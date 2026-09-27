Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Тайландец изравни рекорда на Азия в спринта на 200 метра

Тайландец изравни рекорда на Азия в спринта на 200 метра

27 Септември, 2026 18:46 436 0

  • нагоя-
  • лека атлетика-
  • пурипол боонсон-
  • спринт

Той спря хронометъра на 19.88 секунди по време на Азиатските игри и спечели златото в Нагоя

Тайландец изравни рекорда на Азия в спринта на 200 метра - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пурипол Боонсон написа нова страница в тайландската лека атлетика, след като стана първият спринтьор на страната с време под 20 секунди в бягането на 200 метра. Той спря хронометъра на 19.88 секунди по време на Азиатските игри и спечели златото в Нагоя, предаде БТА.

Боонсон бе първенец и на 100 метра преди два дни, когато пробяга дистанцията за 9.90 секунди. Днес тайландецът изравни рекорда на Азия на 200 метра, поставен от китаеца Сие Джънйе преди седем години, с което се утвърди като най-голямата надежда на Азия в спринтовите дисциплини.

"Прицелил съм се към повече златни отличия и рекорди. Не знам с колко мога да сваля върховите постижения, но съм сигурен, че мога да бягам и по-бързо", каза Боонсон, който изпревари с над половин секунда сребърния медалист от Китай - Хуан Йоууън.

В същото време Шанти Перейра защити титлата си на 200 метра при дамите с време 22.78 секунди. Тя изпревари с 0.15 секунди младата китайка Чън Юдзие, която пък я победи в спринта на 100 метра.

"Казах си: "Не, Чън, ти спечели онзи ден. Сега е мой ред". Нищо на света не можеше да ме спре", каза Перейра.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове