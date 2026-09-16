Новият водещ на "Сделка или не": За яд на всички хейтъри - няма да подавам оставка

Новият водещ на телевизионно шоу "Сделка или не" - Павел Владимиров, направи първи откровен коментар след старта на новия сезон. В социалните мрежи той отговори с чувство за хумор, но и с категоричен тон на залялата го вълна от реакции и зрителски критики, информира Plovdiv24.bg. Ето какво написа новият водещ:
След вчерашния епизод на "Сделка или не" се чувствах малко като Христо Янев, преди да подаде оставка... НО! За яд всички хейтъри, НЯМА да подавам!
Всеки, които е работил с мен знае, че въпреки, че се шегувам с всичко и най-вече със себе си, съм професионалист в супер тежка категория. В тази връзка си намерих много кусури в първия епизод, но дори с тях, като цялостен облик, предаването беше на ниво. По-важното е, че накрая Ивето си тръгна с 9000 евро, което, откъдето и да го погледнете, е близо 20 ХИЛЯДИ лева! Не си спомням някое предаване скоро да е давало подобна награда! Като изключим ТОТО-то, но концепцията и джакпотите там са съвсем друга бира, а и шансът за печалба е хиляди пъти по-малък, отколкото в "Сделка или не"!
За финал ще кажа, че на този свят все още има хора, които не искат ви прецакат и ви мислят доброто! Затова, когато във втория епизод днес Дани си тръгна със 111 евро, при отказана оферта от 2000, не съм особено щастлив... Габровското ми сърце ридае! Но както е казал народът: "Всеки сам си преценя"! Изборът в крайна сметка е в ръцете на участника и е резултат от неговата решителност, интуиция и късмет!
Благодаря на всички, които ме подкрепят, благодаря и на хейтърите, че ни гледат!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ще кажеш, че много акъл трябва, за да дондуркаш няколко кутии...!!!
08:52 16.09.2026
2 Много евтин опит
08:53 16.09.2026
3 абе
Коментиран от #7
08:59 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Зелка или две
09:05 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пенчо
До коментар #3 от "абе":Основно пенсионери и безработни, които мечтаят да изкарат големите пари без да правят нищо. В този часови диапазон хората са все още на работа.
09:08 16.09.2026
8 Новичок
09:08 16.09.2026
9 Румяна
09:10 16.09.2026
10 Качион
Малоумно предаване.
09:18 16.09.2026
11 айлайклолипоп
09:18 16.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ццц
09:41 16.09.2026
16 Румен
09:42 16.09.2026