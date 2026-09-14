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Лудогорец удари на камък с оферта за бразилския талант Раян Лелис

Лудогорец удари на камък с оферта за бразилския талант Раян Лелис

14 Септември, 2026 16:02 473 0

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От Крузейро са отклонили оферта за младия нападател

Лудогорец удари на камък с оферта за бразилския талант Раян Лелис - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец се сблъска с твърд отказ от страна на бразилския Крузейро в опита си да привлече обещаващия нападател Раян Лелис. Според авторитетния журналист Самуел Ванансио, ръководството на клуба от Разград е отправило официална оферта за наем на 19-годишния футболист, но бразилците са я отхвърлили без колебание.

В опит да подсилят атаката си, "орлите" са предложили не само едногодишен наем, но и опция за закупуване на Лелис през следващото лято срещу внушителните 3 милиона евро. Въпреки щедрото предложение, Крузейро не се поколеба да затвори вратата пред българския шампион, демонстрирайки, че младият нападател е ключова фигура в бъдещите им планове.

Младата надежда на Крузейро Раян Лелис е продукт на прочутата академия на Атлетико Параненсе, а през 2023 година преминава в редиците на Крузейро. Считан за един от най-перспективните нападатели в Бразилия, той вече има дългосрочен договор с клуба – до 2029 година. Дебютът му за първия отбор е на 7 декември 2025 година, когато излиза като титуляр срещу Сантос, макар и срещата да завършва с поражение 0:3.

След категоричния отказ от страна на Крузейро, Лудогорец ще трябва да насочи погледа си към други млади таланти, за да подсили нападението си.


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