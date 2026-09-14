Наско Сираков поема нова почетна роля в Левски

Днес се проведе Общото събрание на ПФК Левски. Клубът официално премина към едностепенна система на управление, а легендата Наско Сираков бе удостоен с нова, изключително престижна позиция – почетен президент.

На пресконференция, последвала събранието, адвокат Стоимен Чакалов обобщи ключовите решения, взети от ръководството. „Днес бе сложено началото на нов управленски модел – от двустепенна към едностепенна структура. Това ще осигури по-голяма гъвкавост и ефективност в управлението на клуба“, подчерта Чакалов. Въпреки отсъствието на Матю Чери и Фелипе Берлинер, останалите членове на борда демонстрираха единство и решителност.

Без изненади, Общото събрание единодушно избра Наско Сираков за почетен президент на Левски. „Това е признание за огромния принос на Сираков към клуба през годините. Той ще има съвещателен глас по всички важни въпроси, свързани с бъдещето на Левски“, заяви Чакалов. Решението бе прието с пълно съгласие, а феновете вече очакват с нетърпение новата роля на любимеца си.

Още една добра новина за „сините“ – за втора поредна година Левски отчита печалба и затвърждава финансовата си стабилност. Клубът е получил безусловен лиценз, а спорните въпроси с НАП и Столична община са на път да бъдат разрешени в полза на Левски. „В следващите месеци очакваме заслужена победа и по този фронт“, увери Чакалов.