Кристиан Димитров изравнява постижение на легендарен капитан на Левски

Кристиан Димитров ще изведе Левски с капитанската лента в Атина утре. Това ще е 19-ти негов мач за Левски в европейските клубни турнири и ще настигне Николай Илиев - легендарен капитан на Левски, който играеше на неговия пост. Кристиан Димитров има и един гол, но победен – за 1:0 срещу Университатя Крайова.

Ники Илиев изигра 19 срещи в евротурнирите в периода 1983-1993. Първият е при визита на Щутгарт (1:1), а последният е загуба с 0:1 като гост на швейцарския Люцерн. Той има и 2 гола. Единият е безценен – при 2:2 в гостуването на Щутгарт през 1984-а, с който германският тим е елиминиран за втора поредна година. Другото му попадение е в гостуването на Милан през 1988-а, загубено с 2:5.

Освен Николай Илиев, той ще настигне по бро мачове още Асен Букарев, Иван Стоянов-Типеца, Йордан Милиев, Константин Головской и Милан Коприваров.