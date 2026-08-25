Руски депутат: „Коалицията на желаещите“ е подписала смъртната присъда на Украйна

„Коалицията на желаещите“, която според Москва използва Украйна за свои политически цели, е подписала „смъртната присъда“ на страната с плановете си да разположи военен контингент на украинска територия, заяви депутатът от Руската дума и член на комисията по международни въпроси Дмитрий Белик пред РИА Новости, предава Фокус.
По-рано британският премиер Анди Бърнам съобщи, че „Коалицията на желаещите“ ще проведе военни учения за подготовка на контингент, който може да бъде разположен в Украйна. Според него войските трябва да бъдат изпратени след постигането на споразумение за прекратяване на огъня.
Москва вижда заплаха за мирните преговори
Белик определи „Коалицията на желаещите“ като „гробарите на Украйна“ и заяви, че плановете за разполагане на чужди войски могат да направят невъзможно прекратяването на конфликта.
„С изявлението си за вкарване на войски след края на конфликта те подписаха смъртна присъда на Украйна: подобни агресивни планове правят невъзможно настъпването на мир и приключването на конфликта“, коментира руският депутат.
По думите му действията на коалицията не са насочени към възстановяването на Украйна, а към продължаване на конфликта.
Остри обвинения към западните държави
Белик заяви, че Украйна е понесла огромни икономически и човешки загуби, но въпреки това според него държавите, които се определят като нейни приятели, продължават да я тласкат към война.
Той обвини „Коалицията на желаещите“, че използва Украйна за свои политически цели, и я нарече „коалиция от мършояди“.
Изявленията на Белик представляват позиция на руски депутат, а не официално решение или оценка на международната коалиция. Плановете за евентуално разполагане на чуждестранни военни в Украйна са част от по-широките дискусии за гаранциите за сигурност при евентуално прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държавата камикадзе наречена Украйна
Коментиран от #25, #34
12:33 25.08.2026
2 Украйна Гробар на русия
12:34 25.08.2026
3 дамммм
12:34 25.08.2026
4 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
12:35 25.08.2026
5 койдазнай
Коментиран от #32, #35
12:36 25.08.2026
6 Цвете
Коментиран от #21, #44
12:36 25.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лондон не иска прекратяване на войната
Още от времето на кралския пират Френцис Дрейк англо-саксите се препитават с грабежи и чрез робовладелство.
Глупавите европейски държави се водят по акъла на англо-саксите.
12:37 25.08.2026
9 Пич
Вярвайте, никак не се радвам да видя, че не сме сбъркали!!!
Коментиран от #40
12:37 25.08.2026
10 Сесесере
Коментиран от #30
12:37 25.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 грийн сок
12:38 25.08.2026
13 Сгрешил
До коментар #7 от "Пиполов":Си си Ника! Правилно е - Биполов!
Коментиран от #22
12:38 25.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Куриков
До коментар #11 от "Журиков":Ела лично да обезвредиш дрона!
Коментиран от #19
12:40 25.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ванга
12:41 25.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ФАКТ
12:42 25.08.2026
21 Когато
До коментар #6 от "Цвете":Една женица няма мозък, я наричат простаженица!
12:43 25.08.2026
22 Цолошев
До коментар #13 от "Сгрешил":См.окай ми шп.еко пу.тлероидна гн.ас. Хахахаха
Коментиран от #31
12:43 25.08.2026
23 Тизе
До коментар #16 от "Тилопов":Баш от нужнико си отворил устата!
Коментиран от #26
12:44 25.08.2026
24 Хошиминков
12:45 25.08.2026
25 По точно
До коментар #1 от "Държавата камикадзе наречена Украйна":А фашистка Русия е направо в бездната. Няма бензин, но ще има мобилизация.
Коментиран от #33
12:45 25.08.2026
26 Бимбарев
До коментар #23 от "Тизе":Пий мочка пут.лероид
12:45 25.08.2026
27 Паа...
До коментар #19 от "Поликочев":Грухам ти го кафявотоусрьо!
12:46 25.08.2026
28 БАНДЕРОВЕЦ
Коментиран от #41
12:46 25.08.2026
29 Майстора
До коментар #19 от "Поликочев":Няма нужда от бензин да хабим за теб ,един рязък замах с китката с теслата и съм ти отнесъл кра.тунната🎃 отма , без грам съжаление .Ще имаш погребение като Линдзито Геъма със затворене ковчег .
12:48 25.08.2026
30 Така де
До коментар #10 от "Сесесере":Фен съм на дядя Вова! Никой досега не е успял да бастиса така добре руската държава като него.
12:48 25.08.2026
31 Шокър
До коментар #22 от "Цолошев":Много хубавгъзимаш, де извади си го отустата да готурнаи вхубавиягъзтвой!
12:49 25.08.2026
32 Българин
До коментар #5 от "койдазнай":То нацистките знамена и символи са се развили отдавна по укрофашистката държава,но явно и във вашатаобител
12:50 25.08.2026
33 123
До коментар #25 от "По точно":Абе в голяма заблуда си, но за съжаление не го разбираш.
12:51 25.08.2026
34 Моряка
До коментар #1 от "Държавата камикадзе наречена Украйна":Бе то добро предсказание,ама Путин все отлага сбъдването му.Ако Сорокин поеме властта или поне командването,може и да излезеш прав.Но това върви заедно с Малобритания.Без заличаване на Острова резултата няма да е стабилен.Пък и Поейдоните ще вземат да ръждясат от много стоене под водата.Време е да свършат нещо полезно за човечеството.
12:51 25.08.2026
35 Орк
До коментар #5 от "койдазнай":За какво бъдеще говориш, за какви земи? Всичко е продадено. Бъдещето е да грабите украйна демократично.
12:51 25.08.2026
36 Чакай бре!
Геноцидът ви какво е?
12:51 25.08.2026
37 Аа майкуууу
Тия превъртяха от бой.
12:52 25.08.2026
38 Я марш в
12:52 25.08.2026
39 Пич
Прави впечатление, че не смеят да заплашват самата коалиция.👻👻👻
12:53 25.08.2026
40 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #9 от "Пич":Ще го накажем.
12:53 25.08.2026
41 По точно
До коментар #28 от "БАНДЕРОВЕЦ":Благодарение на Украйна, Русия заприлича вече на коледна елха със запален бенгалски огън!
12:54 25.08.2026
42 Втори принцип на хибридната война:
Високоинтелигентните хора трудно се манипулират, затова спрямо тях се прилага някой от останалите 11 принципа.
12:54 25.08.2026
43 Много точно казано!
12:56 25.08.2026
44 Лорд Евгени Минчев -Светски хроникьор
До коментар #6 от "Цвете":Кво Цвете си бе ПЕДИ ,мека небинарна 36 полова китка ,която просто се е..б..е в г3ааа ,кажи кое ти е толкова специалното ?От всеки провинциалел.Педде.Расст посещаващ обществените тоалетни ,елитен гей не става ☝️!!!
Коментиран от #48
12:56 25.08.2026
45 Руски депутат
12:56 25.08.2026
46 Ами Украйна
Нищо сложно няма в казуса за решаването съдбата на Украйна, ако не може сама да се справи с войната.
12:56 25.08.2026
47 Мартин
12:57 25.08.2026
48 Гресирана ватенка
До коментар #44 от "Лорд Евгени Минчев -Светски хроникьор":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ггг.,за 😁
12:58 25.08.2026
49 АБЕ мани....
Даже и пен ДЕЛ надничарете на коце -Мин ета и Пияната ги думат такива
Ааааахахаха
12:58 25.08.2026