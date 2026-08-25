„Коалицията на желаещите“, която според Москва използва Украйна за свои политически цели, е подписала „смъртната присъда“ на страната с плановете си да разположи военен контингент на украинска територия, заяви депутатът от Руската дума и член на комисията по международни въпроси Дмитрий Белик пред РИА Новости, предава Фокус.

По-рано британският премиер Анди Бърнам съобщи, че „Коалицията на желаещите“ ще проведе военни учения за подготовка на контингент, който може да бъде разположен в Украйна. Според него войските трябва да бъдат изпратени след постигането на споразумение за прекратяване на огъня.

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Белик определи „Коалицията на желаещите“ като „гробарите на Украйна“ и заяви, че плановете за разполагане на чужди войски могат да направят невъзможно прекратяването на конфликта.

„С изявлението си за вкарване на войски след края на конфликта те подписаха смъртна присъда на Украйна: подобни агресивни планове правят невъзможно настъпването на мир и приключването на конфликта“, коментира руският депутат.

По думите му действията на коалицията не са насочени към възстановяването на Украйна, а към продължаване на конфликта.

Остри обвинения към западните държави

Белик заяви, че Украйна е понесла огромни икономически и човешки загуби, но въпреки това според него държавите, които се определят като нейни приятели, продължават да я тласкат към война.

Той обвини „Коалицията на желаещите“, че използва Украйна за свои политически цели, и я нарече „коалиция от мършояди“.

Изявленията на Белик представляват позиция на руски депутат, а не официално решение или оценка на международната коалиция. Плановете за евентуално разполагане на чуждестранни военни в Украйна са част от по-широките дискусии за гаранциите за сигурност при евентуално прекратяване на войната.