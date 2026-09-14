БФС редуцира наказанието на Макс Ебонг

Апелативната комисия към Българския футболен съюз (БФС) взе решение, което донесе облекчение на феновете на ЦСКА. Наказанието на белоруския национал Макс Ебонг, първоначално лишен от състезателни права за три срещи, бе намалено на само един мач след разглеждане на жалбата, подадена от столичния клуб.

Внимателният анализ на предоставените от ЦСКА доказателства и аргументи убеди комисията да преразгледа първоначалното решение на Дисциплинарната комисия. Вместо по-строгата санкция, Ебонг получи наказание по друг член от Дисциплинарния правилник – спиране на състезателните права за една среща и глоба от 260 евро. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Любопитен факт е, че Макс Ебонг вече изтърпя наложената санкция по време на убедителната победа на ЦСКА с 4:1 срещу Арда. Това означава, че полузащитникът ще бъде на разположение на треньорския щаб за предстоящия двубой срещу Локомотив (София), който ще се проведе на 16 септември на стадион "Локомотив".