Пътната обстановка към 7.00: Ремонти, трафик и сводка на МВР

Интензивен летен трафик, ключови ремонти по автомагистралите и десетки произшествия бележат пътната обстановка в страната в началото на днешния ден. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), „Пътна полиция“ (КАТ) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) представиха обобщени данни за ремонтите, граничния контрол и инцидентите през изминалото денонощие.

Сводка на КАТ и Пожарната: Катастрофи и огнища в страната

През изминалото денонощие екипите на КАТ и Пожарната работиха в условия на висока натовареност поради множество инциденти на пътя и сухите летни треви. Официалните данни на Министерство на вътрешните работи (mvr.bg) сочат следния точен брой на произшествията:

Тежки катастрофи: 1 тежко пътнотранспортно произшествие (ПТП) е регистрирано по републиканската мрежа.

1 тежко пътнотранспортно произшествие (ПТП) е регистрирано по републиканската мрежа. Леки катастрофи: 33 леки инцидента с материални щети.

33 леки инцидента с материални щети. Загинали: 0 души.

0 души. Ранени: 1 човек е пострадал и му е оказана медицинска помощ.

1 човек е пострадал и му е оказана медицинска помощ. Потушени пожари: Общо 126 пожара са ликвидирани на територията на страната от звената за пожарна безопасност, като при тях са пострадали 4-ма граждани, предимно с леки обгазявания или изгаряния.

Строителство, ремонти и нови мерки на АПИ

Пътните настилки в по-голямата част от страната са сухи и проходими. Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението по няколко ключови направления:

АМ „Струма“: На 26 и 27 август продължават текущите ремонти на два пътни възела в област Благоевград. Ограничава се движението към София при пътните възли „Дамяница – Ново Делчево“ (при 152-ри км) и „Петрич – Мелник“. Трафикът се пренасочва по обходни маршрути през село Ново Делчево и град Мелник по път III-109. Транзитният поток София–Кулата по основното трасе не се спира.

На 26 и 27 август продължават текущите ремонти на два пътни възела в област Благоевград. Ограничава се движението към София при пътните възли „Дамяница – Ново Делчево“ (при 152-ри км) и „Петрич – Мелник“. Трафикът се пренасочва по обходни маршрути през село Ново Делчево и град Мелник по път III-109. Транзитният поток София–Кулата по основното трасе не се спира. АМ „Хемус“: Продължават краткосрочните прекъсвания и стеснения в Софийска област поради монтаж на преброителни и тол камери, като шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.

Продължават краткосрочните прекъсвания и стеснения в Софийска област поради монтаж на преброителни и тол камери, като шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. Път I-5 Русе – Бяла: Променя се движението в отделни участъци поради профилактика на камерите на ТОЛ системата.

Трафик по границите към 07:00 часа

Гранична полиция информира за състоянието на пунктовете в ранните часове на деня:

Границата с Турция: Изключително интензивен трафик за леки автомобили на вход на ГКПП „Капитан Андреево“. На пункта се извършват и строителни дейности по разширяване на капацитета му.

Изключително интензивен трафик за леки автомобили на вход на ГКПП „Капитан Андреево“. На пункта се извършват и строителни дейности по разширяване на капацитета му. Границата с Румъния: Фериботните връзки при ГКПП „Оряхово – Бекет“ и ГКПП „Свищов – Зимнич“ остават временно спрени поради критично ниското ниво на река Дунав. На останалите пунктове трафикът е нормален.

Фериботните връзки при ГКПП „Оряхово – Бекет“ и ГКПП „Свищов – Зимнич“ остават временно спрени поради критично ниското ниво на река Дунав. На останалите пунктове трафикът е нормален. Границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония: Движението се осъществява в регулярен режим на всички гранични пунктове.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба съобщава, че условията за планински туризъм в сутрешните часове са добри. Времето е ясно и сравнително спокойно.

Планинските спасители обаче предупреждават за риск от мокри, хлъзгави и кални участъци по пътеките вследствие на утринната роса и локалните валежи от предните дни. Туристите се съветват да тръгват с подходящи затворени обувки, напълно заредени телефони (и външна батерия), както и да имат сключена планинска застраховка преди преход.