Нападателят на ПСЖ със силни думи след дебюта си

Нападателят на ПСЖ Феран Торес коментира дебюта си за парижкия клуб при равенството 2:2 с Рен в първия кръг на Лига 1.

„Много съм щастлив да дебютирам с тази фланелка и да допринеса още от самото начало. Искаше ни се да бяхме започнали с победа, но ще запомня реакцията на отбора и подкрепата на нашите фенове“, написа Торес в социалните мрежи.

26-годишният испанец влезе в игра след почивката при резултат 0:2 и отбеляза два гола, помагайки на ПСЖ да избегне загубата.

Торес се присъедини към ПСЖ от Барселона това лято. През сезон 2025/26 нападателят е записал 49 участия за каталунския клуб във всички състезания, отбелязвайки 21 гола и давайки 3 асистенции.