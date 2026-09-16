Добрин Иванов, АИКБ: Целта за Бюджет 2027 трябва да е 2% дефицит, 1% през 2028 г.

Българите живеят по-богато. Дано това не спре, защото индикациите от новото управление насочват мисълта към тази посока. Хубаво е обаче да знаем, че ще живеем толкова добре, колкото добре работим. Няма как нещата да ни паднат от небето. Това заяви Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”, пред БНТ, цитиран от novini.bg.

Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, смята, че когато говорим за линията на бедност, трябва да имаме предвид, че се използва приоритетно за достъпа до социални помощи: „Когато сравняваме, трябва да се сравняваме със себе си в миналото. Лицата с тези помощи намаляват като брой, но не и с темпа, с който ни се иска. Но голяма част от тези лица са пенсионери.“

Манолов подчерта: „Със сигурност има проблеми в системата за социално подпомагане. Не трябва да гледаме човек колко не може да работи, а колко може.“

„Над 70% от разходните в бюджета са за пенсионно-осигурителни плащания, социални плащания и заплати, тоест се създава нисък периметър за действие и политики. Изваждането на социалните плащания от осигурителната система в социалната ще върне справедливостта. Това е реформата, която очакваме. Пробойните трябва да бъдат запушени, една от тях е системата за инвалидност“, допълни Иванов.

Манолов е категоричен, че таванът на пенсиите трябва да отпадне: „Максималната пенсия е измислена величина. МОД имаше смисъл тогава, когато данъчната система беше прогресивна.“

Иванов каза още: „Таванът на пенсиите беше въведен заради няколко хиляди пенсии, които, поради начина на изчисление, се получаваха много големи суми.“

Той коментира и Бюджет 2027: „МФ работи с цел 3% бюджетен дефицит, което е похвално, защото значи, че ще успеем да направим достатъчно добра консолидация. От АИКБ готвим препоръки за новия бюджет и там аргументирано излагаме нашите съображения, че МФ трябва да търси по-ускорена бюджетна консолидация и целта трябва да бъдат 2% дефицит през 2027 г., 1% дефицит през 2028 г. и балансиран бюджет през 2029 г.“