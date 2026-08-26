Елизара Янева приключи участието си на US Open в квалификациите

България остана без представителка при дамите на тазгодишния US Open, след като младата ни звезда Елизара Янева не успя да преодолее първия кръг на квалификациите. 19-годишната тенисистка се изправи срещу талантливата чехкиня Луцие Хавличкова – световна шампионка при девойките от 2022 година и отстъпи с 2:6, 5:7.

Срещата между Янева и Хавличкова се превърна в истински трилър, продължил час и 35 минути. Българката започна уверено и поведе с 2:1 в първия сет, но чехкинята бързо обърна развоя и спечели следващите пет гейма, затваряйки частта с 6:2.

Във втория сет Янева показа характер, наваксвайки два пробива и изравнявайки резултата до 4:4. При 5:4 тя дори стигна до три сетбола, но не успя да ги реализира при сервис на съперничката. В крайна сметка Хавличкова наложи волята си и спечели сета със 7:5, с което сложи край на българското участие. -

Това бе първа поява на Елизара Янева в квалификациите на US Open.