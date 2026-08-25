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Стефанос Циципас демонстрира характер и се класира за трети кръг в Уинстън-Сейлъм

Стефанос Циципас демонстрира характер и се класира за трети кръг в Уинстън-Сейлъм

25 Август, 2026 10:42 375 0

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Гръцкият ас оцеля в драматичен двубой и продължава напред в престижния турнир от сериите ATP 250

Стефанос Циципас демонстрира характер и се класира за трети кръг в Уинстън-Сейлъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас, един от най-ярките представители на световния тенис, направи поредната крачка към титлата на турнира в Уинстън-Сейлъм, САЩ. Гръцкият майстор на ракетата, който е двукратен финалист в турнирите от Големия шлем, се наложи над местния любимец Дженсън Бруксби с резултат 6:4, 7:6(6) след почти два часа оспорвана битка на твърдите кортове.

Във втория сет Циципас бе изправен пред сериозно изпитание – при 5:4 пропусна три мачбола, а в тайбрека трябваше да спасява сетбол при 5:6. С хладнокръвие и безупречна концентрация, той обърна развоя и затвори срещата с три последователни точки. Бившият номер 3 в света впечатли и с отлична защита, като отрази седем от осемте възможности за пробив на Бруксби – детайл, който се оказа решаващ за крайния успех.

След двубоя Циципас сподели пред ATP: „Нагласата е всичко. Всеки може да удря топката, но когато дойдат трудните моменти, само психическата устойчивост прави разликата“. Тези думи ясно показват защо гръцкият тенисист е сред фаворитите на турнира с награден фонд от 818 240 долара.

В третия кръг Стефанос ще се изправи срещу победителя от двубоя между французина Люка ван Аше и американеца Александър Ковачевич.

Германският талант Даниел Алтмайер, поставен под номер 16, също си осигури място в следващата фаза след категорична победа над аржентинеца Франсиско Комесаня с 6:1, 7:6(6).

Италианецът Лоренцо Сонего, шампион от 2024 година, стартира успешно, като елиминира Пиер-Юг Ербер (Франция) с 7:6(4), 4:6, 6:3. В следващия кръг Сонего ще премери сили с деветия поставен Адриан Манарино.


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