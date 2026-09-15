Кристиано Роналдо на прага на ново предизвикателство: Готви се да стане съсобственик на Ал-Насър

Кристиано Роналдо, един от най-ярките символи на световния футбол, е на път да разшири влиянието си отвъд зеления килим. Според информация на DAZN Portugal, 41-годишният нападател подготвя сериозна оферта за придобиване на дял в саудитския гранд Ал-Насър, където играе от края на 2022 година.

Източници твърдят, че Роналдо не е сам в това начинание – още четирима влиятелни инвеститори са част от консорциума, който планира да вложи не по-малко от 92 милиона евро от всеки участник. Ако сделката се осъществи, португалецът ще се превърне не само в лидер на терена, но и във важна фигура в управлението на клуба.

Преди да облече екипа на Ал-Насър, Роналдо остави незабравима следа в елитни европейски клубове като Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус. В колекцията му блестят пет „Златни топки“, трофеи от Шампионската лига, както и европейска титла и две отличия от Лигата на нациите с националния отбор на Португалия.

С този амбициозен ход Кристиано Роналдо демонстрира, че страстта му към футбола не се изчерпва само с играта. Ако сделката бъде финализирана, той ще се нареди сред малцината футболисти, които успешно преминават от спортната слава към бизнес елита на футболната индустрия.