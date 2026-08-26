Джокович и Сабаленка отпаднаха сензационно от смесените двойки на US Open

Новак Джокович и Арина Сабаленка бяха сочени за безспорни фаворити в надпреварата при смесените двойки на Откритото първенство по тенис на САЩ, но съдбата им поднесе горчив урок още на старта. Динамичното дуо напусна турнира след драматична загуба от Катерина Синякова (Чехия) и Хенри Патен (Великобритания), които демонстрираха хладнокръвие и опит в решаващите моменти.

Джокович и Сабаленка започнаха срещата като ураган – само за 12 минути те спечелиха първия сет с убедителното 4:1, сякаш всичко вървеше по план. Публиката на „Артър Аш“ вече предусещаше лесна победа за звездната двойка. Но, както често се случва в тениса, нещата се обърнаха на 180 градуса.

Във втория сет Синякова и Патен показаха защо са считани за едни от най-опасните съперници в двойковите формати. Със стабилна игра и отлична комуникация те обърнаха развоя, спечелиха последните три гейма и изравниха резултата – 4:2. Всичко трябваше да се реши в шампионския тайбрек, където чехкинята и британецът буквално пометоха именитите си опоненти, допускайки им само две точки. Кулминацията настъпи, когато Синякова затвори мача с ас срещу 24-кратния шампион от Големия шлем.

Тазгодишният формат на смесените двойки в Ню Йорк е част от „Седмицата на феновете“ и се провежда в рамките на два дни, като шампионите ще си поделят внушителен награден фонд от 1 милион долара. След ранното отпадане Джокович и Сабаленка ще насочат цялата си енергия към битките на сингъл. Сърбинът продължава да преследва историческата 25-а титла от Големия шлем, която би го изстреляла на върха на всички времена, изпреварвайки дори легендарната Маргарет Корт.