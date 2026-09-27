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Емилиян Гебрев: Прокуратурата е прекратила делото по отравянето ми

Емилиян Гебрев: Прокуратурата е прекратила делото по отравянето ми

27 Септември, 2026 19:19 686 25

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Причината – извършителите не могат да бъдат открити

Емилиян Гебрев: Прокуратурата е прекратила делото по отравянето ми - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследването за опита за отравяне на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев, сина му Христо и производствения директор в „ЕМКО“ е прекратено. Това съобщи самият Гебрев в ексклузивно интервю за „120 минути“ по бТВ.

По думите му постановлението е от 20 август тази година. Като мотив за прекратяването Гебрев посочи обстоятелството, че обвинените извършители не са открити.

През 2020 г. Софийската градска прокуратура повдигна задочни обвинения на трима руски граждани – Сергей Викторович Павлов, Сергей Вячеславович Федотов и Георги Горшков. За тях бяха издадени европейски заповеди за арест и бяха обявени за международно издирване.

„На 20 август тази година госпожа Маданска прекратява доказано терористичния акт срещу мен, сина ми и моя производствен директор“, заяви Гебрев.

По думите му посоченият мотив е, че извършителите не могат да бъдат открити.

„Може да си представите за какво става въпрос и то с какъв мотив – той просто е смешен. Че извършителите ги няма и няма смисъл“, коментира бизнесменът.

Той припомни, че след покушението през 2015 г. е разчитал българските институции да стигнат докрай в разследването.

„Надеждата последна умира. Но с този си акт наблюдаващият прокурор убива надеждата“, заяви Гебрев.

През 2020 г. прокуратурата обяви, че трима руски граждани са обвинени за опита за убийство на Гебрев, сина му Христо и директора „Производствена дейност“ в „ЕМКО“.

Според тогавашната официална информация опитът за убийство е извършен в периода между 28 април и 4 май 2015 г. чрез интоксикация с неидентифицирано вещество с фосфороорганичен характер. Разследващите установяват още, че обвиняемите са използвали различни самоличности при пътуванията си извън Русия.

Прокуратурата разпространи и записи от охранителна камера в подземен паркинг, използван от дружеството. Според държавното обвинение на тях се вижда маскиран мъж, който се движи между автомобилите на компанията.

Гебрев отправи остри критики към начина, по който българските институции са работили по случая през годините.

„Самата прокуратура признава. И самата прокуратура казва. А след това самата прокуратура го прекратява“, заяви той.

Според него разследващите полицаи са извършили необходимата работа, но проблемът е в начина, по който впоследствие е приключено производството.

„Какъв е смисълът да работят десетки хора, да не казвам стотици, и накрая прокуратурата с лека ръка да прекратява?“, попита Гебрев.

Оръжейният бизнесмен разказа и за момента, в който животът му е бил в опасност през 2015 г. По думите му лекарите са успели да го спасят благодарение на професионалния си опит, въпреки че тогава не са знаели какво точно е веществото, довело до отравянето.

„Със сигурност това са лекарите на базата на натрупан опит. Без те да знаят де факто с какво е извършено покушението и без да имат съответния антидот“, каза той.

През 2020 г. прокуратурата посочи, че диагнозата на тримата пострадали най-общо може да бъде определена като остра интоксикация с фосфороорганични съединения.

Случаят с отравянето е част от поредица тежки инциденти около оръжейния бизнес на Гебрев през последните 15 години.

През ноември 2011 г. взрив унищожава хиляди боеприпаси в склад на „ЕМКО“ край севлиевското село Ловнидол. Години по-късно този случай е включен в общо разследване заедно с други експлозии във военни обекти.

През пролетта на 2015 г. има два взрива във ВМЗ-Сопот край Иганово, а само седмици по-късно са отровени Гебрев, синът му и директорът в предприятието.

Следват инциденти в база на „ЕМКО“ край Карнобат през 2022 и 2023 г., а през 2026 г. – пожар и взривове в завод на компанията край Белица и пожар и взрив в складова база край Горни Върпища. При последните два случая няма жертви, а причините се разследват.

Според Гебрев вътрешният анализ на компанията за последните два инцидента изключва човешка грешка.

„Изводът е ясен и точен. Той беше казан – не е човешка грешка“, заяви той.

Бизнесменът подчерта обаче, че установяването на конкретната причина е работа на прокуратурата, МВР, ДАНС и останалите компетентни институции. Гебрев постави въпроса и дали отделните инциденти през последните 15 години се разглеждат достатъчно комплексно от българските власти.

Според него без изясняване на причините и евентуалните зависимости зад подобни действия рискът те да се повторят остава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    25 2 Отговор
    Защо при толкова много военни заводи ВСЕ ВА ГЕБРЕВ МУ СЕ СЛУЧВА ?

    Коментиран от #3, #16

    19:22 27.09.2026

  • 2 Тити на Кака

    14 3 Отговор
    Цяла прогресивна България съчувства на достойния, тежко страдащ другар Гебрев.
    Просто истинските демократи у нас обожават ДС и всичките й креатури, това е главната особеност на демокрацията от бесепарски тип 😂😂😂

    Коментиран от #24

    19:26 27.09.2026

  • 3 Гоце

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Питай Путин

    19:27 27.09.2026

  • 4 ДА СЕ ОПЛАЧЕ

    16 2 Отговор
    На Зеленски.

