Новият водещ на "Сделка или не": За яд на всички хейтъри - няма да подавам оставка

Новият водещ на телевизионно шоу "Сделка или не" - Павел Владимиров, направи първи откровен коментар след старта на новия сезон. В социалните мрежи той отговори с чувство за хумор, но и с категоричен тон на залялата го вълна от реакции и зрителски критики, информира Plovdiv24.bg. Ето какво написа новият водещ:

След вчерашния епизод на "Сделка или не" се чувствах малко като Христо Янев, преди да подаде оставка... НО! За яд всички хейтъри, НЯМА да подавам!

Всеки, които е работил с мен знае, че въпреки, че се шегувам с всичко и най-вече със себе си, съм професионалист в супер тежка категория. В тази връзка си намерих много кусури в първия епизод, но дори с тях, като цялостен облик, предаването беше на ниво. По-важното е, че накрая Ивето си тръгна с 9000 евро, което, откъдето и да го погледнете, е близо 20 ХИЛЯДИ лева! Не си спомням някое предаване скоро да е давало подобна награда! Като изключим ТОТО-то, но концепцията и джакпотите там са съвсем друга бира, а и шансът за печалба е хиляди пъти по-малък, отколкото в "Сделка или не"!

За финал ще кажа, че на този свят все още има хора, които не искат ви прецакат и ви мислят доброто! Затова, когато във втория епизод днес Дани си тръгна със 111 евро, при отказана оферта от 2000, не съм особено щастлив... Габровското ми сърце ридае! Но както е казал народът: "Всеки сам си преценя"! Изборът в крайна сметка е в ръцете на участника и е резултат от неговата решителност, интуиция и късмет!

Благодаря на всички, които ме подкрепят, благодаря и на хейтърите, че ни гледат!