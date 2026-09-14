Наско Сираков поема нова почетна роля в Левски

Днес се проведе Общото събрание на ПФК Левски. Клубът официално премина към едностепенна система на управление, а легендата Наско Сираков бе удостоен с нова, изключително престижна позиция – почетен президент.
На пресконференция, последвала събранието, адвокат Стоимен Чакалов обобщи ключовите решения, взети от ръководството. „Днес бе сложено началото на нов управленски модел – от двустепенна към едностепенна структура. Това ще осигури по-голяма гъвкавост и ефективност в управлението на клуба“, подчерта Чакалов. Въпреки отсъствието на Матю Чери и Фелипе Берлинер, останалите членове на борда демонстрираха единство и решителност.
Без изненади, Общото събрание единодушно избра Наско Сираков за почетен президент на Левски. „Това е признание за огромния принос на Сираков към клуба през годините. Той ще има съвещателен глас по всички важни въпроси, свързани с бъдещето на Левски“, заяви Чакалов. Решението бе прието с пълно съгласие, а феновете вече очакват с нетърпение новата роля на любимеца си.
Още една добра новина за „сините“ – за втора поредна година Левски отчита печалба и затвърждава финансовата си стабилност. Клубът е получил безусловен лиценз, а спорните въпроси с НАП и Столична община са на път да бъдат разрешени в полза на Левски. „В следващите месеци очакваме заслужена победа и по този фронт“, увери Чакалов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опала
17:13 14.09.2026
2 Макето
17:13 14.09.2026
3 Бибитко от Банкя
17:22 14.09.2026
4 Бай Салам
Как е възможно това?
10 млн € дължат на Васил Бошков, но това също се замита! А този Бостанджиев ми е съмнителен от всякъде!
17:23 14.09.2026
5 ПРАВИЛНО
17:44 14.09.2026
6 Българин
Жалко за такива , като 1914-ти ,които живеят със фантазии базирани на миналото на футбола в България.
17:57 14.09.2026