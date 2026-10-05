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БКПЗ: Близо 400 овощари все още чакат субсидиите си за Кампания 2025

БКПЗ: Близо 400 овощари все още чакат субсидиите си за Кампания 2025

5 Октомври, 2026 11:02 419 6

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БКПЗ е сигнализирала министерството още на 8 май 2026 г. Близо пет месеца по-късно засегнатите стопани продължават да очакват плащане

БКПЗ: Близо 400 овощари все още чакат субсидиите си за Кампания 2025 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) настоява за незабавно изплащане на забавеното подпомагане за Кампания 2025 на земеделските производители с плодови насаждения до встъпването им в плододаване. Искането е отправено в повторно писмо от 2 октомври до Министерството на земеделието и храните, с копие до Държавен фонд „Земеделие“.

По информация на Камарата казусът засяга близо 400 овощари, които са представили през предходни кампании документи за използвания сертифициран и/или стандартен посадъчен материал, но не са получили подпомагане за Кампания 2025.

БКПЗ е сигнализирала министерството още на 8 май 2026 г. Близо пет месеца по-късно засегнатите стопани продължават да очакват плащане. Според информацията, предоставена на Камарата при последвалите срещи, МЗХ е изпратило писмо до ДФЗ за предприемане на необходимите действия за подпомагане на производителите, изпълнили изискванията. Забавянето е обяснено с технически затруднения във Фонда.

„Не приемаме те да бъдат причина за огромното и според нас необосновано закъснение за изплащане на подпомагането по интервенцията“, се посочва в писмото, подписано от председателя на БКПЗ Цветан Цеков.

Камарата предупреждава, че неполучените средства за Кампания 2025, съчетани с все още неизплатените аванси за Кампания 2026, поставят засегнатите овощари в изключително трудно положение и създават риск от отказване от производството. БКПЗ очаква своевременна намеса на министъра за разрешаване на казуса и незабавно изплащане на подпомагането.


България
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