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Новият водещ на "Сделка или не": За яд на всички хейтъри - няма да подавам оставка

Новият водещ на "Сделка или не": За яд на всички хейтъри - няма да подавам оставка

16 Септември, 2026 08:46 1 117 16

  • сделка или не-
  • павел владимиров-
  • хейтъри-
  • критики

Новият водещ на телевизионно шоу "Сделка или не" - Павел Владимиров, направи първи откровен коментар след старта на новия сезон.

Новият водещ на "Сделка или не": За яд на всички хейтъри - няма да подавам оставка - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият водещ на телевизионно шоу "Сделка или не" - Павел Владимиров, направи първи откровен коментар след старта на новия сезон. В социалните мрежи той отговори с чувство за хумор, но и с категоричен тон на залялата го вълна от реакции и зрителски критики, информира Plovdiv24.bg. Ето какво написа новият водещ:

След вчерашния епизод на "Сделка или не" се чувствах малко като Христо Янев, преди да подаде оставка... НО! За яд всички хейтъри, НЯМА да подавам!

Всеки, които е работил с мен знае, че въпреки, че се шегувам с всичко и най-вече със себе си, съм професионалист в супер тежка категория. В тази връзка си намерих много кусури в първия епизод, но дори с тях, като цялостен облик, предаването беше на ниво. По-важното е, че накрая Ивето си тръгна с 9000 евро, което, откъдето и да го погледнете, е близо 20 ХИЛЯДИ лева! Не си спомням някое предаване скоро да е давало подобна награда! Като изключим ТОТО-то, но концепцията и джакпотите там са съвсем друга бира, а и шансът за печалба е хиляди пъти по-малък, отколкото в "Сделка или не"!

За финал ще кажа, че на този свят все още има хора, които не искат ви прецакат и ви мислят доброто! Затова, когато във втория епизод днес Дани си тръгна със 111 евро, при отказана оферта от 2000, не съм особено щастлив... Габровското ми сърце ридае! Но както е казал народът: "Всеки сам си преценя"! Изборът в крайна сметка е в ръцете на участника и е резултат от неговата решителност, интуиция и късмет!

Благодаря на всички, които ме подкрепят, благодаря и на хейтърите, че ни гледат!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Божкее....... какви умствени излияния...?!
    Ще кажеш, че много акъл трябва, за да дондуркаш няколко кутии...!!!

    08:52 16.09.2026

  • 2 Много евтин опит

    14 0 Отговор
    За скрита реклама.

    08:53 16.09.2026

  • 3 абе

    16 0 Отговор
    кой гледа тези буламачи?

    Коментиран от #7

    08:59 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зелка или две

    14 0 Отговор
    Ако рейтингът падне под бройката на преките роднини на участниците, няма да има оставки, а дузпи.

    09:05 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пенчо

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "абе":

    Основно пенсионери и безработни, които мечтаят да изкарат големите пари без да правят нищо. В този часови диапазон хората са все още на работа.

    09:08 16.09.2026

  • 8 Новичок

    2 1 Отговор
    ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща, с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

    09:08 16.09.2026

  • 9 Румяна

    8 0 Отговор
    Никой не гледа тая глупост с кутии

    09:10 16.09.2026

  • 10 Качион

    6 0 Отговор
    Теа даже не си заслужава изгубеното време да се коментира.
    Малоумно предаване.

    09:18 16.09.2026

  • 11 айлайклолипоп

    4 0 Отговор
    Този не може да стъпи на малкия пръст на бившия водещ на предаването!

    09:18 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ццц

    0 0 Отговор
    С постъпването на новия водещ турбо професионалист, предаването ще се казва "Смешка или не". Всеки път ще гадаем трябваше или не трябваше да се смеем.

    09:41 16.09.2026

  • 16 Румен

    0 0 Отговор
    го водеше най-добре!!!

    09:42 16.09.2026