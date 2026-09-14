Карло Анчелоти потвърди окончателния край на Неймар с Бразилия

Селекционерът на Бразилия - Карло Анчелоти, обяви категорично, че Неймар повече няма да облича жълто-зелената фланелка на националния отбор. Италианският треньор разкри, че решението е изцяло на звездния нападател, слагайки край на дългите догадки и слухове около бъдещето му след Мондиал 2026.

В специално интервю за CNN Esportes, Анчелоти не скри възхищението си от приноса на Неймар към бразилския футбол: „Той заслужаваше да бъде част от отбора заради изключителните си качества. Неймар вече заяви, че не желае да се връща в националния тим. Той е уникален – такъв талант не може да бъде заменен. Оставя празнина, която трудно ще бъде запълнена“, сподели наставникът.

С края на ерата „Неймар“, Анчелоти и спортният директор Родриго Каетано насочват поглед към бъдещето. Предстои мащабно обновяване на състава, като акцентът пада върху изгряващите звезди, родени след 2004 година. „Време е да дадем шанс на младите. Имаме футболисти, родени през 2004, 2005, 2006, а дори и през 2008 година, които тепърва ще блеснат. Сега е моментът да ги наблюдаваме и да им дадем възможност да се развиват“, подчерта Анчелоти.

Дълги години Бразилия разчиташе на гения на Неймар, но новият селекционер е решен да промени този модел. Анчелоти залага на колективната игра и сплотения отбор, където всеки играч има своята роля. „В съвременния футбол успехът идва от екипната работа, а не само от индивидуалните проблясъци. Ще изградим силен и балансиран състав, който да отговори на предизвикателствата на модерната игра“, категоричен е италианецът.

Промените ще бъдат видими още в предстоящите приятелски срещи срещу Австралия и Индия, където се очаква дебютът на няколко млади таланта.