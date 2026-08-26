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Селтик изпусна четири гола аванс и отпадна драматично от ЛАСК, който за първи път влиза в Шампионска лига

Селтик изпусна четири гола аванс и отпадна драматично от ЛАСК, който за първи път влиза в Шампионска лига

26 Август, 2026 06:30 490 0

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Австрийският тим сътвори исторически обрат

Селтик изпусна четири гола аванс и отпадна драматично от ЛАСК, който за първи път влиза в Шампионска лига - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шотландският гранд Селтик преживя истински кошмар на австрийска земя. След като „детелините“ изглеждаха сигурни участници в основната фаза на Шампионската лига с комфортен аванс от четири гола срещу ЛАСК, съдбата им поднесе горчив урок – никога не подценявай съперника си, особено в Европа.

Първият мач в Глазгоу завърши с убедителното 3:0 за Селтик, а когато Калъм Макгрегър откри резултата в реванша, изглеждаше, че всичко е решено. Но футболът обича изненадите! ЛАСК не само, че не се предаде, а напротив – австрийците се вдигнаха на щурм и буквално шокираха именития си съперник. Моузес Усор върна надеждата с гол в 32-рата минута, а след почивката Роберт Любичич и Самуел Адениран доведоха резултата до 3:1.

В последните минути на редовното време напрежението достигна връхната си точка. Флориан Флекер изригна в 90-ата минута и прати 19-хилядната публика на „Райфайзен Арена“ в екстаз – 4:1 и общ резултат 4:4! В продълженията Самуел Адениран нанесе последния удар, оформяйки крайното 5:1, а ЛАСК за първи път в историята си се класира за групите на Шампионската лига.

За ЛАСК тази победа е не просто успех, а исторически подвиг. Тимът от Линц за първи път ще играе в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.


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