Лийдс триумфира над Нотингам Форест и продължава напред в Карабао Къп

Лийдс Юнайтед надделя с 2:0 над Нотингам Форест в двубой от втория кръг на престижния турнир Карабао Къп. Въпреки отсъствието на възстановяващия се след контузия български национал Илия Груев-младши, гостите демонстрираха завидна форма и заслужено се поздравиха с успеха.

След равностойно първо полувреме, Лийдс излезе преобразен след почивката. В 50-ата минута Даниъл Джеймс откри резултата, възползвайки се от прецизен пас на Шон Лонгстаф. Натискът на "белите" не стихна и в 75-ата минута Джеймс Джъстин сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:0. Домакините така и не намериха отговор на динамичната игра на гостите.

С този успех Лийдс Юнайтед си осигури място в третия кръг на Карабао Къп и продължава да мечтае за силно представяне в турнира.

В друга среща от турнира, Брентфорд буквално помете Бирмингам с впечатляващото 6:1 като гост. Сред голмайсторите се отличи и бразилецът Игор Тиаго, познат на българските фенове от престоя си в Лудогорец.