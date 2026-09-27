Новини
Свят »
Германия »
Самолет на Lufthansa кацна аварийно в Лион след самозапалване на преносима батерия

Самолет на Lufthansa кацна аварийно в Лион след самозапалване на преносима батерия

27 Септември, 2026 19:23 560 4

  • lufthansa-
  • пауърбанк-
  • аварийно кацане-
  • лион-
  • самолет

Полетът от Франкфурт за Лисабон е бил отклонен, няма пострадали.

Самолет на Lufthansa кацна аварийно в Лион след самозапалване на преносима батерия - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на Lufthansa от полет LH1170 от Франкфурт за Лисабон е кацнал аварийно в Лион, след като преносима батерия - пауърбанк - на пътник се е запалила в зоната около седалката. На борда са пътували 198 пътници и шестима членове на екипажа. Няма съобщения за пострадали.

Машината е излетяла от Франкфурт в 20:47 часа местно време на 26 септември. Над Швейцария самолетът е започнал да губи височина по-рано от планираното, а пилотите са обявили аварийна ситуация, за да получат предимство при кацането. Airbus A321-200 с регистрация D-AISB е кацнал в Лион в 21:55 часа местно време, което съответства на 22:55 часа българско време.

„На 26 септември на полет LH1170 от Франкфурт за Лисабон пауърбанк на пътник се запали в зоната около седалка“, заяви говорителка на Lufthansa пред RTL. По думите ѝ кабинният екипаж незабавно е поставил устройството в специална торба за безопасно съхранение на литиеви батерии.

„От съображения за сигурност екипажът в пилотската кабина реши да кацне в Лион и обяви аварийна ситуация, за да получи приоритет“, допълни говорителката.

След кацането всички пътници са били настанени в хотели и прехвърлени на алтернативни полети за 27 септември, за да продължат пътуването си до Лисабон. От Lufthansa са заявили, че съжаляват за прекъсването на пътуването, но безопасността на пътниците и екипажа е основен приоритет.

Нови правила за преносимите батерии

Случаят идва на фона на затегнатите правила на Lufthansa за преносимите батерии. От 15 януари 2026 г. пауърбанките не могат да се използват за зареждане на други устройства по време на полет, а самите те не могат да бъдат зареждани на борда.

Всеки пътник може да превозва най-много два пауърбанка в ръчния си багаж. Те не трябва да се поставят в багажните отделения над седалките, а устройства с капацитет над 100 ватчаса трябва предварително да бъдат заявени пред авиокомпанията.

Източници: RTL, Т-Онлайн


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУТИН

    3 1 Отговор
    Е виновен.

    Коментиран от #3

    19:34 27.09.2026

  • 2 Хм...

    4 0 Отговор
    Нямат ли някаква пожароустойчива кутия за такива случаи?

    19:35 27.09.2026

  • 3 Ахъм

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ПУТИН":

    Руските ви глави разбутаха този свят. Все войни и врагове ви се привиждат, а не можете и една ютия да направите, нулев принос за човечеството!

    19:37 27.09.2026

  • 4 редник

    0 0 Отговор
    / Airbus A321-200 с регистрация D-AISB.../

    Ало, "Факти", докога ще подавате грешна информация - на смката е Airbus A380!

    Назначете истински редактор...

    19:55 27.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания