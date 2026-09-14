Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арести и инциденти белязаха пловдивското дерби: наркотици, алкохол и сблъсъци с полицията

Арести и инциденти белязаха пловдивското дерби: наркотици, алкохол и сблъсъци с полицията

14 Септември, 2026 17:34 372 1

  • мвр-
  • марихуана-
  • амфетамини-
  • а од мвр – пловдив-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив

Неспокойна атмосфера преди и след футболната среща между Ботев и Локомотив

Арести и инциденти белязаха пловдивското дерби: наркотици, алкохол и сблъсъци с полицията - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив, което традиционно предизвиква бурни емоции сред феновете, този път не премина без инциденти и полицейски намеси. Още преди началния съдийски сигнал, органите на реда се сблъскаха с редица нарушения, свързани с притежание на наркотици и употреба на алкохол.

На контролно-пропускателните пунктове около стадион "Христо Ботев" служителите на МВР са задържали трима пловдивчани на възраст 33, 44 и 48 години. При проверките у тях са открити различни количества марихуана и амфетамини. По информация на ОД МВР – Пловдив, срещу нарушителите са образувани бързи производства, а те са прекарали 24 часа в ареста на Шесто районно управление.

По време на засилените проверки, достъпът до трибуните е бил отказан на 44-годишен мъж във видимо неадекватно състояние. Оказва се, че той е добре познат на органите на реда – с предишни прояви и осъждания, включително за нарушения на обществения ред по време на спортни събития. Този път дрегерът отчел над 3,5 промила алкохол в кръвта му. За поредното му провинение е съставен акт по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на обществения ред и му е наложена глоба от 255 евро.

След последния съдийски сигнал, около 23:30 ч., напрежението не стихва. 34-годишен водач на автомобил влиза в спор с униформени, които регулират движението в района на стадиона. За проявеното неуважение и дребно хулиганство, на мъжа е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Който не уважава милицията, набързо го изхулиганстват!!
    А ТИ УВАЖАВАШ ЛИ МИЛИЦИЯТА? А??

    18:03 14.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове