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УЕФА удари Цървена звезда с тежка глоба заради фенски изцепки

УЕФА удари Цървена звезда с тежка глоба заради фенски изцепки

26 Август, 2026 10:38 583 0

  • европейската футболна асоциация-
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Санкции, условно затваряне на трибуна и сериозни финансови последствия за сръбския клуб

УЕФА удари Цървена звезда с тежка глоба заради фенски изцепки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейската футболна асоциация (УЕФА) наложи строги наказания на сръбския футболен колос Цървена звезда, след като феновете на тима предизвикаха редица скандали по време на плейофния сблъсък от Лига Европа срещу чешкия Виктория Пилзен. Общата сума на глобите възлиза на внушителните 99 500 евро, а клубът е изправен и пред условно затваряне на част от стадиона си.

УЕФА разпредели финансовите наказания по няколко основни нарушения:

50 000 евро – за издигане на транспаранти с политически или несъвместими със спортния дух послания;

20 000 евро – за расистки и дискриминационни възгласи от страна на агитката;

20 000 евро – за блокиране на евакуационни изходи и стълбища на трибуните;

9 500 евро – за използване на пиротехнически средства по време на срещата.

Освен финансовите санкции, УЕФА наложи и условно наказание – частично затваряне на Северната трибуна на стадион „Райко Митич“. Ако в следващите две години феновете на Цървена звезда повторят подобни провинения, тази мярка ще бъде приведена в действие.

Въпреки бурната атмосфера и напрежението по трибуните, Цървена звезда успя да се наложи категорично с 3:0 в първия двубой срещу Виктория Пилзен. Реваншът в Чехия ще се изиграе този четвъртък от 19:00 часа, като сръбският тим ще се опита да затвърди преднината си и да избегне нови инциденти.


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