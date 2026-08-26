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Бодьо/Глимт отново ще играе в основната фаза на Шампионската лига

Бодьо/Глимт отново ще играе в основната фаза на Шампионската лига

26 Август, 2026 06:39 1 349 0

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  • нек наймеген-
  • кнут кнутсен

Скандинавската сензация продължава да пише история след категоричен успех над НЕК Наймеген

Бодьо/Глимт отново ще играе в основната фаза на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бодьо/Глимт, гордостта на Норвегия, за втора поредна година си осигури място сред елита на Шампионската лига, след като разгроми нидерландския НЕК Наймеген с общ резултат 6:1. Под ръководството на харизматичния Кнут Кнутсен, "жълтата подводница" от Полярния кръг демонстрира класа, характер и безапелационна воля за победа.

Още в самото начало на реванша на "Аспмира Стадион" съдбата се усмихна на домакините. Вратарят на гостите Гонсало Кретас бе изгонен още в 3-тата минута, което обърка всички планове на НЕК Наймеген за обрат. Бодьо/Глимт не пропусна да се възползва от численото си предимство и нанесе два светкавични удара в добавеното време на първата част – Фредрик Андре Бьоркан (45+1') и Сондре Аукленд (45+5') буквално взривиха трибуните.

След почивката норвежците продължиха да диктуват темпото, владеейки топката в цели 72% от времето. В 72-рата минута автогол на Деверон Фонвил окончателно сложи точка на спора и оформи крайното 3:0. Така Бодьо/Глимт затвърди реномето си на истински европейски феномен.

След сензационните победи над грандове като Манчестър Сити и Интер през миналия сезон, норвежкият тим се завръща на голямата сцена по-уверен и амбициран от всякога. Скандинавците вече гледат смело към следващите предизвикателства сред 36-те най-силни отбора на Стария континент.


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