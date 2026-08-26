Лудогорец се прицели в аржентинския талант Кевин Ортис

В стремежа си да подсили средната линия, Лудогорец е насочил вниманието си към изгряващата звезда на аржентинския футбол – Кевин Ортис. Според авторитетния журналист Сезар Луис Мерло, разградчани вече са изпратили официална оферта за полузащитника на Росарио Сентрал, който в момента играе под наем в Атлетико Тукуман.

Българският тим предлага наем с опция за окончателно закупуване на 22-годишния халф. Желанието на Ортис да заиграе на европейска сцена е добре известно, като самият футболист не крие амбициите си да направи следващата крачка в кариерата си именно на Стария континент.

Въпреки взаимния интерес, преговорите не вървят по мед и масло. Настоящият клуб на Ортис – Атлетико Тукуман, временно блокира трансфера, тъй като договорът на играча с тях изтича чак през декември. Това поставя Лудогорец в изчаквателна позиция, докато аржентинците решат дали да се разделят с ключовия си полузащитник преди края на сезона.