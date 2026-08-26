Шведската агенция за фортификации, която управлява активите на отбраната, внесе официално искане за принудително отчуждаване на частния терен в Стокхолмския архипелаг. Като основен мотив се посочват рисковете за националната сигурност и необходимостта от изграждане на ефективна защита срещу модерни въздушни и морски дронове.

Според разследване на шведския вестник Expressen (expressen.se) и информация от обществената телевизия SVT (svt.se), имотът от 600 кв. м се намира на самите скали, под които е разположена свръхсекретната база от ерата на Студената война. Базата „Мусьо“ разполага с десетки километри подземни тунели и докове, издълбани в гранита, които служат за скрито обслужване на подводници. Тя бе частично затворена в началото на века, но шведската армия я активира отново в пълен капацитет.

Текущият собственик е руският бизнесмен Станислав Алешченко, който има доказани връзки с Кремъл, въпреки че имотът официално е регистриран на името на съпругата му (притежаваща шведско и руско гражданство). Двамата строят там масивна луксозна вила с голямо изкопано подземно ниво. Шведските военни подчертават, че това парче земя е единствената локация в района на базата, която не е под техен контрол. Неговото географско разположение дава тактическо предимство и перфектна видимост към подходите на военния обект.

„Намираме се в най-сериозната ситуация с безопасността от края на Втората световна война насам. Развитието на руските тактики за водене на война с дронове напълно промени заплахите пред Швеция и Алианса“, заяви началникът на отбранителния щаб генерал-лейтенант Карл-Йохан Едстрьом, цитиран от Anadolu Ajansı. От министерството на отбраната на Швеция също потвърдиха, че случаят е приоритетен, за да се гарантира, че никой няма да има достъп до критична инфраструктура на НАТО.

Искането за експроприация идва на фона на по-широки мерки, които Стокхолм предприема след присъединяването си към НАТО. Проучване на шведските служби за сигурност SÄPO, цитирано в международни анализи на TVP World, показва, че руски граждани и свързани с Кремъл структури притежават близо 250 стратегически имота в страната, включително в близост до летища и военни зони, което засилва опасенията от шпионаж и хибридни атаки.