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Рафаел Леао премина в Галатасарай

Рафаел Леао премина в Галатасарай

30 Август, 2026 15:40 439 0

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  • галатасарай

Леао ще носи фланелката с номер 27 за турския клуб. Заплатата му е 10 милиона евро годишно.

Рафаел Леао премина в Галатасарай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят Рафаел Леао се присъедини към Галатасарай от Милан, съобщи пресслужбата на турския клуб, предаде БТА.

Грандът от Истанбул подписа с 27-годишния португалски национал четиригодишен договор за 38 милиона евро. Милан ще получава 20 процента от всяка последваща продажба на играча. Леао ще носи фланелката с номер 27 за турския клуб. Заплатата му е 10 милиона евро годишно.

Португалецът играе за Милан от 2019 г. С италианския клуб той спечели италианското първенство през сезон 2021/22 и Суперкупата на Италия през сезон 2024/25.

През сезон 2025/26 Леао изигра 31 мача във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки 3 асистенции. На Световното първенство през 2026 г. той отбеляза едно попадение и даде една асистенция в пет срещи. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 50 милиона евро.


Турция
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