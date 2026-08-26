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Швеция отнема луксозна вила на руснак до секретна военна база

Швеция отнема луксозна вила на руснак до секретна военна база

26 Август, 2026 07:09, обновена 26 Август, 2026 07:14 1 563 15

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  • кремъл

Въоръжените сили поискаха правителството спешно да експроприира стратегически имот

Швеция отнема луксозна вила на руснак до секретна военна база - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шведската агенция за фортификации, която управлява активите на отбраната, внесе официално искане за принудително отчуждаване на частния терен в Стокхолмския архипелаг. Като основен мотив се посочват рисковете за националната сигурност и необходимостта от изграждане на ефективна защита срещу модерни въздушни и морски дронове.

Според разследване на шведския вестник Expressen (expressen.se) и информация от обществената телевизия SVT (svt.se), имотът от 600 кв. м се намира на самите скали, под които е разположена свръхсекретната база от ерата на Студената война. Базата „Мусьо“ разполага с десетки километри подземни тунели и докове, издълбани в гранита, които служат за скрито обслужване на подводници. Тя бе частично затворена в началото на века, но шведската армия я активира отново в пълен капацитет.

Текущият собственик е руският бизнесмен Станислав Алешченко, който има доказани връзки с Кремъл, въпреки че имотът официално е регистриран на името на съпругата му (притежаваща шведско и руско гражданство). Двамата строят там масивна луксозна вила с голямо изкопано подземно ниво. Шведските военни подчертават, че това парче земя е единствената локация в района на базата, която не е под техен контрол. Неговото географско разположение дава тактическо предимство и перфектна видимост към подходите на военния обект.

„Намираме се в най-сериозната ситуация с безопасността от края на Втората световна война насам. Развитието на руските тактики за водене на война с дронове напълно промени заплахите пред Швеция и Алианса“, заяви началникът на отбранителния щаб генерал-лейтенант Карл-Йохан Едстрьом, цитиран от Anadolu Ajansı. От министерството на отбраната на Швеция също потвърдиха, че случаят е приоритетен, за да се гарантира, че никой няма да има достъп до критична инфраструктура на НАТО.

Искането за експроприация идва на фона на по-широки мерки, които Стокхолм предприема след присъединяването си към НАТО. Проучване на шведските служби за сигурност SÄPO, цитирано в международни анализи на TVP World, показва, че руски граждани и свързани с Кремъл структури притежават близо 250 стратегически имота в страната, включително в близост до летища и военни зони, което засилва опасенията от шпионаж и хибридни атаки.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре движуха

    12 16 Отговор
    Към на Блатото.

    07:20 26.08.2026

  • 2 Някой

    37 8 Отговор
    Абе, нали такова.... В демократичния режим частната собственост била неприкосновена? Или това важи само за евреите?

    Коментиран от #10, #12

    07:21 26.08.2026

  • 3 Де да е ...само тази вила???

    7 18 Отговор
    Все едно в сърцето на Подводните секретни Руски бази ,
    някой "американец", да си направи Вила ???!!!

    Ако беше в Русия тази шпионска постановка ,
    досега цялото свемейство да в "Гулаг" на "специализация",
    а вилата се анектира в полза на държавата!!!!!!

    07:36 26.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 факуса

    14 2 Отговор
    нашите кво чакат та не отчуждят баба алино нали в варна има база на нато

    08:14 26.08.2026

  • 6 България - Разграден двор

    11 1 Отговор
    Да се провери кои украинци по Черноморието са склонни да сътрудничат на терористичния режим на киевската хунта ! 🏴‍☠️ 🇺🇦🏴‍☠️ Киев вече стреля по разпределителна станция на Трансбалканския газопровод в България .

    08:15 26.08.2026

  • 7 Дедо

    6 11 Отговор
    Уж руснаците мразят гнилия запад , пък все гледат да си купуват вили и скъпи имоти точно там . Що не си купуват в Северна Корея ? Нещо послъгват май.

    08:17 26.08.2026

  • 8 Тия умират от

    8 5 Отговор
    Страх. Като чуят или видят руснак и им трябва нов памперс. Ама горките, толкова са зле, всичките западнали. Кой нормален ще ти обяви днеска война, ама щял да "воюва 2029 или 2030 г., понеже му трябва да се подготви..."? И ти, ей-така, че си "добричък", ще ги чакаш да произведат танкове, самолети, бомби, ракети и дронове...? Еми немат си акъл и това си е!

    08:20 26.08.2026

  • 9 Тервел

    4 8 Отговор
    Всеки богат руснак в чужбина и най вече в ЕС е руски агент от службите. Захранен с държавни пари и фалшив бизнес за прикритие. Обичайно са двойка които се представят като семейство. Не случайно са дислоцирани там до базата . По същата причина ни ги стовариха и тук на стратегическото място на нашия бряг на Камчия. Като марокански скакалци , навсякъде идват да шпионират , корумпират , саботират и финансират криминалния контингент.

    08:23 26.08.2026

  • 10 Катя

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Ами вече не е така свиквай драги.

    08:25 26.08.2026

  • 11 Гедрр

    4 3 Отговор
    Край този руски агент е разкрит и приключи. Връщат го обратно в Масква , да скочи от някой висок прозорец.

    08:26 26.08.2026

  • 12 Еми нас демокрацията

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Преди 1989 яко ни излъга. Разните "Свободна Европа ", постоянна пропаганда и реклама ни заливяше. А ние, ученици обядът ни за 55 стотинки а вечерята само 25 имахме време да им гледаме стоките в Кореком и да им слушаме глупостите по пропагандни реклами. Е, хванахме се на тяхната въдица. Днеска няма купони за храна на младежи на такава цена, но и младежи малко и нашият техникум вече отдавна е закрит. А училището до техникума отдавна е буренясало и никой не учи там от години. Те успяха да ни смачкат народната система.

    Коментиран от #13

    08:31 26.08.2026

  • 13 Не плачи за диктатурата на комунистите

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Еми нас демокрацията":

    Кошмара -Путин отдавна е приватезирал цялата Руската ( Империя)!
    Ако не ти отърва днешния модел имаш избор ... иди на фронта в Русия !

    А и Северна Корея, те чака с отворени обятия, ...
    ама не ти стиска да отидеш нали...???

    Така че" буренясалата България" май е по - добре от окопите на Путин!!

    Коментиран от #14

    09:10 26.08.2026

  • 14 Специалист

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не плачи за диктатурата на комунистите":

    Комунизма остана в миналия век.Стига.На теб ти пречат Боко и шиши.Те ти бъркат в джоба.А Путин и без тебе ще се оправи

    09:26 26.08.2026

  • 15 да ги съди в страсбург за обезщетение

    0 0 Отговор
    както око€ло 60 сиганскисемейства осъдидиха бг по 10000 € за срутен катун в софийско

    09:50 26.08.2026

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