ЦСКА: 8 попадения в последните два мача и успешен завършек на седмицата

От ЦСКА не пропуснаха да отбележат втората поредна победа, която дойде с четири отбелязани попадения. Вчера "армейците" разбиха Арда с 4:1, а няколко дни по-рано толкова голове паднаха и във вратата на Левски (4:2) във финала за Суперкупата на България.
"Втора поредна победа с 4 гола! 8 попадения в последните два мача, нови ценни три точки и успешен завършек на седмицата!", написаха "червените".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И какво толкова?
11:26 13.09.2026
2 Левски 1914
Коментиран от #3
11:27 13.09.2026
3 Пак ли не
До коментар #2 от "Левски 1914":Си спал динамовец ??! Вече почва доминация свиквай спартаче !!!
11:30 13.09.2026
4 ЦарВул
11:40 13.09.2026
5 Ще оплескат нещата
11:45 13.09.2026
6 Фондацията
Коментиран от #7
11:55 13.09.2026
7 ВАР е виновен
До коментар #6 от "Фондацията":Не е чудо.Второто полувреме инерцията спира и отборите показват истинските възможности,не само търччане.
12:00 13.09.2026
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12:12 13.09.2026
9 Някой
12:30 13.09.2026