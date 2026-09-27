Самолет на Lufthansa кацна аварийно в Лион след самозапалване на преносима батерия

Самолет на Lufthansa от полет LH1170 от Франкфурт за Лисабон е кацнал аварийно в Лион, след като преносима батерия - пауърбанк - на пътник се е запалила в зоната около седалката. На борда са пътували 198 пътници и шестима членове на екипажа. Няма съобщения за пострадали.

Машината е излетяла от Франкфурт в 20:47 часа местно време на 26 септември. Над Швейцария самолетът е започнал да губи височина по-рано от планираното, а пилотите са обявили аварийна ситуация, за да получат предимство при кацането. Airbus A321-200 с регистрация D-AISB е кацнал в Лион в 21:55 часа местно време, което съответства на 22:55 часа българско време.

„На 26 септември на полет LH1170 от Франкфурт за Лисабон пауърбанк на пътник се запали в зоната около седалка“, заяви говорителка на Lufthansa пред RTL. По думите ѝ кабинният екипаж незабавно е поставил устройството в специална торба за безопасно съхранение на литиеви батерии.

„От съображения за сигурност екипажът в пилотската кабина реши да кацне в Лион и обяви аварийна ситуация, за да получи приоритет“, допълни говорителката.

След кацането всички пътници са били настанени в хотели и прехвърлени на алтернативни полети за 27 септември, за да продължат пътуването си до Лисабон. От Lufthansa са заявили, че съжаляват за прекъсването на пътуването, но безопасността на пътниците и екипажа е основен приоритет.

Нови правила за преносимите батерии

Случаят идва на фона на затегнатите правила на Lufthansa за преносимите батерии. От 15 януари 2026 г. пауърбанките не могат да се използват за зареждане на други устройства по време на полет, а самите те не могат да бъдат зареждани на борда.

Всеки пътник може да превозва най-много два пауърбанка в ръчния си багаж. Те не трябва да се поставят в багажните отделения над седалките, а устройства с капацитет над 100 ватчаса трябва предварително да бъдат заявени пред авиокомпанията.

Източници: RTL, Т-Онлайн