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Елизара Янева приключи участието си на US Open в квалификациите

Елизара Янева приключи участието си на US Open в квалификациите

26 Август, 2026 08:03 573 0

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Българската надежда в тениса отпадна след оспорван двубой с чехкинята Луцие Хавличкова

Елизара Янева приключи участието си на US Open в квалификациите - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България остана без представителка при дамите на тазгодишния US Open, след като младата ни звезда Елизара Янева не успя да преодолее първия кръг на квалификациите. 19-годишната тенисистка се изправи срещу талантливата чехкиня Луцие Хавличкова – световна шампионка при девойките от 2022 година и отстъпи с 2:6, 5:7.

Срещата между Янева и Хавличкова се превърна в истински трилър, продължил час и 35 минути. Българката започна уверено и поведе с 2:1 в първия сет, но чехкинята бързо обърна развоя и спечели следващите пет гейма, затваряйки частта с 6:2.

Във втория сет Янева показа характер, наваксвайки два пробива и изравнявайки резултата до 4:4. При 5:4 тя дори стигна до три сетбола, но не успя да ги реализира при сервис на съперничката. В крайна сметка Хавличкова наложи волята си и спечели сета със 7:5, с което сложи край на българското участие. -

Това бе първа поява на Елизара Янева в квалификациите на US Open.


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