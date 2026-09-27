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Руски атаки удариха предприятия и жилища в Днипро и Кривой Рог
  Тема: Украйна

Руски атаки удариха предприятия и жилища в Днипро и Кривой Рог

27 Септември, 2026 19:34, обновена 27 Септември, 2026 19:36 473 26

  • днипро-
  • кривий рих-
  • днепропетровска област-
  • руски атаки

Руски сили са нанесли щети и по спортно училище, учебно заведение и автомобили в Днипро. Засегнати са и населени места в Никополски район.

Руски атаки удариха предприятия и жилища в Днипро и Кривой Рог - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили са атакували почти 20 пъти три района в Днепропетровска област с безпилотни летателни апарати и артилерия. Повредени са предприятия в Днипро и Кривой Рог, както и жилищни сгради и обществени обекти в областта.

„Почти 20 пъти противникът атакува три района с помощта на безпилотници и артилерия“, съобщи ръководителят на Днепропетровската областна администрация Александър Ганжа.

Щети в Днипро и Кривой Рог

В Днипро са повредени предприятие, спортно училище, учебно заведение, жилищни блокове и автомобили. В Кривой Рог е нанесена щета по предприятие.

В Никополски район са засегнати Никопол, Марганецката и Покровската община. Повредени са многоетажна и частна къща.

В публикуваната информация не се посочват данни за загинали или ранени. Не са съобщени и размерите на материалните щети.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    20 3 Отговор
    ДОКАТО Е ДНИПРО, ЩЕ ЯДЕТЕ МНОГО БОЙ ДОКАТО НЕ СТАНЕ ДНЕПЪР

    Коментиран от #9

    19:43 27.09.2026

  • 4 Ами

    14 1 Отговор
    Така е, трепане си трябва.

    19:43 27.09.2026

  • 5 Време е за

    13 1 Отговор
    Време е за ФАБ-9000.

    19:43 27.09.2026

  • 6 Жилището на зелката щщ

    15 1 Отговор
    в Кривий рог. Изправили му рога.

    19:43 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    10 3 Отговор
    Най после
    Руските въоръжени сили продължават да унищожават украински бойци, хванати в капан в „Добропилския котел“. Военни експерти смятат, че там може да се намират няколко хиляди бойци от Украинската национална гвардия и украинските въоръжени сили. Повече от взвод украински бойци са били убити в казана в рамките на 24 часа

    Коментиран от #24

    19:43 27.09.2026

  • 9 Как си бе, сакат?

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Мина ли ТЕЛКа?

    Коментиран от #22

    19:44 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЛЕ о ПА р Д🐱

    7 2 Отговор
    Нищо не става от тия избушени укропчуци!

    19:47 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мисирки мижитурки

    11 0 Отговор
    Областта е Днепропетровска,ама града е Днiпро,а! Що не напишете и "Кривиi риг?

    Коментиран от #23

    19:49 27.09.2026

  • 17 🇧🇬🇷🇺СЛАВА НА ВЕЛИКА РУСИЯ🇷🇺🇧🇬

    8 2 Отговор
    Браво,само яко бомбене по терористичната киевска хунта и всички фашаги от жалкия ес и мижавото нато,които я подкрепят,никаква милост за тази и3мет.Слава на Русия която отново ще изчисти света от нацизма 🇷🇺👏

    19:49 27.09.2026

  • 18 Пачо

    2 7 Отговор
    Йотова,спирай войната искаме МИР.Кажи го на другаря Путин.Ако така с голи приказки се преговаря и се иска мир няма как да стане, Путин няма да си признае поражението,а Украйна няма да отстъпи територии...

    19:50 27.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Мина само май ..ти

    19:52 27.09.2026

  • 21 Топчията

    3 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    19:55 27.09.2026

  • 22 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Как си бе, сакат?":

    СКЪСАХА МЕ, ЗАЩОТО НАЛЕТЯХ НА ДОКТОРИЦАТА

    19:55 27.09.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мисирки мижитурки":

    Много щуротии направиха украинците но всичко ще си дойде на мястото

    19:55 27.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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