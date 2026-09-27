САЩ и Китай намаляват мита и започват диалог за ИИ

САЩ и Китай договориха по-благоприятни митнически условия за несензитивни стоки на стойност 30 млрд. долара във всяка посока и ще започнат диалог за рисковете и възможностите, свързани с изкуствения интелект. Решенията са постигнати след тридневната визита на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон и срещите му с американския президент Доналд Тръмп.

Според Белия дом договореностите обхващат американски износ на селскостопанска продукция, риба и морски дарове, дървен материал, козметика и медицински изделия. За китайския износ към САЩ са посочени малки домакински уреди, играчки, празнични и декоративни изделия, както и детски столчета за автомобил.

„Двете държави постигнаха съгласие по препоръки за по-благоприятно митническо третиране на несензитивни стоки на стойност 30 млрд. долара във всяка посока“, заяви Белият дом.

Като част от договореностите Вашингтон и Пекин са създали търговски съвет, който ще служи като канал за продължаване на разговорите по икономическите въпроси. Китайското външно министерство потвърди и ангажимента за изпълнение на резултатите от предишните преговори в Куала Лумпур.

Търговското примирие е удължено

Споразумението идва след решението на двете най-големи икономики в света да удължат с два месеца търговското примирие, чийто предишен срок е изтичал на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че допълнителното време ще позволи да продължи работата по потенциално по-мащабно търговско споразумение.

Разговорите между Тръмп и Си не доведоха до обявяването на цялостен нов търговски договор, но създадоха рамка за последващи преговори. Белият дом определи резултатите като стъпка към по-стабилни икономически отношения, докато китайската страна постави акцент върху продължаването на диалога и изпълнението на вече поетите ангажименти.

След края на визитата Си Цзинпин се е върнал в Пекин. Предстои търговският съвет да продължи работата по конкретните митнически препоръки, а разговорите за изкуствения интелект да бъдат развити в отделен двустранен формат.

Източници: Ройтерс