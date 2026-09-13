ЦСКА: 8 попадения в последните два мача и успешен завършек на седмицата

От ЦСКА не пропуснаха да отбележат втората поредна победа, която дойде с четири отбелязани попадения. Вчера "армейците" разбиха Арда с 4:1, а няколко дни по-рано толкова голове паднаха и във вратата на Левски (4:2) във финала за Суперкупата на България.

"Втора поредна победа с 4 гола! 8 попадения в последните два мача, нови ценни три точки и успешен завършек на седмицата!", написаха "червените".