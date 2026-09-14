Новини
Спорт »
Бг футбол »
БФС редуцира наказанието на Макс Ебонг

БФС редуцира наказанието на Макс Ебонг

14 Септември, 2026 19:55 802 4

  • макс ебонг-
  • бфс-
  • цска-
  • наказание-
  • апелативна комисия-
  • футбол-
  • дисциплинарна комисия-
  • санкция-
  • локомотив софия-
  • български футбол

Апелативната комисия уважи жалбата на ЦСКА

БФС редуцира наказанието на Макс Ебонг - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Апелативната комисия към Българския футболен съюз (БФС) взе решение, което донесе облекчение на феновете на ЦСКА. Наказанието на белоруския национал Макс Ебонг, първоначално лишен от състезателни права за три срещи, бе намалено на само един мач след разглеждане на жалбата, подадена от столичния клуб.

Внимателният анализ на предоставените от ЦСКА доказателства и аргументи убеди комисията да преразгледа първоначалното решение на Дисциплинарната комисия. Вместо по-строгата санкция, Ебонг получи наказание по друг член от Дисциплинарния правилник – спиране на състезателните права за една среща и глоба от 260 евро. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Любопитен факт е, че Макс Ебонг вече изтърпя наложената санкция по време на убедителната победа на ЦСКА с 4:1 срещу Арда. Това означава, че полузащитникът ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящия двубой срещу Локомотив (София), който ще се проведе на 16 септември на стадион "Локомотив".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Какъв беларуски национал? Щом Рибакина била казахстанка, значи и Макс Ебонг е българин.

    Коментиран от #2

    19:57 14.09.2026

  • 2 жалък колонкаджия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Рибакина казахстанка.
    Ебонг българин.
    Стоичков испанец.
    Меси американец.

    20:11 14.09.2026

  • 3 После да не се чудят

    3 0 Отговор
    Като лумпените, громят стадионите. Взимат пример от играчите и треньорите!

    20:12 14.09.2026

  • 4 Гого

    1 0 Отговор
    Жалбата на ЦСКА не е била към БФС а към Тръмп и той е наредил да се намали наказанието.

    21:23 14.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове