Елисавета Белобрадова: Трябва да стане ясно дали хората, живели в хижа "Петрохан", са имали връзка със службите

Кризата с медицинските сестри вече засяга не само болниците, но и детските ясли. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова.

По думите ѝ в здравната система не достигат 29 хил. медицински сестри, а от 1000 места държавна поръчка за обучение на медицински сестри са запълнени едва 600.

„В момента средната бройка сестри към лекари трябва да е две сестри на един лекар. Това е минимумът за Европейския съюз. В момента се падат 0,9 сестри на един лекар“, каза Белобрадова.

Според нея проблемът вече се усеща сериозно и в детските ясли. В момента са необходими над 500 медицински сестри, но работят 375. От тях 175 са на възраст над 70 години.

„Когато гледаш малко дете – на две години, представяте ли си тичането в двора, вдигането на детето, преобличането му? Всичко това са занятия. Не може жени над 70 години да бъдат натоварвани с тази тежка задача. Защото то е опасно и за тях, а и за децата“, коментира тя.

По думите ѝ 78 яслени групи са пред затваряне именно заради липсата на медицински сестри. Белобрадова подчерта, че предложението на „Демократична България“ не е медицинските сестри да бъдат премахнати от яслите.

„Целият сектор може – всяка една медицинска сестра може да остане да работи, но лека-полека местата, които не могат да бъдат запълнени, трябва да минат към специалисти „Ранно детско развитие“ с годините“, обясни тя.

Сред предложенията е и яслите да преминат към Министерството на образованието и науката и да бъдат обединени с детските градини.

Белобрадова коментира и пресконференцията, свързана с трагедията в Петрохан. Тя заяви, че „Демократична България“ настоява за пълно изясняване на фактите и отговор от ДАНС за това дали хората, живели в хижата, са имали връзка със службите.

По думите ѝ трябва да стане ясно дали хората, живели в хижата, са били информатори или са имали друга принадлежност към държавни служби.

„Искаме да научим каква е била, особено, връзката и принадлежността – имало ли е на хората, живеещи в хижата, към държавни институции, към държавни служби“, заяви Белобрадова.