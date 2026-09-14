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Германски разузнавателен доклад предупреждава за нарастваща заплаха от руски и китайски шпионаж в страната
  Тема: Украйна

Германски разузнавателен доклад предупреждава за нарастваща заплаха от руски и китайски шпионаж в страната

14 Септември, 2026 22:35 495 16

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  • фридрих мерц-
  • хибридна война-
  • украйна

В доклада не са посочени данни за сравнение, тъй като това би могло да даде на противниковите служби информация, която да използват срещу Германия

Германски разузнавателен доклад предупреждава за нарастваща заплаха от руски и китайски шпионаж в страната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германската служба за военно контраразузнаване, известна като MAD, предупреди за нарастваща заплаха от хибридни атаки и използване на вербувани агенти под прикритие, като заяви, че Германия е „приоритетна цел на руската разузнавателна дейност“, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В годишния си доклад, публикуван днес, службата посочва като причини за засиления интерес от страна на руското разузнаване геостратегическото положение на Германия в Европа и НАТО, разширяването на Бундесвера и въвеждането на нови оръжейни системи.

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„Заплахата от хибридни атаки в Германия продължава да нараства“, посочи MAD. Сред тях са кибератаки, атаки с дронове, опити за политическо влияние и саботажни действия, насочени срещу транспорта, енергийната инфраструктура и телекомуникациите.

Службата съобщи, че и потенциалната заплаха от саботаж, извършван от агенти на ниско ниво, се е увеличила значително. В доклада не са посочени данни за сравнение, тъй като това би могло да даде на противниковите служби информация, която да използват срещу Германия.

В него се отбелязва, че руските посолства и полу-държавни организации служат като прикритие за руска разузнавателна дейност. Споменават се и информационни агенции.

MAD изрази безпокойство и от пътуванията на германски военнослужещи в чужбина. В доклада е посочено, че някои военнослужещи са пътували до Русия и Беларус, често за да посещават свои роднини.

По време на тези пътувания те са попадали в полезрението на съответните разузнавателни служби. „Това ги прави особено уязвими за изнудване и заплахи от страна на органите за сигурност там“.

Що се отнася до Китай, в доклада е отбелязано, че поне част от наблюдението на военна инфраструктура, включително прелитания на дронове над обекти и прониквания в имоти на Бундесвера, може да се припише на китайските разузнавателни служби. Те също така използват и китайската диаспора за разузнавателни цели.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спомени от WWII

    8 0 Отговор
    Нацизмът пак се надига в Германия. Пак търси "външен враг". Историята се повтаря...

    22:41 14.09.2026

  • 2 Този само

    8 0 Отговор
    Като му видиш физиономията да им се чудиш на акъла на германците. Пълен смях.

    22:41 14.09.2026

  • 3 Мхм

    8 0 Отговор
    Руски и китайски шпионаж в германия? А също така и с българско участие при логистиката? Дека то грозев да се развихри? Бля, бля. Лелей...

    22:42 14.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Сталин направи много грешки за които сега плащат потомците му Трябваше всички немци в неговия дял от Германия да ги засели в тайгата около Байкал Ешалоните и тупа тапа за една година готово Да засели в териториите Чукчи Буряти Угури Азери Казахи Сега да видим Шмръц какво ще прави А шукне а през пръстите

    22:48 14.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АБЕ ТЪПАН В ИЗТОЧНА ГЕРМАНИЯ ВСИЧКИ ВОЕННИ ОБЕКТИ СА ПРАВЕНИ ОТ СССР И РУСИЯ! КАКТО И В БЪЛГАРИЯ! КРАВИТЕ САМО СМУЧАТ БЕЗ НИКАКВИ ИНВЕСТИЦИИ! ПОГЛЕДНИ НАШИТЕ,, ВОЕННИ, ,ДОСТАВКИ?

    22:49 14.09.2026

  • 6 ГЕРМАНИЯ НИКОГА В СВОЯТА ИСТОРИЯ

    6 1 Отговор
    НЕ Е ИМАЛА РАЗУЗНАВАНЕ ИЗКЛЮЧВАЙКИ ЩАЗИ НА ГДР.

    22:51 14.09.2026

  • 7 УдоМача

    4 1 Отговор
    А такаааа.. още много има да се насирвате! :DD

    22:52 14.09.2026

  • 8 Точен

    4 0 Отговор
    Няма такава държава в света като Германия, в която политиците да са толкова тъпи, а народът толкова способен...

    22:55 14.09.2026

  • 9 В Германия след Шрьодер

    4 0 Отговор
    всички канцери са комични с тежки комплекси и ментални отклонения.Този само акто го видиш от килиометър и разбираш,че е турбо олигофрен. На него Господ му го е нарисувал.

    22:56 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Име

    0 1 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #16

    22:59 14.09.2026

  • 12 Гориил

    2 0 Отговор
    Русия предвидимо влияе на германските избори. Можете да обвинявате Москва в намеса в изборите, но проруските настроения в Саксония-Анхалт са просто резултат от безгрижието и безотговорността на западните германци в отношението им към източногерманците. Германия не може да бъде разделена на германци от първа и втора класа.

    23:00 14.09.2026

  • 13 Мда

    0 1 Отговор
    Щолц пляма напосоки, защото губи в Германия. На летището в Лайпциг/ Хале няма никакви поражения, само намерени някакви дронове. Те явно са хибридни - на ток и бензин. Защо сега щолц не прояви огромна храброст и не поеме пътя на борис джонсън с влак през Полша към Киев? А де?

    Коментиран от #14

    23:00 14.09.2026

  • 14 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мда":

    Това го прави само Провокатора от факти.бг!

    23:02 14.09.2026

  • 15 Марсианец

    1 0 Отговор
    Ооооо...! Вие още нищо не знаете... Е СЕГА ВИ СЕ Е/А М/ТА

    23:04 14.09.2026

  • 16 Годухаш

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    Сополиф

    23:05 14.09.2026

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