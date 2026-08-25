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Руски депутат: „Коалицията на желаещите“ е подписала смъртната присъда на Украйна
  Тема: Украйна

Руски депутат: „Коалицията на желаещите“ е подписала смъртната присъда на Украйна

25 Август, 2026 12:28, обновена 25 Август, 2026 12:31 1 139 49

  • русия-
  • украйна-
  • коалиция на желаещите-
  • смъртна присъда

Дмитрий Белик обвини европейските държави, че с плановете си за военен контингент пречат на постигането на мир

Руски депутат: „Коалицията на желаещите“ е подписала смъртната присъда на Украйна - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Коалицията на желаещите“, която според Москва използва Украйна за свои политически цели, е подписала „смъртната присъда“ на страната с плановете си да разположи военен контингент на украинска територия, заяви депутатът от Руската дума и член на комисията по международни въпроси Дмитрий Белик пред РИА Новости, предава Фокус.

По-рано британският премиер Анди Бърнам съобщи, че „Коалицията на желаещите“ ще проведе военни учения за подготовка на контингент, който може да бъде разположен в Украйна. Според него войските трябва да бъдат изпратени след постигането на споразумение за прекратяване на огъня.

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Белик определи „Коалицията на желаещите“ като „гробарите на Украйна“ и заяви, че плановете за разполагане на чужди войски могат да направят невъзможно прекратяването на конфликта.

„С изявлението си за вкарване на войски след края на конфликта те подписаха смъртна присъда на Украйна: подобни агресивни планове правят невъзможно настъпването на мир и приключването на конфликта“, коментира руският депутат.

По думите му действията на коалицията не са насочени към възстановяването на Украйна, а към продължаване на конфликта.

Остри обвинения към западните държави

Белик заяви, че Украйна е понесла огромни икономически и човешки загуби, но въпреки това според него държавите, които се определят като нейни приятели, продължават да я тласкат към война.

Той обвини „Коалицията на желаещите“, че използва Украйна за свои политически цели, и я нарече „коалиция от мършояди“.

Изявленията на Белик представляват позиция на руски депутат, а не официално решение или оценка на международната коалиция. Плановете за евентуално разполагане на чуждестранни военни в Украйна са част от по-широките дискусии за гаранциите за сигурност при евентуално прекратяване на войната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавата камикадзе наречена Украйна

    38 15 Отговор
    Лети с бясна скорост в бездната!

    Коментиран от #25, #34

    12:33 25.08.2026

  • 2 Украйна Гробар на русия

    17 36 Отговор
    Фашиста путин го снесе!

    12:34 25.08.2026

  • 3 дамммм

    37 16 Отговор
    Много точно е казал тоя руснак. Тук са 100% прави.

    12:34 25.08.2026

  • 4 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    13 30 Отговор
    И тоя ще литне от някой прозорец скоро време.

    12:35 25.08.2026

  • 5 койдазнай

    9 26 Отговор
    Редно е да напишете:"Рсуки нацист обяви, че Украйна няма право да решава, какво да прави със земите си, с народа си и с бъдещето си!"

    Коментиран от #32, #35

    12:36 25.08.2026

  • 6 Цвете

    11 22 Отговор
    А ВИЕ " ГРОБАРИТЕ " НА КОГО СТЕ?????? КОЛКО МИЛИОНА ОТ РУСНАЦИТЕ ВИ БЯХА УБИТИ ПОРАДИ НАПАДЕНИЕТО ВИ? СВЪРШИХА ЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕГОВОРИ ? УБИЙЦИ СТЕ В ИСТИНСКИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА.

    Коментиран от #21, #44

    12:36 25.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лондон не иска прекратяване на войната

    26 6 Отговор
    За англо-саксите воините са източник на печалби.

    Още от времето на кралския пират Френцис Дрейк англо-саксите се препитават с грабежи и чрез робовладелство.

    Глупавите европейски държави се водят по акъла на англо-саксите.

    12:37 25.08.2026

  • 9 Пич

    15 9 Отговор
    Малко е позакъснял депутата!!! Някои от нас отдавна прогнозирахме, че запада ще унищожава - До последния украинец!!!
    Вярвайте, никак не се радвам да видя, че не сме сбъркали!!!

    Коментиран от #40

    12:37 25.08.2026

  • 10 Сесесере

    6 11 Отговор
    Никой не разбира повече за утилизирането на блатари от пуся!

    Коментиран от #30

    12:37 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 грийн сок

    6 3 Отговор
    Нашия веднага ще се включи

    12:38 25.08.2026

  • 13 Сгрешил

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пиполов":

    Си си Ника! Правилно е - Биполов!

    Коментиран от #22

    12:38 25.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Куриков

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Журиков":

    Ела лично да обезвредиш дрона!

    Коментиран от #19

    12:40 25.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ванга

    5 8 Отговор
    Русия ке падне

    12:41 25.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ФАКТ

    8 4 Отговор
    МЕЧТАТА НА ИДИОТА Е КАК ДА ЛАПНЕ РУСИЯ ЗА СМЕТКА НА ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ.

    12:42 25.08.2026

  • 21 Когато

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Една женица няма мозък, я наричат простаженица!

    12:43 25.08.2026

  • 22 Цолошев

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сгрешил":

    См.окай ми шп.еко пу.тлероидна гн.ас. Хахахаха

    Коментиран от #31

    12:43 25.08.2026

  • 23 Тизе

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тилопов":

    Баш от нужнико си отворил устата!

    Коментиран от #26

    12:44 25.08.2026

  • 24 Хошиминков

    2 7 Отговор
    Още тр.епане трябва има още хлебарки за чистене в просия.

