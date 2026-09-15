Испанските колоси в надпревара за Ерлинг Холанд: Реал Мадрид и Барселона с интерес към звездата на Манчестър Сити

Двата най-големи испански гранда, Реал Мадрид и Барселона, внимателно следят развитието около Ерлинг Холанд, нападателя на Манчестър Сити. Според информация на TEAMtalk, и „белият балет“, и „каталунците“ обмислят възможността да привлекат норвежкия таран през 2027 година, когато се очаква да се отвори нова страница в неговата кариера.

Холанд, който се присъедини към Манчестър Сити през 2022 г., подписа мащабен деветгодишен контракт с английския шампион в началото на 2025 г. Въпреки че официално всички клаузи за откупуване бяха премахнати, слухове от близки до Барселона и Реал Мадрид източници подсказват, че в договора на нападателя може да има скрити опции за напускане на „Етихад“. Освен това, между Холанд и ръководството на Сити съществува джентълменско споразумение – ако норвежецът пожелае ново предизвикателство, клубът няма да му затвори вратата, а ще разгледа възможностите за трансфер.

Въпреки нарастващите спекулации, Ерлинг Холанд не е демонстрирал намерение да напусне Манчестър Сити. Напротив, той остава напълно отдаден на „гражданите“ и продължава да бъде ключова фигура в атаката на тима. Феновете на Сити могат да бъдат спокойни – поне засега, норвежкият стрелец не мисли за промяна на клубната си принадлежност.