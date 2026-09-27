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САЩ и Китай намаляват мита и започват диалог за ИИ
  Тема: Икономика

САЩ и Китай намаляват мита и започват диалог за ИИ

27 Септември, 2026 19:03, обновена 27 Септември, 2026 19:37 381 2

  • сащ-
  • китай-
  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • мита

Двете държави договориха по-благоприятни условия за стоки за 30 млрд. долара във всяка посока и създават търговски съвет.

САЩ и Китай намаляват мита и започват диалог за ИИ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Китай договориха по-благоприятни митнически условия за несензитивни стоки на стойност 30 млрд. долара във всяка посока и ще започнат диалог за рисковете и възможностите, свързани с изкуствения интелект. Решенията са постигнати след тридневната визита на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон и срещите му с американския президент Доналд Тръмп.

Според Белия дом договореностите обхващат американски износ на селскостопанска продукция, риба и морски дарове, дървен материал, козметика и медицински изделия. За китайския износ към САЩ са посочени малки домакински уреди, играчки, празнични и декоративни изделия, както и детски столчета за автомобил.

„Двете държави постигнаха съгласие по препоръки за по-благоприятно митническо третиране на несензитивни стоки на стойност 30 млрд. долара във всяка посока“, заяви Белият дом.

Като част от договореностите Вашингтон и Пекин са създали търговски съвет, който ще служи като канал за продължаване на разговорите по икономическите въпроси. Китайското външно министерство потвърди и ангажимента за изпълнение на резултатите от предишните преговори в Куала Лумпур.

Търговското примирие е удължено

Споразумението идва след решението на двете най-големи икономики в света да удължат с два месеца търговското примирие, чийто предишен срок е изтичал на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че допълнителното време ще позволи да продължи работата по потенциално по-мащабно търговско споразумение.

Разговорите между Тръмп и Си не доведоха до обявяването на цялостен нов търговски договор, но създадоха рамка за последващи преговори. Белият дом определи резултатите като стъпка към по-стабилни икономически отношения, докато китайската страна постави акцент върху продължаването на диалога и изпълнението на вече поетите ангажименти.

След края на визитата Си Цзинпин се е върнал в Пекин. Предстои търговският съвет да продължи работата по конкретните митнически препоръки, а разговорите за изкуствения интелект да бъдат развити в отделен двустранен формат.

Източници: Ройтерс


САЩ
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  • 2 Мишел

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    Митата на Тръмп изкараха ли месец? Че празноглавият самохвалко вече раздава събраните пари.

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