:18 14.09.2026

  • 13 Далтонист

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Велчов":

    Провери в нета фирмите свързани със Бостанджи ефенди от къде им са корените и всичко ще ти се изясни

    18:22 14.09.2026

  • 14 тъй ли...

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Харчат се пари за безумия":

    В България спорт няма.
    Тези вложени пари само ще подпомагат залозите по БЕТ платформите.

    18:26 14.09.2026

  • 15 Разбирач

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Да бе!":

    Много ги е яд припоците че парите на Бостанджиев не са на Пеевски или руски.

    19:03 14.09.2026

  • 16 Закривай

    2 0 Отговор
    То детска болница няма, ама за лумпени и наркомани стадиони!

    19:07 14.09.2026

  • 17 Дано не фалират до тогава

    0 1 Отговор
    Че ще са като ментето с тирето!

    19:20 14.09.2026

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