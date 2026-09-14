Германски разузнавателен доклад предупреждава за нарастваща заплаха от руски и китайски шпионаж в страната

Германската служба за военно контраразузнаване, известна като MAD, предупреди за нарастваща заплаха от хибридни атаки и използване на вербувани агенти под прикритие, като заяви, че Германия е „приоритетна цел на руската разузнавателна дейност“, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В годишния си доклад, публикуван днес, службата посочва като причини за засиления интерес от страна на руското разузнаване геостратегическото положение на Германия в Европа и НАТО, разширяването на Бундесвера и въвеждането на нови оръжейни системи.
„Заплахата от хибридни атаки в Германия продължава да нараства“, посочи MAD. Сред тях са кибератаки, атаки с дронове, опити за политическо влияние и саботажни действия, насочени срещу транспорта, енергийната инфраструктура и телекомуникациите.
Службата съобщи, че и потенциалната заплаха от саботаж, извършван от агенти на ниско ниво, се е увеличила значително. В доклада не са посочени данни за сравнение, тъй като това би могло да даде на противниковите служби информация, която да използват срещу Германия.
В него се отбелязва, че руските посолства и полу-държавни организации служат като прикритие за руска разузнавателна дейност. Споменават се и информационни агенции.
MAD изрази безпокойство и от пътуванията на германски военнослужещи в чужбина. В доклада е посочено, че някои военнослужещи са пътували до Русия и Беларус, често за да посещават свои роднини.
По време на тези пътувания те са попадали в полезрението на съответните разузнавателни служби. „Това ги прави особено уязвими за изнудване и заплахи от страна на органите за сигурност там“.
Що се отнася до Китай, в доклада е отбелязано, че поне част от наблюдението на военна инфраструктура, включително прелитания на дронове над обекти и прониквания в имоти на Бундесвера, може да се припише на китайските разузнавателни служби. Те също така използват и китайската диаспора за разузнавателни цели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спомени от WWII
22:41 14.09.2026
2 Този само
22:41 14.09.2026
3 Мхм
22:42 14.09.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:48 14.09.2026
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22:49 14.09.2026
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7 УдоМача
22:52 14.09.2026
8 Точен
22:55 14.09.2026
9 В Германия след Шрьодер
22:56 14.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Име
Коментиран от #16
22:59 14.09.2026
12 Гориил
23:00 14.09.2026
13 Мда
Коментиран от #14
23:00 14.09.2026
14 Анонимен
До коментар #13 от "Мда":Това го прави само Провокатора от факти.бг!
23:02 14.09.2026
15 Марсианец
23:04 14.09.2026
16 Годухаш
До коментар #11 от "Име":Сополиф
23:05 14.09.2026