Руски атаки удариха предприятия и жилища в Днипро и Кривой Рог

Руски сили са атакували почти 20 пъти три района в Днепропетровска област с безпилотни летателни апарати и артилерия. Повредени са предприятия в Днипро и Кривой Рог, както и жилищни сгради и обществени обекти в областта.
„Почти 20 пъти противникът атакува три района с помощта на безпилотници и артилерия“, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна администрация Александър Ганжа.
Щети в Днипро и Кривой Рог
В Днипро са повредени предприятие, спортно училище, учебно заведение, жилищни блокове и автомобили. В Кривой Рог е нанесена щета по предприятие.
В Никополски район са засегнати Никопол, Марганецката и Покровската община. Повредени са многоетажна и частна къща.
В публикуваната информация не се посочват данни за загинали или ранени. Не са съобщени и размерите на материалните щети.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Боруна Лом
Коментиран от #9
19:43 27.09.2026
4 Ами
19:43 27.09.2026
5 Време е за
19:43 27.09.2026
6 Жилището на зелката щщ
19:43 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И Киев е Руски
Руските въоръжени сили продължават да унищожават украински бойци, хванати в капан в „Добропилския котел“. Военни експерти смятат, че там може да се намират няколко хиляди бойци от Украинската национална гвардия и украинските въоръжени сили. Повече от взвод украински бойци са били убити в казана в рамките на 24 часа
Коментиран от #24
19:43 27.09.2026
9 Как си бе, сакат?
До коментар #3 от "Боруна Лом":Мина ли ТЕЛКа?
Коментиран от #22
19:44 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЛЕ о ПА р Д🐱
19:47 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мисирки мижитурки
Коментиран от #23
19:49 27.09.2026
17 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬
19:49 27.09.2026
18 Пачо
19:50 27.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И Киев е Руски
До коментар #10 от "Хи хи":Мина само май ..ти
19:52 27.09.2026
21 Топчията
19:55 27.09.2026
22 Боруна Лом
До коментар #9 от "Как си бе, сакат?":СКЪСАХА МЕ, ЗАЩОТО НАЛЕТЯХ НА ДОКТОРИЦАТА
19:55 27.09.2026
23 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Мисирки мижитурки":Много щуротии направиха украинците но всичко ще си дойде на мястото
19:55 27.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.