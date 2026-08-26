Швеция отнема луксозна вила на руснак до секретна военна база

Шведската агенция за фортификации, която управлява активите на отбраната, внесе официално искане за принудително отчуждаване на частния терен в Стокхолмския архипелаг. Като основен мотив се посочват рисковете за националната сигурност и необходимостта от изграждане на ефективна защита срещу модерни въздушни и морски дронове.
Според разследване на шведския вестник Expressen (expressen.se) и информация от обществената телевизия SVT (svt.se), имотът от 600 кв. м се намира на самите скали, под които е разположена свръхсекретната база от ерата на Студената война. Базата „Мусьо“ разполага с десетки километри подземни тунели и докове, издълбани в гранита, които служат за скрито обслужване на подводници. Тя бе частично затворена в началото на века, но шведската армия я активира отново в пълен капацитет.
Текущият собственик е руският бизнесмен Станислав Алешченко, който има доказани връзки с Кремъл, въпреки че имотът официално е регистриран на името на съпругата му (притежаваща шведско и руско гражданство). Двамата строят там масивна луксозна вила с голямо изкопано подземно ниво. Шведските военни подчертават, че това парче земя е единствената локация в района на базата, която не е под техен контрол. Неговото географско разположение дава тактическо предимство и перфектна видимост към подходите на военния обект.
„Намираме се в най-сериозната ситуация с безопасността от края на Втората световна война насам. Развитието на руските тактики за водене на война с дронове напълно промени заплахите пред Швеция и Алианса“, заяви началникът на отбранителния щаб генерал-лейтенант Карл-Йохан Едстрьом, цитиран от Anadolu Ajansı. От министерството на отбраната на Швеция също потвърдиха, че случаят е приоритетен, за да се гарантира, че никой няма да има достъп до критична инфраструктура на НАТО.
Искането за експроприация идва на фона на по-широки мерки, които Стокхолм предприема след присъединяването си към НАТО. Проучване на шведските служби за сигурност SÄPO, цитирано в международни анализи на TVP World, показва, че руски граждани и свързани с Кремъл структури притежават близо 250 стратегически имота в страната, включително в близост до летища и военни зони, което засилва опасенията от шпионаж и хибридни атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аре движуха
07:20 26.08.2026
2 Някой
Коментиран от #10, #12
07:21 26.08.2026
3 Де да е ...само тази вила???
някой "американец", да си направи Вила ???!!!
Ако беше в Русия тази шпионска постановка ,
досега цялото свемейство да в "Гулаг" на "специализация",
а вилата се анектира в полза на държавата!!!!!!
07:36 26.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 факуса
08:14 26.08.2026
6 България - Разграден двор
08:15 26.08.2026
7 Дедо
08:17 26.08.2026
8 Тия умират от
08:20 26.08.2026
9 Тервел
08:23 26.08.2026
10 Катя
До коментар #2 от "Някой":Ами вече не е така свиквай драги.
08:25 26.08.2026
11 Гедрр
08:26 26.08.2026
12 Еми нас демокрацията
До коментар #2 от "Някой":Преди 1989 яко ни излъга. Разните "Свободна Европа ", постоянна пропаганда и реклама ни заливяше. А ние, ученици обядът ни за 55 стотинки а вечерята само 25 имахме време да им гледаме стоките в Кореком и да им слушаме глупостите по пропагандни реклами. Е, хванахме се на тяхната въдица. Днеска няма купони за храна на младежи на такава цена, но и младежи малко и нашият техникум вече отдавна е закрит. А училището до техникума отдавна е буренясало и никой не учи там от години. Те успяха да ни смачкат народната система.
Коментиран от #13
08:31 26.08.2026
13 Не плачи за диктатурата на комунистите
До коментар #12 от "Еми нас демокрацията":Кошмара -Путин отдавна е приватезирал цялата Руската ( Империя)!
Ако не ти отърва днешния модел имаш избор ... иди на фронта в Русия !
А и Северна Корея, те чака с отворени обятия, ...
ама не ти стиска да отидеш нали...???
Така че" буренясалата България" май е по - добре от окопите на Путин!!
Коментиран от #14
09:10 26.08.2026
14 Специалист
До коментар #13 от "Не плачи за диктатурата на комунистите":Комунизма остана в миналия век.Стига.На теб ти пречат Боко и шиши.Те ти бъркат в джоба.А Путин и без тебе ще се оправи
09:26 26.08.2026
15 да ги съди в страсбург за обезщетение
09:50 26.08.2026