САЩ и Китай намаляват мита и започват диалог за ИИ

САЩ и Китай договориха по-благоприятни митнически условия за несензитивни стоки на стойност 30 млрд. долара във всяка посока и ще започнат диалог за рисковете и възможностите, свързани с изкуствения интелект. Решенията са постигнати след тридневната визита на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон и срещите му с американския президент Доналд Тръмп.
Според Белия дом договореностите обхващат американски износ на селскостопанска продукция, риба и морски дарове, дървен материал, козметика и медицински изделия. За китайския износ към САЩ са посочени малки домакински уреди, играчки, празнични и декоративни изделия, както и детски столчета за автомобил.„Двете държави постигнаха съгласие по препоръки за по-благоприятно митническо третиране на несензитивни стоки на стойност 30 млрд. долара във всяка посока“, заяви Белият дом.
Като част от договореностите Вашингтон и Пекин са създали търговски съвет, който ще служи като канал за продължаване на разговорите по икономическите въпроси. Китайското външно министерство потвърди и ангажимента за изпълнение на резултатите от предишните преговори в Куала Лумпур.
Търговското примирие е удължено
Споразумението идва след решението на двете най-големи икономики в света да удължат с два месеца търговското примирие, чийто предишен срок е изтичал на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че допълнителното време ще позволи да продължи работата по потенциално по-мащабно търговско споразумение.
Разговорите между Тръмп и Си не доведоха до обявяването на цялостен нов търговски договор, но създадоха рамка за последващи преговори. Белият дом определи резултатите като стъпка към по-стабилни икономически отношения, докато китайската страна постави акцент върху продължаването на диалога и изпълнението на вече поетите ангажименти.
След края на визитата Си Цзинпин се е върнал в Пекин. Предстои търговският съвет да продължи работата по конкретните митнически препоръки, а разговорите за изкуствения интелект да бъдат развити в отделен двустранен формат.
Източници: Ройтерс
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1 Оппа
20:00 27.09.2026
2 Мишел
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