    19:29 27.09.2026

  • 5 Станимир

    10 2 Отговор
    Нищо трагично . Обрани ,бити , рекетирани , палени и срутвани къщи из малките градове и селата от един етнос и насреща масово - " Прекратяваме срещу неизвестен извършител " защото не си го посочил с ЕГН и ЛК . Тоест ,намираш си го , идентифицираш го ,гониш го и ако можеш да го хванеш и заведеш в полиция или следствие , а те от адвоката разпределител на средствата ще я докарат както " справедливо и законно " решат. Колко е сляпа Темида зависи от дебелината на пачките , а не от превръзката на очите. Така е , и го знаете вече много добре.

    19:29 27.09.2026

  • 6 Търговец

    17 2 Отговор
    на смърт !

    19:31 27.09.2026

  • 7 ТОЗИ МУШМОРОК

    13 1 Отговор
    И ОН ПР@ДНАЛ У ГАЩИ.

    19:33 27.09.2026

  • 8 Голямата Заплаха за РФ

    16 1 Отговор
    Гебрев, засрами се ставаш жалък . Ама наистина така изглеждаш. И много , ама много алчен. Няма ли да ти стигне обезщетението от ЗК.
    Сред толкова оръжейни фабрики , как пък точно гебревите складове гърмят в които има , няма 100 снаряда .
    По добре СТРАХОВИТИЯТ
    бизнесмен да оправи заплатите на работниците за да спазват трудовата дисциплина . Или да си наеме образовани и квалифицирани хора. Но те не искат да работят като ромите без пари.

    19:34 27.09.2026

  • 9 гост

    4 5 Отговор
    Комунистите русофили не спят,егати и държавата..

    19:35 27.09.2026

  • 10 Перо

    15 1 Отговор
    Как всичко се случва само на една от мижавите фирми? Големите и добре работещи фирми работят с малкото производители ефективно и до сега не се е случил никакъв инцидент. Тоя се прочу с некадърност, лъжи, новичок и пропаганда, всичко възможно, нямащо нищо общо с бизнеса в тоя бранш!

    19:37 27.09.2026

  • 11 Яшар

    12 1 Отговор
    Гебрев е неуд.ач.ник , първо няма капаците да ръководи такъв отговорен и опасен бизнес , после манипулира и обществото, после и космоса му крие ...алчните така се оправдават с другите ..пфу и та бизнесмена

    19:38 27.09.2026

  • 12 Хм...

    3 4 Отговор
    Стигне ли се до расия, спираме. Ние сме тяхна територия.

    19:39 27.09.2026

  • 13 Абсурдистан

    3 10 Отговор
    Стана традиция прокуратурата (държавата) да се надупва на Кремъл. Честито на стадото!

    Коментиран от #25

    19:39 27.09.2026

  • 14 Фири

    3 8 Отговор
    Радев е забранил да се работи по руско участие. Затова прокуратурата търси африканци и извънземни. Затова не намират нищо.

    19:41 27.09.2026

  • 15 Тоя кво си мисли

    13 1 Отговор
    Ами ако беха тия отдавна да си в небитието... при тия точност и прошка нема!!!

    19:43 27.09.2026

  • 16 Капейчо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Не само на Гебрев, но той се прочу покрай отравянето. Ето и "инцидентите":
    2008 г. Военни складове в Челопечене; 2008 г. Завод „Арсенал“, Казанлък; 2011 г. Складове на „ЕМКО“, с. Ловнидол; 2012 г. База край пътен възел „Петолъчката“; 2014 г. Завод „ТЕРЕМ - Цар Самуил“, Костенец; 2014 г. Завод „Миджур“, с. Горни Лом; 2014 г. Частна фирма до „Арсенал“, Мъглиж; 2015 г. Складове на ВМЗ-Сопот в с. Иганово; 2016 г. Завод „Арсенал“, Казанлък и Мъглиж; 2020 г. Завод „Арсенал“, Мъглиж; 2022–2023 г. Складове на „ЕМКО“, Карнобат; 2026 г. Складове на „ЕМКО“, Трявна и Габрово.
    Регистрирани са още десетки по-малки локални производствени аварии и експлозии в отделни цехове.

    19:45 27.09.2026

  • 17 123

    9 0 Отговор
    Браво на прокуратурата! Никой не разследва наличието на диария като опит за убийство :)

    19:45 27.09.2026

  • 18 Жибрев

    4 0 Отговор
    Жив и здрав съм ама съм отровен, даже гърмя складове

    19:46 27.09.2026

  • 19 Замислен

    5 0 Отговор
    Мислите ли,че ако руснаците го искаха,щяха да го пропуснат?

    19:49 27.09.2026

  • 20 виктория

    3 1 Отговор
    оказаха се гебреви измислици!!!!

    19:50 27.09.2026

  • 21 скоро,скоро!!!

    3 1 Отговор
    кой ще тръгне да трови тоя парцал!!!

    19:50 27.09.2026

  • 22 Минск

    0 1 Отговор
    Емилиянчо, още преди 20 години Доган каза по телевизията:"Прокуратурата е към Русия!"
    Някакви други въпросчета имаш ли?!?

    19:54 27.09.2026

  • 23 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Тоя еубилповече хора от смотаняХО

    19:55 27.09.2026

  • 24 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    Демокрацията у нас не е от "бесепарски тип", а е Московски тип. Просто те я наредиха, те я изградиха и няма как тя да е нещо друго, освен умалено копие на руската демокрация!

    19:55 27.09.2026

  • 25 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Абсурдистан":

    ГотоФ си тюФлек

    19:57 27.09.2026

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