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Добрин Иванов, АИКБ: Целта за Бюджет 2027 трябва да е 2% дефицит, 1% през 2028 г.

Добрин Иванов, АИКБ: Целта за Бюджет 2027 трябва да е 2% дефицит, 1% през 2028 г.

16 Септември, 2026 08:51 528 18

  • добрин иванов-
  • бюджет 2027-
  • 2% дефицит

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов е категоричен, че таванът на пенсиите трябва да отпадне: „Максималната пенсия е измислена величина. МОД имаше смисъл тогава, когато данъчната система беше прогресивна.“

Добрин Иванов, АИКБ: Целта за Бюджет 2027 трябва да е 2% дефицит, 1% през 2028 г. - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Българите живеят по-богато. Дано това не спре, защото индикациите от новото управление насочват мисълта към тази посока. Хубаво е обаче да знаем, че ще живеем толкова добре, колкото добре работим. Няма как нещата да ни паднат от небето. Това заяви Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”, пред БНТ, цитиран от novini.bg.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, смята, че когато говорим за линията на бедност, трябва да имаме предвид, че се използва приоритетно за достъпа до социални помощи: „Когато сравняваме, трябва да се сравняваме със себе си в миналото. Лицата с тези помощи намаляват като брой, но не и с темпа, с който ни се иска. Но голяма част от тези лица са пенсионери.“

Манолов подчерта: „Със сигурност има проблеми в системата за социално подпомагане. Не трябва да гледаме човек колко не може да работи, а колко може.“
„Над 70% от разходните в бюджета са за пенсионно-осигурителни плащания, социални плащания и заплати, тоест се създава нисък периметър за действие и политики. Изваждането на социалните плащания от осигурителната система в социалната ще върне справедливостта. Това е реформата, която очакваме. Пробойните трябва да бъдат запушени, една от тях е системата за инвалидност“, допълни Иванов.

Манолов е категоричен, че таванът на пенсиите трябва да отпадне: „Максималната пенсия е измислена величина. МОД имаше смисъл тогава, когато данъчната система беше прогресивна.“

Иванов каза още: „Таванът на пенсиите беше въведен заради няколко хиляди пенсии, които, поради начина на изчисление, се получаваха много големи суми.“
Той коментира и Бюджет 2027: „МФ работи с цел 3% бюджетен дефицит, което е похвално, защото значи, че ще успеем да направим достатъчно добра консолидация. От АИКБ готвим препоръки за новия бюджет и там аргументирано излагаме нашите съображения, че МФ трябва да търси по-ускорена бюджетна консолидация и целта трябва да бъдат 2% дефицит през 2027 г., 1% дефицит през 2028 г. и балансиран бюджет през 2029 г.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Абе........некакъф комар фърчи......
    Бззззъъъът.....

    08:58 16.09.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПРИ НАС РАЗРЕШАВАТ ПАРИТЕ ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ ДА СИ ГИ ДЪРЖИШ В ЗЛАТО И СРЕБРО
    .... ВЗИМАШ СИ КУТИЯ В БАНКА РОТШИЛД И ВСЕКИ МЕСЕЦ СИ СЛАГАШ ПО МАЛКО

    09:04 16.09.2026

  • 3 бою циганина

    1 0 Отговор
    многу мий убаву с туй ойро

    09:06 16.09.2026

  • 4 Що така ?

    7 0 Отговор
    Българите живят ПО БОГАТО ???!!! Така е ! Дори им знаем имената /на тези дето живеят по богато , де/ . Страното е , че всички /без изключение/ са или били , или са във власта . Що така ?

    09:11 16.09.2026

  • 5 Сит на гладен - вяра нЕма !

    6 0 Отговор
    Митко Манолов сигурно има предвид себе си. Иначе - българи които живеят по богато - има , ама какъв процент от населението са 5 или 10 - не се знае , тези дето са на една заплата , надали са от тях.

    09:17 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Системата за Инвалидност !

    3 0 Отговор
    Е

    Едно Към !

    Да Се е !

    Бе !

    Майката !

    09:18 16.09.2026

  • 8 Бели роби

    5 0 Отговор
    Целта винаги е била една и съща,да ни одерете кожата и по възможност да се усмихваме и да благодарим през това време.

    09:19 16.09.2026

  • 9 консерва

    3 0 Отговор
    КТ „Подкрепа на депутатите в НС”.

    09:21 16.09.2026

  • 10 Добре умници

    2 0 Отговор
    Спрете и пенсиите от януари както в нацистка Украйна. Аре черта ...

    09:32 16.09.2026

  • 11 Лицата на злото

    2 0 Отговор
    Няма такава наглост, да ти откраднат ПОЛОВИНАТА спестявания и да ти казват, че вече си по-богат!

    09:32 16.09.2026

  • 12 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Реве за дефицит и бюджет, пуснат му данъчни, хванат го, че не е плащал от десетилетия, реве, че го рекетирали-класически цър вул .

    09:32 16.09.2026

  • 13 Виж кво Манолов

    2 0 Отговор
    Ако човек не може да работи, няма смисъл въобще да умуваме "ама колко точно може" ? Той ако можеше щеше да работи нали? Или страшно много пари му се дават а? Срам нямате ей вие синдикалните олигарси ....позор сте !

    09:36 16.09.2026

  • 14 ЗА производство нула

    2 0 Отговор
    Целта ще бъде постигната е непостижима, трябва се вземат заеми, иначе. Иначе как ще се заплатят огромните заплати на ненужната администрация и надувананите всяка година пенсии.

    Те предизвикват инфлация, защото заемите не са за структурообразуващи цели

    09:39 16.09.2026

  • 15 3% бюджетен дефицит

    1 0 Отговор
    И яки данъци за богатите е нужно! Плоският данък е вреден. Нетрудовите доходи 500% трябва да се увеличат също. Девиденти, наеми и т.н ... инвестиционните и празните имоти пак данък по 500.... данък на всеки квадратен метър над 60 кв. метра ... концертна дейност и прочие с лиценз ! Концесиите също по 500% ....

    Коментиран от #17

    09:42 16.09.2026

  • 16 12...34

    0 0 Отговор
    Тук има една думичка,ЦЕЛТА.И моята цел е да съм космунафт.

    09:44 16.09.2026

  • 17 500%

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "3% бюджетен дефицит":

    Очевидно е на 500%, че ти липсва мозъка

    09:45 16.09.2026

  • 18 Вицове

    1 0 Отговор
    ли ще си разказваме!

    09:45 16.09.2026

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