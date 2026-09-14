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Елисавета Белобрадова: Трябва да стане ясно дали хората, живели в хижа "Петрохан", са имали връзка със службите

Елисавета Белобрадова: Трябва да стане ясно дали хората, живели в хижа "Петрохан", са имали връзка със службите

14 Септември, 2026 19:15 539 18

  • медицински сестри-
  • яслени групи-
  • мон-
  • петрохан

Депутатът от „Демократична България“ коментира недостига на медицински сестри

Елисавета Белобрадова: Трябва да стане ясно дали хората, живели в хижа "Петрохан", са имали връзка със службите - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кризата с медицинските сестри вече засяга не само болниците, но и детските ясли. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

По думите ѝ в здравната система не достигат 29 хил. медицински сестри, а от 1000 места държавна поръчка за обучение на медицински сестри са запълнени едва 600.

„В момента средната бройка сестри към лекари трябва да е две сестри на един лекар. Това е минимумът за Европейския съюз. В момента се падат 0,9 сестри на един лекар“, каза Белобрадова.

Според нея проблемът вече се усеща сериозно и в детските ясли. В момента са необходими над 500 медицински сестри, но работят 375. От тях 175 са на възраст над 70 години.

„Когато гледаш малко дете – на две години, представяте ли си тичането в двора, вдигането на детето, преобличането му? Всичко това са занятия. Не може жени над 70 години да бъдат натоварвани с тази тежка задача. Защото то е опасно и за тях, а и за децата“, коментира тя.

По думите ѝ 78 яслени групи са пред затваряне именно заради липсата на медицински сестри. Белобрадова подчерта, че предложението на „Демократична България“ не е медицинските сестри да бъдат премахнати от яслите.

„Целият сектор може – всяка една медицинска сестра може да остане да работи, но лека-полека местата, които не могат да бъдат запълнени, трябва да минат към специалисти „Ранно детско развитие“ с годините“, обясни тя.

Сред предложенията е и яслите да преминат към Министерството на образованието и науката и да бъдат обединени с детските градини.

Белобрадова коментира и пресконференцията, свързана с трагедията в Петрохан. Тя заяви, че „Демократична България“ настоява за пълно изясняване на фактите и отговор от ДАНС за това дали хората, живели в хижата, са имали връзка със службите.

По думите ѝ трябва да стане ясно дали хората, живели в хижата, са били информатори или са имали друга принадлежност към държавни служби.

„Искаме да научим каква е била, особено, връзката и принадлежността – имало ли е на хората, живеещи в хижата, към държавни институции, към държавни служби“, заяви Белобрадова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да Си Внесат !

    5 0 Отговор
    От Таджикистан !

    Но Не Облазявам !

    Пациентите !

    19:18 14.09.2026

  • 2 Антонио

    4 0 Отговор
    Каква ти е градинката ?

    19:20 14.09.2026

  • 3 Окооо

    14 1 Отговор
    Абе, дали е имал връзки със службите....незнаем....! Обаче със сигурност е имал голяма връзка с кмета Терзиев ( избран на балотаж с гласовете на сглобката ПП-ДБ и ГЕРБ- ДПС)Оттам тръгват и се развиват всички мръсни неща.. Подобни връзка има и при случая за незаконния украински град баба Алино... Сглобкаджии сър!

    Коментиран от #5

    19:21 14.09.2026

  • 4 И ония Веднага !

    8 0 Отговор
    Ще признат !

    19:21 14.09.2026

  • 5 Така е, но

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Окооо":

    Дечев и Kaндев като баш началници в МВР не бяха ли от ДБ и ПП? Защо не мецнаха нещо по въпроса?!

    19:23 14.09.2026

  • 6 ?????

    10 0 Отговор
    Имали или нямали тва не променя фактите за PDF и убийствата.
    Вземете се кротнете бре.
    Ако си бяхте казали още след случката че сте сгрешили с човека и разказали за отношенията ви с него досега всичко да се е забравило.
    Но инатът ви навежда на мисли за неразкрити зависимости с хижарите.

    19:23 14.09.2026

  • 7 Овчар

    5 0 Отговор
    С такива сокове които не си струват изстискването губите репутация, читатели ,реклами и най важното... ПАРИ..

    19:27 14.09.2026

  • 8 Белобрадият елен

    6 1 Отговор
    Едва ли има кой да се върже на неудачните ви коментари по повод тази поръчкова екзекуция.

    19:28 14.09.2026

  • 9 Гробар

    6 2 Отговор
    Това безполово същество има ли професия? Два пръста чело, кило джуки и нонстоп глупости.

    19:29 14.09.2026

  • 10 Пич

    5 1 Отговор
    Не се включвам по темата, защото откакто ви казах, че ще ви умотават като кокошки в кълчища и нняма да научите истини, нищо не се е променило!!!

    19:29 14.09.2026

  • 11 Имали са

    0 2 Отговор
    с ФСБ!

    Коментиран от #17

    19:30 14.09.2026

  • 12 Белоблузова

    2 1 Отговор
    Трябва да стане ясно защо младежите са имали разширен анален сфинктер, а Катюшев е нямал.

    19:37 14.09.2026

  • 13 О, Морес

    1 2 Отговор
    Здрасти,Белоопашкова ! Верно е,че със медицинските сестри сме зле,ама все ще се намерят,няма да изчезнат скоро.Обаче,че ППДБ ще изчезне много скоро,това ти го гарантира българският народ !

    19:38 14.09.2026

  • 14 Никой

    1 2 Отговор
    Нарочно забавиха пресконференцията " Петрохан ", защото " червените барони " очакваха компромати срещу " Бабата ". Пресконференцията излезе в този момент защото трябваше да захлупи скандала с помилвания наркобарон от Бабишкерата главнокомандващ . Помните ли унизителния случай когато " Бабичката " клекна и целуна ръката на руския ПОП . Светнете ме ако някъде по света има подобна унизителна постъпка да тръшнеш собствената си държава в нозете на един КГБ офицер .

    19:41 14.09.2026

  • 15 Госあ

    1 0 Отговор
    Едно е ясно, че пп-дб са покровителствали тая секта и пералня на пари, белобрадо

    19:42 14.09.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Не!
    Но са имали връзка с вас от ППДБ!

    Позор!

    19:44 14.09.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Имали са":

    За това не знаем, но знаем, че специалния дрон е подарък от Алексей Петров, много близък до службите и чичо Петко. Все хора на ППДБ са се въртяли около Калушев.

    19:44 14.09.2026

  • 18 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    1 0 Отговор
    Най-жалкото е, че се опитвате да правите примитивна пропаганда.
    През целия ден пускате коментари на политици от ПП-ДБ относно завършената експертизата на службите относно делото "Петрохан".
    За да имат вашите читатели адекватна оценка за тази експериза, вие трябва първо да пуснете самата експертиза, такава каквато е подадена. Без никакви коментари, без никакви съкращения - цялата експертиза и само експертизата.

    Вторият етап трябва да бъде безпристратните анализи на МВР, прокуратурата и безпристрастни експерти.

    Вече, третият етап може да бъдат изказванията на политиците - ако ще пускате иценките на политиците, дайте всички мнения от целия спектър.

    Защо пропускате първите два етапа, а се втурвате да представяте единствено мнението на политиците на ПП-ДБ относно този случай?

    19:44 14.09.2026

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