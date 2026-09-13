Габи отново насочи погледите към себе си

габриела крекманова отново насочи погледите към себе си и то със завидна лекота, споделяйки снимки от новия си работен ангажимент като инфлуенсър в Инстаграм.
Брюнетката, която изкара бурен любовен романс с бившия футболист на ЦСКА Али Соу сподели кадри, които разкриват прелестите ѝ, а под тях валят лайкове от нейните 106 000 последователи в социалната мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази
15:36 13.09.2026
2 Искам да ги мачкам
15:36 13.09.2026
3 Един
15:36 13.09.2026
4 Търси нов
Баста
15:40 13.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Евгени от Алфапласт
15:54 13.09.2026
7 негъра
16:00 13.09.2026
8 Това лице
16:01 13.09.2026
9 Новичок
16:04 13.09.2026