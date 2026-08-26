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Пътната обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР

Пътната обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР

26 Август, 2026 06:55, обновена 26 Август, 2026 07:00 807 4

  • апи-
  • инциденти-
  • ремонти-
  • мерки-
  • пътища

Последна актуализация: 06:55 часа на 26 август 2026 г.

Пътната обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивен летен трафик, ключови ремонти по автомагистралите и десетки произшествия бележат пътната обстановка в страната в началото на днешния ден. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), „Пътна полиция“ (КАТ) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) представиха обобщени данни за ремонтите, граничния контрол и инцидентите през изминалото денонощие.

Сводка на КАТ и Пожарната: Катастрофи и огнища в страната

През изминалото денонощие екипите на КАТ и Пожарната работиха в условия на висока натовареност поради множество инциденти на пътя и сухите летни треви. Официалните данни на Министерство на вътрешните работи (mvr.bg) сочат следния точен брой на произшествията:

  • Тежки катастрофи: 1 тежко пътнотранспортно произшествие (ПТП) е регистрирано по републиканската мрежа.
  • Леки катастрофи: 33 леки инцидента с материални щети.
  • Загинали: 0 души.
  • Ранени: 1 човек е пострадал и му е оказана медицинска помощ.
  • Потушени пожари: Общо 126 пожара са ликвидирани на територията на страната от звената за пожарна безопасност, като при тях са пострадали 4-ма граждани, предимно с леки обгазявания или изгаряния.

Строителство, ремонти и нови мерки на АПИ

Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи и проходими. Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението по няколко ключови направления:

  • АМ „Струма“: На 26 и 27 август продължават текущите ремонти на два пътни възела в област Благоевград. Ограничава се движението към София при пътните възли „Дамяница – Ново Делчево“ (при 152-ри км) и „Петрич – Мелник“. Трафикът се пренасочва по обходни маршрути през село Ново Делчево и град Мелник по път III-109. Транзитният поток София–Кулата по основното трасе не се спира.
  • АМ „Хемус“: Продължават краткосрочните прекъсвания и стеснения в Софийска област поради монтаж на преброителни и тол камери, като шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.
  • Път I-5 Русе – Бяла: Променя се движението в отделни участъци поради профилактика на камерите на ТОЛ системата.

Трафик по границите към 07:00 часа

Гранична полиция информира за състоянието на пунктовете в ранните часове на деня:

  • Границата с Турция: Изключително интензивен трафик за леки автомобили на вход на ГКПП „Капитан Андреево“. На пункта се извършват и строителни дейности по разширяване на капацитета му.
  • Границата с Румъния: Фериботните връзки при ГКПП „Оряхово – Бекет“ и ГКПП „Свищов – Зимнич“ остават временно спрени поради критично ниското ниво на река Дунав. На останалите пунктове трафикът е нормален.
  • Границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония: Движението се осъществява в регулярен режим на всички гранични пунктове.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба съобщава, че условията за планински туризъм в сутрешните часове са добри. Времето е ясно и сравнително спокойно.

Планинските спасители обаче предупреждават за риск от мокри, хлъзгави и кални участъци по пътеките вследствие на утринната роса и локалните валежи от предните дни. Туристите се съветват да тръгват с подходящи затворени обувки, напълно заредени телефони (и външна батерия), както и да имат сключена планинска застраховка преди преход.


България
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  • 1 1488

    1 0 Отговор
    аз съм тираджия и само от фикции беге си вземам пътната обстановка

    07:04 26.08.2026

  • 2 Тити

    1 0 Отговор
    И след100 години когато колите ще летят ремонтите няма да спрат.

    07:05 26.08.2026

  • 3 Замислен

    1 0 Отговор
    В Кърджали копаят в захлас главната вече четвърта година.Явно търсят нещо много важно.Пътят Стара Загора- Симеоновград пък е преграден с дига,и там пета година ремонт или чакат нападение от север.Чудо!

    07:31 26.08.2026

  • 4 ВИС-2 🦁🦁🦁

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