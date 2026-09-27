Руски атаки удариха предприятия и жилища в Днипро и Кривой Рог

Руски сили са атакували почти 20 пъти три района в Днепропетровска област с безпилотни летателни апарати и артилерия. Повредени са предприятия в Днипро и Кривой Рог, както и жилищни сгради и обществени обекти в областта.

„Почти 20 пъти противникът атакува три района с помощта на безпилотници и артилерия“, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна администрация Александър Ганжа.

Щети в Днипро и Кривой Рог

В Днипро са повредени предприятие, спортно училище, учебно заведение, жилищни блокове и автомобили. В Кривой Рог е нанесена щета по предприятие.

В Никополски район са засегнати Никопол, Марганецката и Покровската община. Повредени са многоетажна и частна къща.

В публикуваната информация не се посочват данни за загинали или ранени. Не са съобщени и размерите на материалните щети.

Източници: Украинска правда