Елисавета Белобрадова: Трябва да стане ясно дали хората, живели в хижа "Петрохан", са имали връзка със службите

Кризата с медицинските сестри вече засяга не само болниците, но и детските ясли. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова.
По думите ѝ в здравната система не достигат 29 хил. медицински сестри, а от 1000 места държавна поръчка за обучение на медицински сестри са запълнени едва 600.
„В момента средната бройка сестри към лекари трябва да е две сестри на един лекар. Това е минимумът за Европейския съюз. В момента се падат 0,9 сестри на един лекар“, каза Белобрадова.
Според нея проблемът вече се усеща сериозно и в детските ясли. В момента са необходими над 500 медицински сестри, но работят 375. От тях 175 са на възраст над 70 години.
„Когато гледаш малко дете – на две години, представяте ли си тичането в двора, вдигането на детето, преобличането му? Всичко това са занятия. Не може жени над 70 години да бъдат натоварвани с тази тежка задача. Защото то е опасно и за тях, а и за децата“, коментира тя.
По думите ѝ 78 яслени групи са пред затваряне именно заради липсата на медицински сестри. Белобрадова подчерта, че предложението на „Демократична България“ не е медицинските сестри да бъдат премахнати от яслите.
„Целият сектор може – всяка една медицинска сестра може да остане да работи, но лека-полека местата, които не могат да бъдат запълнени, трябва да минат към специалисти „Ранно детско развитие“ с годините“, обясни тя.
Сред предложенията е и яслите да преминат към Министерството на образованието и науката и да бъдат обединени с детските градини.
Белобрадова коментира и пресконференцията, свързана с трагедията в Петрохан. Тя заяви, че „Демократична България“ настоява за пълно изясняване на фактите и отговор от ДАНС за това дали хората, живели в хижата, са имали връзка със службите.
По думите ѝ трябва да стане ясно дали хората, живели в хижата, са били информатори или са имали друга принадлежност към държавни служби.
„Искаме да научим каква е била, особено, връзката и принадлежността – имало ли е на хората, живеещи в хижата, към държавни институции, към държавни служби“, заяви Белобрадова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да Си Внесат !
Но Не Облазявам !
Пациентите !
19:18 14.09.2026
2 Антонио
19:20 14.09.2026
3 Окооо
Коментиран от #5
19:21 14.09.2026
4 И ония Веднага !
19:21 14.09.2026
5 Така е, но
До коментар #3 от "Окооо":Дечев и Kaндев като баш началници в МВР не бяха ли от ДБ и ПП? Защо не мецнаха нещо по въпроса?!
19:23 14.09.2026
6 ?????
Вземете се кротнете бре.
Ако си бяхте казали още след случката че сте сгрешили с човека и разказали за отношенията ви с него досега всичко да се е забравило.
Но инатът ви навежда на мисли за неразкрити зависимости с хижарите.
19:23 14.09.2026
7 Овчар
19:27 14.09.2026
8 Белобрадият елен
19:28 14.09.2026
9 Гробар
19:29 14.09.2026
10 Пич
19:29 14.09.2026
11 Имали са
Коментиран от #17
19:30 14.09.2026
12 Белоблузова
19:37 14.09.2026
13 О, Морес
19:38 14.09.2026
14 Никой
19:41 14.09.2026
15 Госあ
19:42 14.09.2026
16 az СВО Победа 81
Но са имали връзка с вас от ППДБ!
Позор!
19:44 14.09.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Имали са":За това не знаем, но знаем, че специалния дрон е подарък от Алексей Петров, много близък до службите и чичо Петко. Все хора на ППДБ са се въртяли около Калушев.
19:44 14.09.2026
18 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
През целия ден пускате коментари на политици от ПП-ДБ относно завършената експертизата на службите относно делото "Петрохан".
За да имат вашите читатели адекватна оценка за тази експериза, вие трябва първо да пуснете самата експертиза, такава каквато е подадена. Без никакви коментари, без никакви съкращения - цялата експертиза и само експертизата.
Вторият етап трябва да бъде безпристратните анализи на МВР, прокуратурата и безпристрастни експерти.
Вече, третият етап може да бъдат изказванията на политиците - ако ще пускате иценките на политиците, дайте всички мнения от целия спектър.
Защо пропускате първите два етапа, а се втурвате да представяте единствено мнението на политиците на ПП-ДБ относно този случай?
19:44 14.09.2026