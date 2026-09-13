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ЦСКА: 8 попадения в последните два мача и успешен завършек на седмицата

ЦСКА: 8 попадения в последните два мача и успешен завършек на седмицата

13 Септември, 2026 11:00 701 9

  • цска-
  • футбол-
  • арда-
  • левски-
  • суперкупа на българия

Втора поредна победа с 4 гола!

ЦСКА: 8 попадения в последните два мача и успешен завършек на седмицата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От ЦСКА не пропуснаха да отбележат втората поредна победа, която дойде с четири отбелязани попадения. Вчера "армейците" разбиха Арда с 4:1, а няколко дни по-рано толкова голове паднаха и във вратата на Левски (4:2) във финала за Суперкупата на България.

"Втора поредна победа с 4 гола! 8 попадения в последните два мача, нови ценни три точки и успешен завършек на седмицата!", написаха "червените".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво толкова?

    5 0 Отговор
    Нормално.

    11:26 13.09.2026

  • 2 Левски 1914

    4 7 Отговор
    А как завършиха мачовете с ОФИ Ковачев, а как завърши контролата с Полисия ?

    Коментиран от #3

    11:27 13.09.2026

  • 3 Пак ли не

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Си спал динамовец ??! Вече почва доминация свиквай спартаче !!!

    11:30 13.09.2026

  • 4 ЦарВул

    3 0 Отговор
    В качеството си на какъв се изказва В.Илиев за това кой ще е новият треньор на ЦСКА след като през цялия си престой в ЦСКА правеше калтии на Христо Янев не,че Янев не правеше грешки,но този ми идва твърде много!!Това,че синът му играе в ЦСКА не му дава никави привилегии зощото се води работен без работа а е само един плямпавозавър!!Толкоз!

    11:40 13.09.2026

  • 5 Ще оплескат нещата

    1 2 Отговор
    Още се играе с играчите и тактиките на Янев.

    11:45 13.09.2026

  • 6 Фондацията

    1 3 Отговор
    обърна мача с Арда на полувремето, Първото полувреме се видя колко слаби са футболистите на ццка, особено в защита, и след почивката, о чудооооо, хоп дузпа, всичко се свири в тяхна полза и резултата се обърна ............

    Коментиран от #7

    11:55 13.09.2026

  • 7 ВАР е виновен

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фондацията":

    Не е чудо.Второто полувреме инерцията спира и отборите показват истинските възможности,не само търччане.

    12:00 13.09.2026

  • 8 11223344

    4 0 Отговор
    Заради фен на говедата АРДА го отнесе с четворка.

    12:12 13.09.2026

  • 9 Някой

    1 1 Отговор
    Като че ли са спечели ли бараж голяма радост.... Нали знаете кой е шампион.

    12:30 13.09.2026

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