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Григор Димитров прелетя през Джустино и стартира убедително квалификациите на US Open

Григор Димитров прелетя през Джустино и стартира убедително квалификациите на US Open

25 Август, 2026 21:07 115 0

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Българинът разгроми със звучното 6:0, 6:3, след само 50 минути на корта

Григор Димитров прелетя през Джустино и стартира убедително квалификациите на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров потегли с експресна победа в квалификациите на US Open! Най-добрият български тенисист срещна световния номер 195 Лоренцо Джустино, на когото не остави какъвто и да било шанс, за да го разгроми със звучното 6:0, 6:3, след само 50 минути на корта.
По този начин Гришо се класира за втория кръг на пресявките в Ню Йорк, където го очаква сблъсък срещу световния номер 205 Тимофей Скатов.

Още от самото начало на двубоя българинът изцяло взе инициативата на своя страна и започна да дирижира всичко случващо. Джустино видимо нямаше отговор срещу агресивните действия на Григор, който бележеше печеливши удари от всички позиции на корта, свеждайки събитията до напълно резонен “геврек” в откриващия сет - 6:0.

Втората част стартира аналогично на всичко случило се до момента и Димитров все така задаваше темпото в разиграванията, като проби и покачи серията си на 8 поредни спечелени гейма.


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