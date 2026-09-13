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Габи отново насочи погледите към себе си

Габи отново насочи погледите към себе си

13 Септември, 2026 15:29 787 9

  • габриела крекманова-
  • сексапил-
  • секси-
  • цска-
  • али соу-
  • футбол

Брюнетката, която изкара бурен любовен романс с бившия футболист на ЦСКА Али Соу сподели кадри, които разкриват прелестите й, а под тях валят лайкове от нейните 106 000 последователи в социалната мрежа

Габи отново насочи погледите към себе си - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

габриела крекманова отново насочи погледите към себе си и то със завидна лекота, споделяйки снимки от новия си работен ангажимент като инфлуенсър в Инстаграм.

Брюнетката, която изкара бурен любовен романс с бившия футболист на ЦСКА Али Соу сподели кадри, които разкриват прелестите ѝ, а под тях валят лайкове от нейните 106 000 последователи в социалната мрежа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    3 1 Отговор
    Може би ще е от малкото, които са успявали да ми го съберат почти целия, защото абсолютно целия и досега е успявала да го събере само една!

    15:36 13.09.2026

  • 2 Искам да ги мачкам

    3 1 Отговор
    тия двете.

    15:36 13.09.2026

  • 3 Един

    4 0 Отговор
    Тая коза била КРЕКманова хахахаха!

    15:36 13.09.2026

  • 4 Търси нов

    4 0 Отговор
    Пак платена реклама ?
    Баста

    15:40 13.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Бягайте далече от това. Ритнитопковеца е негър, смятай...

    15:54 13.09.2026

  • 7 негъра

    1 0 Отговор
    и е разпорил хастара

    16:00 13.09.2026

  • 8 Това лице

    1 0 Отговор
    е на зомби

    16:01 13.09.2026

  • 9 Новичок

    0 0 Отговор
    Афторе,напълни раздела спорт с "красавици" бре .Хайде престани вече,оня шумков поне ги качва в раздел любопитно.Пфу...

    16:04 13.09.2026

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