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Лудогорец преотстъпи Ерик Биле на израелския Апоел Петах Тиква

Лудогорец преотстъпи Ерик Биле на израелския Апоел Петах Тиква

14 Септември, 2026 20:18 420 1

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  • разград

Младият нападател ще трупа опит в елита на Израел до края на сезона

Лудогорец преотстъпи Ерик Биле на израелския Апоел Петах Тиква - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият котдивоарски нападател Ерик Биле, временно ще напусне редиците на Лудогорец за да се присъедини към израелския Апоел Петах Тиква. Българският тим официално обяви, че е постигнал споразумение с клуба от Израел за преотстъпването на 21-годишния футболист до края на настоящия сезон.

Ерик Биле пристигна в Разград през януари 2023 година, след като бе привлечен от словашкия Жилина. За периода си при "орлите" талантливият нападател записа 68 участия във всички турнири и реализира 8 попадения.

Сега Биле ще има възможност да се докаже в израелската Висша лига, където ще носи екипа на Апоел Петах Тиква. След изиграни четири кръга от началото на сезона, тимът заема 10-о място в класирането с актив от 3 точки и се надява с помощта на новото си попълнение да подобри представянето си.


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  • 1 Факт

    0 0 Отговор
    Разградчанинът Ерик Биле!
    Нали Рибакина била казахстанка?

    20:21 14.09.2026

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