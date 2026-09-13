Габи отново насочи погледите към себе си

габриела крекманова отново насочи погледите към себе си и то със завидна лекота, споделяйки снимки от новия си работен ангажимент като инфлуенсър в Инстаграм.

Брюнетката, която изкара бурен любовен романс с бившия футболист на ЦСКА Али Соу сподели кадри, които разкриват прелестите ѝ, а под тях валят лайкове от нейните 106 000 последователи в социалната мрежа.