    12:45 25.08.2026

  • 25 По точно

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Държавата камикадзе наречена Украйна":

    А фашистка Русия е направо в бездната. Няма бензин, но ще има мобилизация.

    Коментиран от #33

    12:45 25.08.2026

  • 26 Бимбарев

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Тизе":

    Пий мочка пут.лероид

    12:45 25.08.2026

  • 27 Паа...

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Поликочев":

    Грухам ти го кафявотоусрьо!

    12:46 25.08.2026

  • 28 БАНДЕРОВЕЦ

    5 4 Отговор
    Украйна е гробар на Европа.

    Коментиран от #41

    12:46 25.08.2026

  • 29 Майстора

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Поликочев":

    Няма нужда от бензин да хабим за теб ,един рязък замах с китката с теслата и съм ти отнесъл кра.тунната🎃 отма , без грам съжаление .Ще имаш погребение като Линдзито Геъма със затворене ковчег .

    12:48 25.08.2026

  • 30 Така де

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сесесере":

    Фен съм на дядя Вова! Никой досега не е успял да бастиса така добре руската държава като него.

    12:48 25.08.2026

  • 31 Шокър

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Цолошев":

    Много хубавгъзимаш, де извади си го отустата да готурнаи вхубавиягъзтвой!

    12:49 25.08.2026

  • 32 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    То нацистките знамена и символи са се развили отдавна по укрофашистката държава,но явно и във вашатаобител

    12:50 25.08.2026

  • 33 123

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "По точно":

    Абе в голяма заблуда си, но за съжаление не го разбираш.

    12:51 25.08.2026

  • 34 Моряка

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Държавата камикадзе наречена Украйна":

    Бе то добро предсказание,ама Путин все отлага сбъдването му.Ако Сорокин поеме властта или поне командването,може и да излезеш прав.Но това върви заедно с Малобритания.Без заличаване на Острова резултата няма да е стабилен.Пък и Поейдоните ще вземат да ръждясат от много стоене под водата.Време е да свършат нещо полезно за човечеството.

    12:51 25.08.2026

  • 35 Орк

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "койдазнай":

    За какво бъдеще говориш, за какви земи? Всичко е продадено. Бъдещето е да грабите украйна демократично.

    12:51 25.08.2026

  • 36 Чакай бре!

    2 0 Отговор
    Не я ли подписвайте, още като ги нападнахте?
    Геноцидът ви какво е?

    12:51 25.08.2026

  • 37 Аа майкуууу

    2 0 Отговор
    😂😂😂😆😆😆
    Тия превъртяха от бой.

    12:52 25.08.2026

  • 38 Я марш в

    3 0 Отговор
    каторгата бе, мурзиляк с мурзиляк варварски! Скрий се!

    12:52 25.08.2026

  • 39 Пич

    2 0 Отговор
    Сега има да го повтарят дьо капитулацията на Путин.
    Прави впечатление, че не смеят да заплашват самата коалиция.👻👻👻

    12:53 25.08.2026

  • 40 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Ще го накажем.

    12:53 25.08.2026

  • 41 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "БАНДЕРОВЕЦ":

    Благодарение на Украйна, Русия заприлича вече на коледна елха със запален бенгалски огън!

    12:54 25.08.2026

  • 42 Втори принцип на хибридната война:

    1 0 Отговор
    Лесно манипулируемите хора трябва периодично да бъдат атакувани с хипотетични заплахи. За по-голяма достоверност да се посочи някакъв наличен факт (обект, действие и др.). Спечелената на психологическия фронт война е половин спечелена реална война.

    Високоинтелигентните хора трудно се манипулират, затова спрямо тях се прилага някой от останалите 11 принципа.

    12:54 25.08.2026

  • 43 Много точно казано!

    1 1 Отговор
    Заради коалицията на мършоядите Русия ще изтрие от картата Украйна в този си вид! Не може да има мир и оставането на Украйна като държава.Защото ако остане някаква част от сегашна Украйна това автоматично означава веднага нахлуването на украинска територия на стотици хиляди въръжени мършояди които ще нападнат Русия с цел уж връщане на окупираните" територии и начало на Трета световна война

    12:56 25.08.2026

  • 44 Лорд Евгени Минчев -Светски хроникьор

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Кво Цвете си бе ПЕДИ ,мека небинарна 36 полова китка ,която просто се е..б..е в г3ааа ,кажи кое ти е толкова специалното ?От всеки провинциалел.Педде.Расст посещаващ обществените тоалетни ,елитен гей не става ☝️!!!

    Коментиран от #48

    12:56 25.08.2026

  • 45 Руски депутат

    1 0 Отговор
    е оксиморон. При Путлер бюлетини не се броят. Депутат ми бил тая обезянка. Ха-ха.

    12:56 25.08.2026

  • 46 Ами Украйна

    0 1 Отговор
    Да се откаже, като изнемогва.
    Нищо сложно няма в казуса за решаването съдбата на Украйна, ако не може сама да се справи с войната.

    12:56 25.08.2026

  • 47 Мартин

    0 0 Отговор
    Като затрещят балистиките и Фламингото по Кремлин ще разберете.

    12:57 25.08.2026

  • 48 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лорд Евгени Минчев -Светски хроникьор":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в ггг.,за 😁

    12:58 25.08.2026

  • 49 АБЕ мани....

    0 0 Отговор
    Тия хомо мурафети ги слушаме от 13 г..по фашистката кремля ТВ!! А фашагата чифутляк Соло Вьев, секи Ден се пеняви от истерия! Ааааахахаха
    Даже и пен ДЕЛ надничарете на коце -Мин ета и Пияната ги думат такива
    Ааааахахаха

    12:58 25.08.2026

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