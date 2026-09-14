Арести и инциденти белязаха пловдивското дерби: наркотици, алкохол и сблъсъци с полицията

Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, което традиционно предизвиква бурни емоции сред феновете, този път не премина без инциденти и полицейски намеси. Още преди началния съдийски сигнал, органите на реда се сблъскаха с редица нарушения, свързани с притежание на наркотици и употреба на алкохол.

На контролно-пропускателните пунктове около стадион "Христо Ботев" служителите на МВР са задържали трима пловдивчани на възраст 33, 44 и 48 години. При проверките у тях са открити различни количества марихуана и амфетамини. По информация на ОД МВР – Пловдив, срещу нарушителите са образувани бързи производства, а те са прекарали 24 часа в ареста на Шесто районно управление.

По време на засилените проверки, достъпът до трибуните е бил отказан на 44-годишен мъж във видимо неадекватно състояние. Оказва се, че той е добре познат на органите на реда – с предишни прояви и осъждания, включително за нарушения на обществения ред по време на спортни събития. Този път дрегерът отчел над 3,5 промила алкохол в кръвта му. За поредното му провинение е съставен акт по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на обществения ред и му е наложена глоба от 255 евро.

След последния съдийски сигнал, около 23:30 ч., напрежението не стихва. 34-годишен водач на автомобил влиза в спор с униформени, които регулират движението в района на стадиона. За проявеното неуважение и дребно хулиганство, на мъжа е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.